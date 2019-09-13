Минсельхоз США: урожай яровой пшеницы в России снизится на 4%

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила на 3% до 18,5 млн т прогноз урожая российской яровой пшеницы в сезоне-2019/20 (без учета Крыма). Как говорится в сентябрьском обзоре, таким образом, несмотря на рост посевных площадей, валовой сбор окажется ниже на 4% к уровню 2018-го. «Урожайность яровой пшеницы оценивается в 1,57 т/га, что на 3% меньше оценки в прошлом месяце и на 7% ниже прошлогоднего результата», — говорится в обзоре.

Там напоминается, что в общем урожае российской пшеницы доля яровой составляет около 30%. Примерно 28% производства яровой пшеницы приходится на Поволжье, 18% — на Урал, 43% — на Сибирь. «Агрокультура пострадала от жаркой и сухой погоды в июле и августе, что негативно повлияло на состояние растений. Ухудшение условий в южном Поволжье и южной Сибири привело к необратимым потерям урожайности», — отмечают американские аналитики.

Общий прогноз производства пшеницы (озимой и яровой) в России снижен до 72,5 млн т без учета Крыма, но тем не менее остается выше итогового значения 2018-го. Экспорт пшеницы из России FAS USDA по-прежнему ожидает на уровне 34 млн т при снижении внутреннего потребления до 39,5 млн т и переходящих на следующий сезон остатков до 7,3 млн т.

В то же время прогноз производства кормового зерна в России повышен до 39,4 млн т. Корректировка произошла в первую очередь за счет ячменя, оценка урожая которого увеличена сразу на 1,5 млн т до 20 млн т, что почти на 20% больше прошлогоднего результата. Одновременно прогноз урожая ячменя повышен для Украины (на 0,5 млн т), Евросоюза (на 0,4 млн т) и Казахстана (на 0,2 млн т). «Уборка ячменя в странах северного полушария, в основном, завершена. Урожая в Канаде, ЕС, России и Украине будет выше, чем год назад, что приведет к резкому росту мирового производства ячменя в сезоне-2019/20 — самому большому с 2008/09», — отмечают аналитики Минсельхоза США.

В странах южного полушария, таких как Аргентина и Австралия, уборочная кампания по ячменю начнется через несколько месяцев, тем не менее перспективы большого предложения агрокультуры на мировом рынке уже привели к падению экспортных цен на 25% до $60/т по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом мировой спрос на ячмень, полагает FAS USDA, в этом сезоне будет ограничен: Саудовская Аравия сокращает использование на корм непереработанного ячменя, а Китай снижает потребление ввиду уменьшения поголовья из-за африканской чумы свиней. В результате, согласно прогнозу Минсельхоза США, мировое производство ячменя в этом маркетинговом году увеличится на 14,5 млн т до 154,1 млн т, глобальная торговля — на 2,4 млн т до 28,1 млн т. Переходящие на сезон-2020/21 остатки увеличатся на 3 млн т до 21 млн т.

Мировое производство пшеницы в сентябрьском обзоре снижено на 2,5 млн т до 765,5 млн т, однако остается на 35 млн т или на 4,7% выше итогов сезона-2018/19. На 2,3 млн т также уменьшен прогноз мировой торговли пшеницей — до 179,8 млн т, что выше объема прошлого маркетингового года, но ниже 2017/18 и 2016/17. Россия сохранит лидерство среди стран-экспортеров пшеницы: если наша страна отгрузит 34 млн т, то Евросоюз — 27,5 млн т, США — 26,5 млн т, Канада — 24,5 млн т.