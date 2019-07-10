Минсельхоз опубликовал законопроект об экопродукции

Минсельхоз подготовил проект закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии». Документ опубликован на портале regulation. gov.ru, его обсуждение продлится до 5 августа. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.



Как сообщает аграрное ведомство, в проекте дается определение экологически чистой продукции, закрепляются основы деятельности в области ее производства и процедуры подтверждения соответствия такой продукции, а также вводятся положения о господдержке производителей. В результате у российских аграриев «появится возможность не только обеспечивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями», отмечает Минсельхоз.



Экологически чистой продукцией предлагается считать «сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, произведенные в массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок». Их перечень определен действующими в России национальными и межгосударственными стандартами. Производство экологически чистой продукции должно быть обособлено от производства иной продукции, а применение удобрений, агрохимикатов, средств защиты растений и стимуляторов роста должно быть обосновано «на основе расчета, составленного специалистом, имеющим высшее профессиональное образование по специальности «агрономия», в том числе с использованием специального программного обеспечения». При производстве также вводится запрет на применение ионизирующего излучения, трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Упаковка и транспортная тара такой продукции не должна приводить к загрязнению окружающей среды.



Как ожидается, будет создан единый госреестр производителей экологически чистой продукции, вхождение в который будет добровольным. После подтверждения соответствия производители получат право размещать на своей продукции маркировку в виде комбинации надписей и знака единого образца. Надписи, используемые для маркировки, могут содержать слово «экологичный», словосочетание «экологически чистый», а также сокращения или производные слова.



С публикацией законопроекта ситуация стала лишь более запутанной, комментирует исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. «Если посмотреть на его текст, он частично повторяет закон об органической продукции — в части проведения сертификации, формирования реестра и т. д. Однако первые разделы по-прежнему не проясняют ситуацию, чем эта продукция будет принципиально отличаться от обычной», — сказал «Агроинвестору» Мироненко. Так, в требованиях к производству экологически чистой продукции указано и применение агрохимикатов, и пестицидов, и стимуляторов роста. «Что касается безопасности продукции, то вся реализуемая в стране продукция, согласно действующим стандартам, должна быть безопасна для человека, и Россельхознадзор и Роспотребнадзор тщательно контролируют, чтобы продукты на полках, производимые в стране или поступающие из-за рубежа, были безопасными», — напомнил Мироненко. При этом потребителю будет крайне сложно разобраться в различиях понятиях «экологичная» и «органическая». «Тем более что 13 европейских стран, в том числе Германия, выпускают органическую продукцию с обозначением «эко». И импортных органических продуктов с таким обозначением на российском рынке порядка 80%», — отметил Мироненко.



Законопроект пока является бессодержательным и составленным на основе закона «Об органической продукции», который должен вступить в силу с января 2020 года, соглашается председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. «Это влечет за собой два риска. Во-первых, не установлены преимущества органической продукции, чем экологически чистая продукция отличается от традиционной и зачем ее вообще производить. Во-вторых, происходит смешение правовых понятий “органический” и “экологически чистый”, что влечет за собой обратный эффект — полную потерю доверия к российским системам верификации органической и экологической продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Коршунов. По его словам, в сейчас текст закона не отвечает целям, которые были указаны в президентском послании, и не будет способствовать увеличению количества реально экологически ориентированных предприятий и росту экспорта сельхозпродукции.



Создать бренд экологически чистой «зеленой» продукции поручил президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в феврале этого года. 2 июля пресс-служба правительства сообщила об утверждении «дорожной карты» по созданию российских брендов экологически чистой продукции. Одним из пунктов плана мероприятий является подготовка проекта закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции». Кроме принятия закона должны быть утверждены национальные стандарты, которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции, проведена паспортизация земель, пригодных для органического земледелия, а также создана сеть испытательных лабораторий. Полномочия по контролю за обращением экологически чистой продукции будут закреплены за Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

