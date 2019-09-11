Урожай зерна в Сибири прогнозируется ниже прошлогоднего

Валовой сбор зерна в Сибирском федеральном округе (СФО) в текущем году прогнозируется на уровне 14,5 млн т, что меньше прошлогоднего объема. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло. «В прошлом году этот показатель составлял 14,9 млн т. Объемы собранного зерна по сравнению с 2018 годом могут снизиться в Алтайском крае и Иркутской области», — сообщает со ссылкой на Меняйло пресс-служба полпреда.

По его словам, в целом весенне-летний сельскохозяйственный период в Сибири прошел в штатном режиме, уборочные работы начались практически во всех регионах округа. Однако в некоторых из них зафиксированы погодные условия, которые могут негативно сказаться на урожае. Среди таких факторов названы переувлажнение почвы в Новосибирской и Омской областях, засушливые явления в Алтайском крае. Особенно сложная ситуация сложилась в Иркутской области, где несколько районов пострадали от паводка.

Снижение урожая зерновых ожидается в Алтайском крае, рассказывал на прошлой неделе «Интерфаксу» губернатор региона Виктор Томенко. «Мы фиксируем на 20-25% снижение по урожайности в степной зоне, в других районах края — меньше. Думаю, что плюс-минус мы будем повторять результат прошлого года. До 5% можно предположить определенное снижение по урожаю», — сказал Томенко. А зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов уточнял, что уменьшение валового сбора зерна ожидается на 10%. «Мы «валовую» прошлогоднюю возьмем меньше даже на 10%. Однако это еще и связано с тем, что мы зерновой клин каждый год уменьшаем. Мы увеличиваем технические культуры, сою и подсолнечник, а это идет в ущерб зерновому клину», — пояснил Лукьянов. Ранее Алтайский край изучал возможность введения режима ЧС из-за засухи. К 9 сентября зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены в Алтайском крае на 1,8 млн га или 58% посевной площади, намолочено 3 млн т зерна, из которых 1,7 млн т — пшеница.

Омская область в этом году рассчитывает получить урожай в 3,3 млн т зерна. «Нас беспокоят дожди, которые могут снизить содержание клейковины и вместе с этим — объемы собранного зерна 3-го класса, — сказал «Интерфаксу» губернатор Омской области Александр Бурков. — Тем не менее, с 4-м и 5-м классом у нас не будет проблем, а это тоже экспортное зерно». По состоянию на 8 сентября в регионе зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 532 тыс. га, намолочено 896 тыс. т зерна, сообщается на портале правительства Омской области. Средняя урожайность в бункерном весе составляет 16,8 ц/га и равна прошлогодней итоговой урожайности в регионе (16,7 ц/га в чистом весе).

Первый миллион тонн зерна получен в Новосибирской области. По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, к 8 сентября зерновые и зернобобовые обмолочены с 517 тыс. га, что составляет 37% общей посевной площади, на сегодняшний день валовой сбор равняется 1,12 млн т при урожайности 21,6 ц/га (итоговая урожайность в 2018-м, по Росстату, в регионе составляла 18,2 ц/га). «В последние дни урожайность стабильна и пока нет тенденции к снижению», — заверил министр (цитата по пресс-службе правительства Новосибирской области).

В Томской области намолочено 239 тыс. т зерна. К 10 сентября с полей региона убрано 61% посевов зерновых и зернобобовых культур (в 2018-м — 26%), средняя урожайность равняется 24,1 ц/га, сообщается на сайте Минсельхоза России.

По информации пресс-службы сибирского полпреда, в целом уборочные работы в Сибири опережают темпы 2018-го. Обмолочено более 40% площадей зерновых в том числе свыше трети пшеницы. Опережают прошлогодние темпы уборочные работы и по стране в целом. Согласно оперативным данным федерального Минсельхоза, к 10 сентября зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 33,5 млн га или 72% к посевной площади (в 2018-м — 31 млн га). Валовой сбор зерна достиг 95 млн т в бункерном весе, средняя урожайность составляет 28,4 ц/га, что на 2,5% выше прошлогодней на эту дату.