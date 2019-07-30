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Рынки
Омская область планирует вывозить зерно по Севморпути
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 июля 2019
В этом году будет отправлена первая партия объемом 50 тысяч тонн
Зерно не входит в перечень значимых грузов для портов Северного морского пути
Фото: OpenSea Pro

Власти Омской области намерены организовать новый маршрут экспорта зерна через Северный морской путь. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с зампредседателя правительства Алексеем Гордеевым, сообщает пресс-служба вице-премьера. По словам Буркова, такой путь является перспективным и «более экономичным» направлением развития экспорта в Японию. Маршрут будет пролегать через Иртыш, Обь до Ямала и далее Севморпутем до Японии.

«Первая партия — 50 тыс. т зерна — планируется к отправке уже в этом году, что будет своеобразным открытием "окна в Азию"», — говорится в сообщении. Бурков отметил, что для реализации этого проекта необходимо открыть в порту Сабетта сертифицированный пункт пропуска, в котором будет осуществляться карантинный фитосанитарный контроль. Этот вопрос Гордеев поручил проработать совместно с Россельхознадзором.

По итогам 2018 года вывоз зерна за пределы Омской области составил 1,9 млн т, основная часть — 1,3 млн т — была отправлена железнодорожным транспортом. В общей структуре экспорта продукции АПК региона 30% приходится на экспорт зерновых агрокультур. Бурков отметил, что наращиванию объемов вывоза зерна, в том числе на экспорт, способствовал механизм субсидируемых из бюджета льготных тарифов на перевозку зерна. В 2019 году срок действия льготных тарифов определен с февраля по август. Губернатор призвал продлить сроки до мая 2020 года.

К 2025 году объем грузоперевозок по Севморпути предполагается нарастить до 80 млн т с 20 млн т в 2018-м. Однако зерно среди значимой грузовой базы для Севморпути не значится, хотя и его перевозки в ограниченных объемах ведутся, сообщает «Коммерсантъ». Так, в июле-августе 2018 года по Севморпути судном Tian Hui компании Cosco была осуществлена транзитная перевозка груза, включающего рожь, из Германии в Японию, общий вес груза составлял 30 тыс. т. Проводку осуществляли атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр».

В советское время по Северному морскому пути возились определенные объемы зерна, но это был импорт в рамках северного завоза, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Однако сейчас инфраструктуры для перевозок зерна по Северному морскому пути нет, и экономика этого направления совершенно непонятна. «Практики нет, расценок никто не даст. Потом, не нужно забывать про стоимость рисков, в том числе из-за погодных условий», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Так, из-за высоких рисков экспорт из Омской области сейчас экономически невыгоден и через Владивосток. «Расстояние до него и до южных портов европейской части страны сопоставимое, при этом, пока во Владивостоке нет зернового терминала, прямые отгрузки там по рискам очень дороги, в первую очередь из-за вероятности простоев в связи с погодой», — обратил внимание Злочевский.

По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2018/19 лидером по перевалке зерна остался Новороссийск, отгрузивший 12,9 млн т, на втором месте — порт Кавказ (10,8 млн т), еще 2,9 млн т было вывезено через порты Балтики. На порты Дальнего Востока — в основном, Владивосток — пришлось лишь 196 тыс. т или менее 0,5% всего российского экспорта зерновых. «В Японию было поставлено 158 тыс. т, из них 65 тыс. т пшеницы, 66 тыс. т кукурузы и 16 тыс. т ячменя. В основном, через Владивосток. В сезоне-2017/18 было 106 тыс. т зерна, тоже преимущественно через Владивосток», — сообщил руководитель центра Игорь Павенский.

Президент Владимир Путин 9 апреля на заседании Международного арктического форума говорил, что сейчас идет работа по развитию глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь, «который будет действовать бесперебойно и круглогодично». Это, отмечал глава государства, даст «экономию колоссальную и на топливе, и на времени». «Скажем, от Иокогамы до Роттердама 33 суток по Индийскому океану, по Северному морскому пути — двадцать, по Северному морскому — семь с небольшим тысяч километров, семь тысяч триста, а по Индийскому океану — почти двенадцать», — пояснял Путин.

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