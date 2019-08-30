IGC: мировые запасы пшеницы обновят рекорд в сезоне-2019/20

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мировых конечных запасов пшеницы в сезоне-2019/20 на 1 млн т до 271 млн т. Таким образом, этот показатель может вновь стать рекордным, превзойдя сезон-2017/18 (270 млн т), говорится в августовском обзоре организации. Мировое производство пшеницы, согласно обновленным оценкам, вырастет в этом маркетинговом году до 764 млн т против 733 млн т в 2018/19 при увеличении потребления на 20 млн т до 758 млн т.



В то же время для России прогноз конечных запасов пшеницы снижен на 200 тыс. т до 9,6 млн т (без учета Крыма), что на 400 тыс. т меньше предыдущего сельхозгода, сообщает «Зерно онлайн». Согласно оценке IGC, производство пшеницы в России в этом году составит 73,7 млн т (-2 млн т по сравнению с июльским прогнозом), экспорт — 33,1 млн т (-1,6 млн т).



Прогноз совокупного производства зерна в мире в текущем маркетинговом году повышен на 11 млн т до 2159 млн т, в основном за счет пересмотра ожиданий сбора кукурузы в США. «Этот показатель увеличен на 8 млн т до 342 млн т, что на 7% ниже прошлогоднего, однако перспективы производства по-прежнему неясны из-за далеко не идеального вегетационного периода», — отмечают аналитики IGC. За счет повышения прогноза урожая, а также входящих запасов оценка мировых конечных остатков увеличена на 13 млн т до 598 млн т. Однако, как отмечается в обзоре, такой объем по-прежнему находится на четырехлетнем минимуме. «Это обязано исключительно сокращению [запасов] кукурузы, которые будут минимальными как минимум для последних шести сезонов, в основном из-за ожидаемого падения в США и Китае», — указано в обзоре. IGC прогнозирует увеличение мировой торговли пшеницей, ячменем, сорго и рожью, в то время как поставки кукурузы сократятся впервые за 11 сезонов.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в последнем бюллетене спрогнозировала мировое производство пшеницы в этом сезоне на уровне 768 млн т, кормового зерна — 1399 млн т. Конечные запасы пшеницы американские аналитики ожидают на уровне 285 млн т, кормового зерна — 336 млн т. В России урожай пшеницы Минсельхоз США прогнозирует на уровне 73 млн т — на 14% меньше рекордного сезона-2017/18, но на 1,8% больше 2018/19. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в середине августа прогнозировал урожай пшеницы на уровне 75 млн т с учетом Крыма, а всего зерна — 120 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - 74,4 млн т и 116,8 млн т соответственно. Минсельхоз России продолжает придерживаться прогноза в 118 млн т зерна, включая 75-78 млн т пшеницы.



По оперативным данным Минсельхоза России, к 29 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране убраны с 60% площадей, намолочено 83,4 млн т зерна в бункерном весе. В том числе пшеницы собрано 60,4 млн т при средней урожайности 33,1 ц/га (в 2018-м — 32,9 ц/га), ячменя — 16,2 млн т, кукурузы — 61 тыс. т. Сев озимых агрокультур проведен на площади 2,3 млн га или 13% к прогнозной площади.

