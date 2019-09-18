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Сбор зерна достиг 100 млн тонн
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
18 сентября 2019
Урожайность кукурузы на Кубани в 1,5 раза выше прошлогодней
Краснодарский край и Ростовская область обновили свои рекорды по урожаю зерна
Фото: М. Стулов

В России к 16 сентября валовой сбор зерновых и зернобобовых достиг 99,6 млн т в бункерном весе, следует из оперативных данных Минсельхоза. Агрокультуры обмолочены с 35,7 млн га или 76% посевных площадей, средняя урожайность остается чуть выше прошлогодней: 27,9 ц/га против 27,3 ц/га.

В том числе пшеница убрана уже на 80% площадей, намолочено 68,8 млн т в первоначально оприходованном весе, в то время как в 2018-м к этой дате было 61,9 млн т. В то же время урожайность пшеницы по-прежнему отстает от прошлогодней и составляет 30,5 ц/га (в 2018-м — 31,1 ц/га). По остальным основным зерновым урожайность превышает показатели прошлого года, в том числе по ячменю — на 11%, рису — на 6%, а кукурузе — на 47%.

Последняя к настоящему времени обмолочена с 15% площадей, получены первые 1,9 млн т в бункерном весе. Из них 1,1 млн т приходится на Краснодарский край, где кукуруза собрана с половины посевных площадей. Как сообщает пресс-служба администрации региона, средняя урожайность агрокультуры равняется 46,2 ц/га, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. В Ставропольском крае кукуруза на зерно убрана на 21% от плана, ее валовой сбор оценивается в 138 тыс. т при средней урожайности 39,7 ц/га против 31,5 ц/га годом ранее, сообщается на сайте Минсельхоза региона. Урожай ранних зерновых на Ставрополье вырос на 2,5% до 8,3 млн т, а в Краснодарском крае и Ростовской области установил рекорды для этих регионов. Как сообщает «Интерфакс», первое место по валовому сбору ранних зерновых заняла Ростовская область, где собрано 11,17 млн т зерна (на 8% больше прошлогоднего показателя), из которых 9,9 млн т — озимая пшеница. На Кубани сбор ранних зерновых оценивается в 11,12 млн т (на 7% больше).

Уборка зерновых подходит к концу в Удмуртии, средняя урожайность — 24,7 ц/га, что на 4,2 ц/га выше прошлогодней, сообщает агроведомство республики. Намолот зерна составил 553,3 тыс. т в первоначально оприходованном весе. При этом в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью растений, зафиксированной на 73 тыс. га. В Саратовской области убрано более 2 млн га зерновых и зернобобовых агрокультур или 92% от плана. Намолочено 2,6 млн т зерна. В Тюменской области зерновые убраны на 60%, намолочен первый миллион тонн, сообщил ранее на этой неделе губернатор региона Александр Моор. «Учитывая более высокую, чем в прошлом году урожайность, — это серьезная заявка на получение весомого урожая», — отметил он.

Аграрии Омской области к 13 сентября зерновые и зернобобовые убрали с 32% площадей, намолотив свыше 1 млн т, сообщает Минсельхоз региона. По его данным, средняя урожайность находится на прошлогоднем уровне — 16,9 ц/га (в 2018-м — 16,4 ц/га). В Алтайском крае значительная часть сельхозпроизводителей близка к завершению уборки зерновых, а в ряде хозяйств обмолот уже закончили, сообщается на сайте краевого аграрного ведомства.

Всего, согласно прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в этом году составит 118 млн т против 113,3 млн т в 2018-м. Оценки российских аналитиков выше. Так, аналитический центр «СовЭкон» ожидает валовой сбор в объеме 118,2 млн т, аналитическая центр «Русагротранса» - 118,6 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка — 120 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» - 121 млн т.

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