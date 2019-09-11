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Аналитика
Эксперты вновь снизили прогнозы урожая зерна
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 сентября 2019
Урожайность пшеницы в Сибири оказалась ниже ожидаемой
В этом году в 15 регионах подтверждено возникновение чрезвычайных ситуаций
Фото: Pixabay

Аналитическая компания «ПроЗерно» вновь пересмотрела в сторону понижения прогноз валового сбора зерна в России в сезоне-2019/20. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко, оценка уменьшена со 123,8 млн т до 121 млн т, в том числе по урожаю пшеницы — с 76,3 млн т до 74,4 млн т. При этом еще в конце июню прогноз «ПроЗерно» находился на уровне 128 млн т.

Основным фактором последнего пересмотра стали показатели по урожайности пшеницы в Сибири. «Целый ряд регионов жалуется на засуху, в том числе Алтайский край и Омская область. Хотя не исключено, что итоговая урожайность все же может оказаться выше прогнозируемой», — сказал Петриченко. Накануне полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что валовой сбор зерна в макрорегионе прогнозируется ниже прошлого года и составит 14,5 млн т. По его словам, на объемах негативно сказались переувлажнение почвы в Новосибирской и Омской областях, паводок в Иркутской области, а также засушливые явления в Алтайском крае.

В то же время все остальные макрорегионы в целом находятся в рамках прежних цифр прогноза, замечает Петриченко. «В Поволжье урожай прогнозируется чуть выше прошлогоднего, хотя картина очень неровная — где-то урожай будет выше прошлого года, где-то — ниже. Однако в целом ситуация с уборкой там развивается нормально, несмотря на заявления отдельных регионов», — отметил эксперт. По его словам, в европейской части страны, в том числе в Поволжье, ранние зерновые в основном уже убраны. «Поэтому сейчас речь идет лишь о поздних зерновых, в первую очередь кукурузе. Здесь погода еще может преподнести сюрпризы», — добавил он.

Также обновил прогноз Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Его новая оценка урожая пшеницы составляет 74,5-75 млн т против прежних 76,4 млн т, а прогноз валового сбора зерна в целом — 120 млн т. «Прогнозы снижаем из-за тяжелых условий уборки в некоторых центральных регионах и в Поволжье, не все идет гладко и на Урале», — сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В ближайшие дни также планирует опубликовать новый прогноз аналитический центр «СовЭкон». В 2018 году российские аграрии собрали 113,3 млн т зерна, в 2017 году — 135,5 млн т.

Минсельхоз в начале сентября подтвердил свой прогноз урожая на уровне 118 млн т, озвученный еще в феврале. В том числе 75 млн т придется на пшеницу. «В силу определенных сложностей погодных условий аграрии страны ведут битву за урожай в прямом смысле этого слова. Эксперты Минсельхоза, несмотря на сложности в ряде регионов, в том числе чрезвычайных ситуаций, оставляют ранее заявленный прогноз в отношении объема зерновых в пределах 118 млн т. Рассчитываем, что успешный задел, который был сделан в регионах Российской Федерации, — это и правильный сорт обновления, и внесение минеральных удобрений, позволяет нам сохранять уверенность в этом», — рассказывал в кулуарах Восточного экономического форума первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (цитата по ТАСС). По его словам, в этом году в 15 регионах уже подтверждено возникновение чрезвычайных ситуаций, общая сумма ущерба аграриев оценивается в 9,5 млрд руб.

Тем не менее качество зерна значительно превышает прошлогодние показатели, констатирует Минсельхоз. По его данным, на 28 августа доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% против 74% в 2018-м, а удельный вес фуражной пшеницы (5-го класса) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% годом ранее.

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Прогнозы урожая зерна продолжают снижаться

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