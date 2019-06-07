Российский сахар обновил ценовое «дно» сезона-2018/19

Среднероссийские цены на сахар по данным на 6 июня в опте опустились до минимальных за сезон-2018/19 значений — 30,7 руб./кг, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка. До этого минимум был зафиксирован в начале сентября 2018-го — 31,24 руб./кг. Максимум сахар в текущем сельхозгоду стоил в конце октября — 40,04 руб./кг. По мнению ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, инерция процесса не исключает того, что ценовые уровни могут опуститься еще не менее чем на 2 руб.



Снижение цен косвенно стимулирует потребление и экспорт из России сахара и сахаросодержащей продукции. «Хотя нельзя сказать, что вывоз и продажи увеличились у всех игроков рынка, — рассказал «Агроинвестору» Иванов. — Скорее всего, основной эффект от падения оптовых цен «ушел» в увеличение маржи сетевой розницы по сахару и продукции из него».



В мире сахар перестал дешеветь с октября 2018 года, но по-прежнему не дорожает. В целом цена снижается восьмой сезон, отмечает эксперт. При этом второй сельхозгод подряд (2017/18 и 2018/19) цены находятся на уровне вдвое меньше, чем на пике 2010/11-го, и перспектива быстрого и заметного их роста пока не просматривается.



В таких условиях переработчики тростника в мире, такие как Бразилия, продолжают наращивать производство и экспорт этанола в ущерб сахару, а свеклосахарные страны пытаются сбалансировать производство не выше уровня самообеспеченности (конечно, с учетом реального импорта в каждой из стран), говорит Иванов. Ряд производителей местами оптимизируют свекловодство и останавливают некоторые свеклосахарные заводы. Например, крупнейший производитель сахара в ЕС Südzucker закрывает пять сахарных заводов: два — в Германии, два — во Франции и один — в Польше, известно эксперту. Cristal Union тоже ликвидирует два предприятия во Франции, а Nordzucker — одно в Швеции. «”Золотой век” для производителей сахара в Европейском союзе закончился, и в секторе ожидаются значительные изменения», — считает он.



В то же время, по прогнозу Минсельхоза США, производство сахара в ЕС прогнозируется на 1,3 млн т больше — 19,4 млн т. Несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы, возврат к средней урожайности (по сравнению с прошлогодней засухой) позволит увеличить выпуск продукта. При этом потребление в регионе прогнозируется немного ниже, так как в последние несколько лет оно стагнирует. Потребительские предпочтения в отношении диет с низким содержанием сахара побудили переработчиков «переформулировать» продукты, говорится в сообщении американского ведомства.



Аналогичные тенденции в ближайшие годы могут активизироваться во многих странах не только Европы, ожидает Иванов. Так, Украина в 2019-м планирует на четверть сократить площади свеклы, знает он. В России же на 6 июня сев проведен на 1,1 млн га, что соответствует уровню прошлого года. В такой ситуации ожидать сокращения объемов производства сахара и, как следствие, роста цен на него, пока не приходится.



Мировой выпуск сахара, согласно майской оценке Минсельхоза США, в сезоне 2019/20 ожидается на 2 млн т больше, чем годом ранее — около 181 млн т. В России производство продукта может достигнуть 6,2 млн т, против 5,92 млн т годом ранее, прогнозирует ведомство.

