Россия просит квоту на поставки 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан

Минсельхоз России попросил предоставить квоту на ежегодные поставки 200 тыс. т сахара в Узбекистан. Как сообщает «Газете.uz» со ссылкой на Министерство экономики и промышленности Узбекистана, такой призыв озвучил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин на встрече совместной рабочей группы по сотрудничеству в сельском хозяйстве. В 2019 году поставки прекратились из-за запуска сахарных заводов в Узбекистане и увеличения поставок из Ирана, Пакистана, Украины и Беларуси.



Российская сторона попросила предоставить квоту на ввоз 200 тыс. т сахара «с учетом исторических сложившихся отношений и потенциала дальнейшего сотрудничества». Одновременно Россия предложила исключить акцизный сбор на импорт кондитерских изделий в Узбекистан. «Агроинвестор» отправил запрос в пресс-службу Минсельхоза России.



С осени 2017 года два сахарных завода Узбекистана после девальвации национальной валюты практически приостановили работу. Для обеспечения внутреннего рынка ставки импортных пошлин, акцизов и НДС на ввоз сахара в Узбекистан были обнулены. В результате в 2018 году Россия заняла первое место среди его поставщиков в страну, на втором была Украина. «Отгрузки были начаты с ноября 2017 года и велись до ноября 2018-го», — говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. За сезон-2017/18 было отправлено 216 тыс. т сахара. Однако в этом сезоне экспорт составляет лишь 3 тыс. т, а с декабря 2018-го он полностью прекратился.



Сейчас российский сахар неконкурентоспособен по сравнению, например, с украинским, отмечает Иванов. Кроме того, с сентября 2018-го Узбекистан после смены собственников двух своих сахарных заводов возобновил импорт сахара-сырца, который в значительной степени может вытеснить белый сахар. «Поэтому в нынешней ситуации возвращение российского сахара в эту страну возможно, если будут какие-то преференции — например, освобождение определенного объема от НДС и/или нетарифных ограничений», — сказал «Агроинвестору» Иванов.



Тем не менее России надо бороться за все возможные экспортные рынки, уверен Иванов. «Начиная с сезона-2011/12, отрасль вошла в состояние почти перманентного перепроизводства. Российским производителям нужны рынки сбыта, а с этим пока серьезные проблемы», — напоминает он. В сезоне-2018/19 ИКАР прогнозирует экспорт сахара на уровне 140 тыс. т в связи со снижением производства, однако в среднесрочной перспективе вывозить потребуется больше. «В противном случае России придется еще быстрее сокращать площади под свеклой и число действующих сахарных заводов», — предупредил Иванов.



В сезоне-2017/18 экспорт российского сахара составил 504 тыс. т, основными покупателями стали Казахстан, Узбекистан и Киргизия. В 2018-м урожай сахарной свеклы, согласно Росстату, снизился на 19% до 42,1 млн т. Выработка сахара, по данным Союзроссахара, в нынешнем сезоне составила 5,9 млн т против рекордных 6,6 млн т годом ранее. По итогам августа-декабря 2018-го экспорт без учета автоперевозок со странами ЕАЭС составил 90 тыс. т против 258 тыс. т за аналогичный период предыдущего сезона.

