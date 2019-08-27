В августе экспорт зерна снизился

По итогам августа экспорт зерна из России составит около 4,2 млн т, в том числе 3,65 млн т пшеницы. Такую оценку «Агроинвестору» озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Это несколько ниже, чем в июле, когда за рубеж было отгружено примерно 4,5 млн т зерна, однако поставки пшеницы остаются на уровне прошлого месяца, отметил он. Таким образом за два месяца сезона-2019/20 вывоз зерна может составить примерно 8,7 млн т.



По данным Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сельхозгода по 20 августа было экспортировано 7,6 млн т зерновых и зернобобовых. Это на 665 тыс. т или 8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона, однако на 2,1 млн т больше объема в 2017/18-м. В том числе экспорт пшеницы с начала сезона составил 6,3 млн т — на 7% ниже показателя годом ранее, причем за неделю с 13 по 20 августа отставание от объемов вывоза прошлого сезона резко сократилось, обращает внимание Центр оценки качества зерна. Поставки ячменя сократились на 15% до 817 тыс. т, кукурузы — на 18% до 269 тыс. т. По данным ФТС на 21 августа отгрузки зерна за рубеж с начала сельхозгода составили 6,3 млн т, что почти на 17% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона, когда было вывезено 7,6 млн т.



«Темпы экспорта сохраняются прежними на фоне снижения экспортных цен на пшеницу с 12,5% протеина. За месяц они скорректировались со $194/т до $189/т под влиянием падения на мировых рынках и высокой конкуренции со стороны пшеницы из ЕС и Украины, — рассказал Павенский. — Внутренние цены при этом продолжали расти и увеличились за месяц на 500-600 руб./т. На прошлой неделе на Юге они достигли 10,4 тыс. руб./т EXW без НДС».



На мировых биржах котировки на пшеницу начали падать после выхода отчета Минсельхоза США, в котором ведомство повысило оценку урожая кукурузы в Штатах с 352 млн т до 353 млн т, тогда как рынок ожидал, что прогноз будет снижен на 5%. При этом, по подсчетам аналитического центра «СовЭкон», общий урожай пшеницы в ЕС, России и Украине в этом сезоне вырастет примерно на 19 млн т до 252 млн т, поэтому в ближайшие месяцы конкуренция на мировом рынке пшеницы будет оставаться повышенной. На этом фоне цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% на прошлой неделе опустились на $2 до $191/т (FOB глубоководные порты), следует из мониторинга «СовЭкона», причем аналитики центра отмечают, что это самая низкая цена закрытия недели в этом сезоне. Цены в портах на прошлой неделе уменьшились с 11,5-12 тыс. руб./т до 11,3-11,7 тыс. руб./т (CPT глубоководные порты). Эксперты объясняют это тем, что некоторые трейдеры уже выполнили контрактные обязательства, так что спрос ослабевает.



«СовЭкон» полагает, что мировой рынок пшеницы близок как минимум к стабилизации, также аналитики видят серьезный потенциал для роста мировых и российских экспортных цен на пшеницу на уровне 20% в перспективе следующих четырех-шести месяцев.



Внутренние цены на прошлой неделе вели себя разнонаправленно, отмечает Национальный союз зернопроизводителей. Так, в Центре страны пшеница 3-го класса подорожала на 400 руб./т до 9,5-11,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 350 руб./т до 9-10,7 тыс. руб./т, стоимость 5-го класса выросла на 250 руб. до 8,5-10 тыс. руб./т. На Юге цена пшеницы 3-го класса осталась без изменений на уровне 9,9-12,85 тыс. руб./т, 4-й класс стал дороже в среднем на 50 руб. и стоил 9,55-12,65 тыс. руб./т, 5-й класс прибавил 125 руб. до 8,35-12,1 тыс. руб./т. В Приволжье стоимость пшеницы 3-го класса также не изменилась и составляла 9,6-11, тыс. руб./т, цены на 4-й класс выросли на 100 руб. до 8,65-10,5 тыс. руб./т, на 5-й — на 75 руб. до 8,5-10,15 тыс. руб./т. На Урале цены пшеницы 3-го и 4-го классов не изменились, 5-й стал дешевле на 250 руб. и стоил 9,5-10 тыс. руб./т. В Сибири снизилась стоимость всех классов пшеницы, значительнее всего — на 400 руб. — подешевел 3-й, до 8,5-10,2 тыс. руб./т. Цены на пшеницу 4-го класса опустились на 350 руб. до 7-9 тыс. руб./т, 5-го класса — на 50 руб. до 6,6-8,5 тыс. руб./т. Цена на пшеницу на Урале и в Сибири обрушило поступление нового урожая, отмечала ранее аналитическая компания «ПроЗерно». В тех регионах, где уборка зерна идет давно, цены растут.

