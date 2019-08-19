Субсидии на перевозку зерна будут продлены до конца года

Субсидирование железнодорожных тарифов для экспорта зерна из удаленных от портов регионов планируется продлить как минимум до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на совещании по нацпроектам в Кургане, передает «Интерфакс». Сейчас этот механизм господдержки действует до 31 августа.



«Мы очень заинтересованы в экспорте. Экспорт [продукции] сельского хозяйства у нас обгоняет [экспорт] вооружения. Поэтому мы будем предпринимать необходимые меры по его стимулированию. Давайте себе запишем в качестве поручения министерству подготовить предложение о пролонгации постановления №406 как минимум до конца года», — сказал Силуанов.



Решение о субсидировании перевозок зерна из удаленных регионов к портам было принято в конце 2017 года. 6 апреля правительственным постановлением №406 действие льготных тарифов было продлено на срок с 1 февраля по 31 августа. Субсидии предоставляются при перевозке зерна из восьми регионов: Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. В списках пунктов назначения значатся 20 регионов Центра и Северо-Запада (в том числе Москва и Санкт-Петербург), а также 10 регионов Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного округов.



Однако в этом году субсидии по постановлению №406 еще фактически не распределялись. «Минсельхоз только установил объемы зерна для субсидируемых перевозок», — пояснил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В соответствии с приказом министерства, субсидия будет предоставлена на вывоз 69 тыс. т зерна, в том числе 19,7 тыс. т — из Алтайского края, 16,4 тыс. т — Омской области, 8,9 тыс. т — Новосибирской области, 7,9 тыс. т — Красноярского края, 5,4 и 5,5 тыс. т — из Кемеровской и Курганской областей, 3,9 тыс. т — из Тюменской области и 1 тыс. т — из Оренбургской области. Все эти объемы планируется перевезти в регионы Центра и Северо-Запада.



Как говорится на сайте Минсельхоза, заявки на получение господдержки, устанавливающей льготные тарифы на перевозку зерна железной дорогой, будут приниматься с 24 августа. Льгота будет распространяться на все виды отправок, как в собственном железнодорожном подвижном составе, так и в контейнерах. Субсидии будут действовать на зерно, относящееся к кодам Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 011005, 014003, 015006 (пшеница, ячмень, кукуруза).



На возмещение недополученных доходов РЖД в федеральном бюджете предусмотрено 99,98 млн руб. Тем не менее эта мера является значимой для региональных рынков, заметил Павенский. «В первую очередь, она значима для регионов Сибири. Там как раз начали собирать урожай, и субсидирование вывоза было бы актуальным для поддержания цен на приемлемых уровнях», — сказал Павенский. Однако для продления действия механизма необходимо предусмотреть возможность увеличения субсидируемых объемов вывоза, а также финансирование их перевозки, подчеркнул Павенский.



Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле заявлял, что предусмотренные в бюджете средства «в случае необходимости могут быть и увеличены — все будет зависеть от того, какой будет урожай в конечном счете». Мера окажется крайне значимой, если ее финансирование будет как в сезоне-2017/18, когда был просубсидирован вывоз из удаленных регионов более 2 млн т зерна, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Смысл этого механизма — в перенесении спроса из южных регионов, которые имеют доступ к портам, на восток, где сбыт крайне ограничен, что приводит к обвалу цен в начале сезона. Эта мера позволяет поддержать цены. Однако сейчас денег в бюджете предусмотрено крайне мало, поэтому толку при таком финансировании будет немного», — сказал «Агроинвестору» Злочевский.



Многие из аграриев в Сибири неоднократно жаловались, что из-за низких цен в регионе (4-5 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-5 классов) они работают с маржой, близкой к нулю, или даже убытком, в свою очередь напоминает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. «Но на практике данная субсидия используется крайне мало вследствие нехватки зерновозов», — оценивает он. Тем не менее в текущем маркетинговом году эти субсидии особенно актуальны вследствие хорошей мировой ценовой конъюнктуры и достаточно большого урожая, что вновь означает профицитность Сибирского федерального округа по зерну.



Принятые меры на зерновом рынке позволили увеличить закупочные цены на зерно в Новосибирской области на 20-44% в 2018 году, ранее рассказывал ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. В сезоне-2017/18 область вывезла около 200 тыс. т зерна по нулевому тарифу. «Благоприятное влияние таких мероприятий позволило снизить предложение на зерновом рынке и соответственно повысить цены на зерновые культуры», — говорил Лещенко. В этом году, по оценке Минсельхоза Новосибирской области, валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составит 2,5 млн т в весе после доработки, что полностью обеспечит внутреннюю потребность региона и позволит реализовать за его пределы около 700 тыс. т зерна.



