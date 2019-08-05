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Аналитика
Экспорт зерна в июле стал вторым после рекорда-2018
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
5 августа 2019
На первое место среди покупателей вышла Турция
В сезоне-2018/19 Россия экспортировала 43,3 млн тонн зерна
Фото: flickr.com

Экспорт зерновых и зернобобовых агрокультур из России в июле составил 4 млн т, из которых 3,1 млн т пришлось на пшеницу, сообщает Центр оценки безопасности и качества зерна. Таким образом, благодаря раннему старту уборочной кампании объем вывоза в прошлом месяце оказался вторым после рекордного июля 2018-го, когда было отгружено 4,8 млн т зерна (включая 3,9 млн т пшеницы), сообщил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «В пять предыдущих сезонов отгрузки были в диапазоне 2,9-3,1 млн т зерна», — заметил он.

Аналитическая компания «ПроЗерно» со ссылкой на данные Минсельхоза оценивает экспорт зерна в июле в 3,8 млн т, в том числе 2,9 млн т пшеницы. «Его объемы оказались вовсе не провальными, как считалось на старте июля», — констатируют аналитики компании, добавляя, что полученный результат в 1,5 раза выше июля 2017 года. Хорошие темпы экспорта показала как пшеница (тоже второй результат после июля 2018 года), так и ячмень — 616 тыс. т, и кукуруза — 214 тыс. т.

По итогам первого месяца нового сезона среди покупателей на первое место с большим отрывом вышла Турция. В июле в эту страну было поставлено почти 1 млн т зерна, включая 968 тыс. т пшеницы и 20 тыс. т кукурузы. По данным Центра оценки безопасности и качества зерна, по сравнению с июлем-2018 отгрузки увеличились в 1,8 раза. Традиционный лидер зернового импорта — Египет — опустился на второе место с 402 тыс. т пшеницы, что на треть меньше июля 2018-го. По данным «ПроЗерна», такие значительные закупки пшеницы Турцией отражают текущее высокое качество российской пшеницы в южных регионах страны. «В Турции пользуется спросом качественная пшеница, и основные котировки там приходятся на протеин 13,5%, — поясняет Павенский. — А доля такой пшеницы в этом году в российских южных регионах увеличилась». Кроме того, напомнил Павенский, влияние оказывает ситуация на валютном рынке: обычно при девальвации лиры закупки останавливаются, однако в июле курс турецкой валюты был стабилен и даже временами укреплялся.

Что касается Египта, то его отставание связано с резким сокращением закупок на GASC. «На тендерах GASC мы продали лишь 170 тыс. т с поставкой в июле, в то время как в июле 2018-го — 300 тыс. т», — сравнивает Павенский. Такое сокращение было частично компенсировано контрактами со стороны частных египетских компаний, на которые пришлось более половины отгрузок.

На третьем месте по месячному объему импорта российского зерна — Саудовская Аравия (372 тыс. т), за которой следуют Иран (283 тыс. т) и ЮАР (157 тыс. т). Также в список покупателей вернулся Вьетнам, занимающий шестое место с 138 тыс. т. «Хотя в прошлом сезоне российские экспортеры поставили туда 1,23 млн т зерна, но этот рынок был для нас закрыт, и с октября 2018 года отгрузок в эту страну не было», — напоминают аналитики «ПроЗерна». В сезоне-2017/18 Вьетнам входил в топ-5 стран — импортеров российского зерна, однако в конце прошлого года прекратил закупки из-за несоответствия ввозимого зерна фитосанитарным требованиям.

Всего по итогам сезона-2019/20 аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует российский экспорт зерна на уровне 43 млн т, «ПроЗерно» - 44 млн т. Оценка аналитического центра «СовЭкон» в конце июля составляла 41,9 млн т, Института конъюнктуры аграрного рынка — 42,5 млн т. Прогноз Минсельхоза с февраля остается на уровне 42 млн т. В сезоне-2018/19 отгрузки равнялись 43,3 млн т, из которых 35,2 млн т пришлось на пшеницу, 4,6 млн т — ячмень и 2,8 млн т — кукурузу.

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