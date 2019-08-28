Ущерб аграриев от бедствий в 2019 году превысил 11 млрд рублей

К 28 августа в 29 регионах России было отмечено не менее 32 событий существенного ущерба сельскому хозяйству в результате природных аномалий и чрезвычайных ситуаций. Как сообщил «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, по предварительным данным, заявленные потери агропроизводителей от этих бедствий превышают 11 млрд руб. «В ряде регионов оценка ущерба еще продолжается. Данный перечень не включает эпизод массовой гибели пчел, который по общему мнению экспертов, вызван антропогенным фактором», — указал Биждов, уточнив, что не все эпизоды сопровождались объявлением режима ЧС.



В прошлом году режим ЧС в связи с потерями в АПК был официально объявлен в 28 регионах, которые оценили свои убытки на уровне 11,3 млрд руб., напомнил Биждов. Однако в итоге документально были подтверждены 7,3 млрд руб. ущерба, в результате чего аграриям было выплачено 3,7 млрд руб. (с прошлого года сельхозпроизводителям, не заключившим договоры агрострахования, компенсируется 50% ущерба). «Поскольку не все регионы, объявившие ЧС в текущем году, завершили оценку своего ущерба, дать точное сравнение с прошлым годом сейчас пока еще затруднительно», — признал Биждов. Однако по его оценке, в этом году риски или повторились, или усилились. Кроме того, он обратил внимание на более высокую частоту в этом году событий масштабного, катастрофического характера: пожары в Забайкальском крае, катастрофические наводнения в Приангарье и на Дальнем Востоке, неблагоприятные погодные явления в Удмуртии, более масштабная засуха в Поволжье и Приуралье.



В Амурской области погиб урожай агрокультур на площади 255 тыс. га в результате паводка. Как сообщается на сайте правительства региона, кроме утраты урожая возможен недобор по заготовке кормов. «Низкие темпы заготовки кормов объясняются неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в июне-августе, когда выпало 150-206% от нормы осадков», — говорится в сообщении правительства Приамурья.



По данным на 26 августа, в Амурской области заготовлено 108 тыс. т грубых кормов, что почти в 1,5 раза ниже уровня 2018 года. В регионе остаются невыкошенными более 100 тыс. га естественных сенокосов, самая низкая обеспеченность кормами — в Бурейском и Октябрьском районах — 3% и 5% соответственно. По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, на тех участках полей, где сохранился урожай, необходимо заготовить зерновую солому, прежде всего пшеничную и овсяную. Режим ЧС действует в Амурской области с 25 июля из-за паводка, в результате которого были подтоплены около 70 населенных пунктов.



В ближайшее время рассчитывает получить компенсацию в результате ЧС и Татарстан. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, режим вводился в связи с гибелью озимых на площади 200 тыс. га, ущерб оценен почти в 1,5 млрд руб. «Надеемся, что ближе к осени какое-то решение по частичной компенсации наших потерь будет принято. Пока сумму назвать не могу. Это зависит от того, какая общая сумма будет предусмотрена правительством России на возмещение этого ущерба», — приводит слова Ахметова пресс-служба правительства Татарстана. Он добавил, что подобные документы по ущербу в Минсельхоз предоставил не только Татарстан, но и Башкортостан, Мордовия, Оренбургская и Самарская области. По словам министра, во многом на гибель озимых повлияла засушливая осень.



В 700 млн руб. оценили ущерб от гибели сельхозкультур власти Удмуртии. «Доказательную базу представил 21 район. Общее количество пострадавших хозяйств — 195. Их суммарные потери на сегодня оцениваются в более 700 млн руб.», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минсельхоза региона. В Удмуртии с 15 августа действует режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые. Площадь погибших агрокультур в Удмуртии превысила 80 тыс. га. Предоставленные фермерами документы отправили в федеральный Минсельхоз, где будет рассматриваться вопрос о выделении компенсации.



Переувлажнение почвы в период уборочной кампании привело к потерям и в Татарстане. «Тяжело проводили уборку, с большими потерями, хлеба созрели, а техника не могла заехать на поля. В некоторых районах до 80 мм осадков выпало за сутки. Вот в это время мы значительное количество зерна потеряли», — отметил Ахметов. В результате, по его словам, агроведомство республики уже не прогнозирует, что урожай зерна превысит 5 млн т. «Это будет между 4,5 млн и 5 млн т, до 5 млн т», — сказал министр.



В Воронежской области в результате выпавших осадков группа «Продимекс» получила много проросшего зерна озимой пшеницы. «Общий валовой сбор составил почти 300 тыс. т озимой пшеницы, 70 тыс. т ячменя и 9 тыс. т яровой пшеницы, как мы и предполагали, это второй по объему результат за всю историю «Центрально-Черноземной агропромышленной компании» (входит в структуру «Продимекса»). Урожайность и качество могли быть и выше, если бы сроки уборки были более сжатыми, но погода внесла свои коррективы», — рассказал «Интерфаксу» заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. Также во второй половине августа «Продимекс» приступил к сбору урожая сахарной свеклы в Воронежской области. «Состояние посевов и динамика роста корнеплодов за последние три декады внушают определенный оптимизм при оценке урожайности. Единственная проблема, которая еще может негативно повлиять на валовой сбор, — развитие корневых гнилей», — добавил Ерыженский.



При этом НСА обращает внимание, что в этом году заметна более высокая активность аграриев по заявлению ущерба — размер и частота заявлений на 1 августа значительно превышают показатели прошлого года. По словам Биждова, активно заявляется гибель озимых, начинают поступать уведомления по потерям яровых.

