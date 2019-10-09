Дмитрий Патрушев: к 2024 году до 15% агроэкспорта придется на «зеленый» бренд

К 2024 году 10-15% экспортируемой российской продукции АПК будет продаваться под «зеленым» брендом. Об этом завил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Международном агропромышленном форуме в Москве. «В рамках экспортной задачи, тех $45 млрд, которые мы должны достигнуть к 2024 году, очень надеюсь, что продукция, промаркированная «зеленым» брендом, займет достойнейшее место Думаю, что, наверное, до 10-15% от цифры в $45 млрд постараемся сделать», — сказал Патрушев (цитаты по видеотрансляции пленарного заседания).



Открывая форум, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что привычные методы агропроизводства — с избыточным количеством удобрений и энергоемкой техникой — далеко не всегда эффективны. «И не только потому, что такой АПК небезопасен для окружающей среды. Главное, что люди хотят покупать экологически чистые, органические продукты, несмотря на то что они стоят дороже», — сказал Медведев. Поэтому способы производства продуктов сегодня оказываются не менее важными, чем их количество и разнообразие, указал он.



Патрушев в свою очередь пояснил, что Минсельхоз предлагает выделять «зеленым» брендом продукцию с улучшенными экологическими характеристиками, производство которой допускает внесение минеральных удобрений в отличие от производства органической продукции. Однако использование удобрений будет ограничено. «"Зеленый" бренд — мы должны вносить такие удобрения, которые не убивают нашу землю. И через десятилетия позволят нам собирать урожай. Удобрения должны быть максимально, насколько это возможно, безвредными», — подчеркнул Патрушев. По его словам, в июле министерство подготовило законопроект об экологически чистой продукции, который был доработан с учетом публичного обсуждения.



Сейчас, отметил Патрушев, важно быстро утвердить все нормативно-правовые акты для начала маркировки такой продукции, а также «грамотно сработать с западными партнерами», которые, уверен он, «готовы с удовольствием покупать» российские «зеленые» продукты. «Рынок органики в мире, по разным оценкам, составляет до € 100 млрд. В пятилетней перспективе рынок органики только может составить порядка €300 млрд. Но «зеленый» бренд — это совершенно другой подход», — указал министр, уточнив, что органическая продукция — «это все-таки более эксклюзивная продукция, для более состоятельного населения», а «зеленый» бренд будет доступен «практически повсеместно».



3 августа 2018 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон «Об органической продукции», он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. В феврале 2019-го Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил создать бренд экологически чистой «зеленой» продукции. 2 июля пресс-служба правительства сообщила об утверждении дорожной карты по созданию российских брендов экологически чистой продукции. А 10 июля Минсельхоз опубликовал законопроект об экопродукции, при производстве которой будет разрешено использование ограниченной группы агрохимикатов, средств защиты растений и стимуляторов роста. Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

