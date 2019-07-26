В июле экспорт пшеницы сократится на 20%

За первые три недели нового сезона экспорт зерновых и зернобобовых агрокультур из России снизился на 24% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, с 1 по 23 июля за рубеж отгружено 2,5 млн т против 3,3 млн т за аналогичные даты 2018-го. В том числе экспорт пшеницы сократился на 30% до 1,8 млн т, ячменя — на 5% до 491 тыс. т, кукурузы — на 25% до 160 тыс. т.



Такой показатель обусловила первая половина месяца, в течение которой отгрузки были невысоки. Однако с середины июля темпы возросли, поясняет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Уборка на Юге в июле довольно быстро набирала обороты, и предложение на рынке росло», — прокомментировал он «Агроинвестору». В результате по итогам первого месяца сезона Россия вывезет 3,9-4,1 млн т, что на 15-19% ниже объема июля 2018-го (4,84 млн т), прогнозирует он. В том числе экспорт пшеницы сократится примерно на 20% до 3-3,2 млн т. «Египет в июле 2019 году потеряет лидерство в импорте российского зерна в виду сокращения закупок на GASC и снижения закупок зерна (в основном пшеницы) из России до оценочно 215 тыс. т против 667 тыс. т в июле 2018 года», — добавил Павенский. В июне 2019-го экспорт составил менее 1,4 млн т, из которых около 1 млн т пришлось на пшеницу.



При этом пока экспортеры вынуждены работать с относительно низкой доходностью, констатирует Павенский. Так, экспортные цены сохраняются на невысоком уровне: с середины июня и весь июль котировки на российскую пшеницу с 12,5% протеина оставались на низких уровнях — $190-192 за тонну, в то время как за аналогичный период 2018-го они были на более высоких уровнях — $198-200/т, а к концу июля возросли до $222 за тонну. Внутренние цены на фоне старта уборочной кампании на Юге в конце июня значительно снизились, опустившись до 9200 руб./т за 4-й класс, однако к середине июля стали подниматься — до 9600 руб./т. На фоне снижения прогнозов по российскому урожаю в Центре страны также намечается рост цен после падения в середине июля.



Из-за засушливой погоды в мае-июне российские аналитики пересмотрели в сторону значительного снижения и совокупный объем экспорта зерновых в сезоне-2019/20. Так, в пятницу аналитический центр «СовЭкон» объявил об уменьшении прогноза до 41,9 млн т зерновых и зернобобовых в текущем сезоне, притом что итог 2018/19 центр оценивает в 44,3 млн т. Отгрузки пшеницы в этом сезоне сократятся на 4,1 млн т до 31,4 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает экспорт зерна на уровне 42,5 млн т, в том числе 33,2 млн т пшеницы, рассказал руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что по итогам сезона-2019/20 Россия отгрузит 43 млн т зерна с учетом вывоза в страны ЕАЭС, что на 2,2 млн т меньше объема предыдущего сельхозгода.



«Реализация прогноза будет означать второе подряд снижение вывоза зерна после пяти лет неуклонного роста. Россия сохранит лидерство среди экспортеров пшеницы, но доля ее в мировой торговле продолжит сокращаться с рекордных 23% в 2017/18 до 17% в 2019/20», — отмечают аналитики «СовЭкона». Они полагают, что снижение экспортного потенциала поддержит цены в мире и будет способствовать острой конкуренции за зерно между трейдерами и переработчиками внутри страны.

