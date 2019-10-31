Сев озимых приближается к рекорду

К 31 октября сев озимых агрокультур в России проведен на 18 млн га, что на 2,8% больше прогнозируемой площади, следует из оперативных данных Минсельхоза. В 2018-м к этой дате озимые занимали 17,5 млн га. Еще в середине октября динамика посевных работ отставала от прошлогодних, однако к концу месяца кампания вышла на рекордные темпы, отмечает аналитический центр «СовЭкон». По его данным, увеличение интенсивности полевых работ связано с установлением сухой погоды, на фоне которой южные регионы значительно ускорили сев.



В результате в Южном федеральном округе озимые зерновые агрокультуры занимают 6,6 млн га, что на 5,5% выше планового значения, сообщил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. В Центральном округе сев превысил план на 3,9% и достигает 4 млн га, в Приволжском — на 0,7% (4,6 млн га). В Сибири озимый сев проведен на 0,4 млн га, превысив прогноз на 4,7%, а в северо-западных регионах сев превзошел план на 28% и составляет 0,1 млн га. На Северном Кавказе посевная к концу октября была завершена на 2,2 млн га или 97% к плановой, на Урале — на 0,06 млн га (75% от плана).



Превышение над прошлым годом в том числе связано с Ростовской областью, которая засеяла 2,5 млн га, что на 98 тыс. га выше прошлого года, уточняет «СовЭкон». На столько же увеличила посевы Оренбургская область, где площади озимых выросли до 0,8 млн га. В конце прошлой недели о завершении сева объявил Краснодарский край, где озимые пшеница и ячмень заняли более 1,6 млн га. Как сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев, посевная проведена в оптимальные сроки, в полях работали более 30 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 6 тыс. сеялок и посевных комплексов.



Завершен основной комплекс полевых работ на Ставрополье, озимыми в крае засеяно почти 2 млн га, в том числе на зерно — свыше 1,9 млн га, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на Минсельхоз региона. Это практически на уровне прошлого года. Близится к окончанию посевная кампания и в хозяйствах Волгоградской области. Площадь засеянных зерновыми полей уже составила 1,54 млн га, сообщила в среду пресс-служба администрации региона. Всего в области в этом году озимыми планируется занять около 1,6 млн га. В Адыгее под урожай 2020 года посеяно 110,8 тыс. га при плане 109,4 тыс. га, из них около 90% приходится на пшеницу и ячмень.



Осенняя посевная кампания еще не завершена, и общая площадь озимых может увеличиться за счет Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Так, на Северном Кавказе посеяли пока 97%, и погодные условия в ноябре, как правило, там вполне позволяют проводить посевные работы. Кроме того, вероятно, еще не окончательные данные указаны по Крыму, где отсеяно 87% от запланированной площади и, судя по всему, сев также еще не завершен», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



К концу ноября, когда обычно подводятся промежуточные итоги осенней посевной, площадь озимых может увеличиться на 100-200 тыс. га, оценивает Петриченко. «Таким образом, уже сейчас мы можем говорить, что нынешний результат является самым высоким как минимум за последние 20 лет», — заметил он. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2009 году, когда по состоянию на конец ноября озимые занимали 17,96 млн га. В прошлом году этот показатель составлял 17,6 млн га.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что итоговая площадь увеличится на 100-150 тыс. га по сравнению с нынешними 18 млн га. «По озимой пшенице мы ожидаем общую площадь сева в районе 16,3 млн га — это на 350-400 тыс. га больше прошлого сезона. В результате по площади озимой пшеницы мы можем выйти на рекорд», — сказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. По словам Петриченко, нынешний результат является вполне ожидаемым, так как интерес к озимым агрокультурам, прежде всего к озимой пшенице, растет все последние годы — даже в тех регионах, где озимые ранее массово не сеяли. «Так, в Сибири озимый сев вырос в 1,5 раза за последние пять лет: под урожай 2015 года было 260 тыс. га, а сейчас под урожай-2020 посевы выросли до 385 тыс. га», — акцентировал Петриченко.



Состояние посевов на текущий момент оценивается преимущественно как хорошее и удовлетворительное, говорит Суханов. Условия для сева в большинстве регионов были нормальными, также в большинстве из них работы были проведены в оптимальные или близкие к оптимальным сроки. «В начале небольшая задержка была на Юге из-за засушливых условий, но довольно оперативно темпы были наверстаны», — сказал Суханов. По его словам, первые всходы выглядят неплохо, и пока никаких существенных негативных факторов ИКАР не зафиксировал.



Однако что касается перспектив урожая-2020, то говорить о нем еще рано, уверен Петриченко. «Нужно дождаться как минимум конца ноября, когда озимые будут входить в зиму и перестанут вегетировать. Пока лишь можно сказать, что в Поволжье — а это более четверти озимого сева — агрокультуры посеяны раньше и в более оптимальные сроки, чем в прошлом году, и погодные условия позволяют предполагать, что состояние всходов будет лучше. Также в Центре и на Юге посевы увеличились по сравнению с прошлым годом и прогнозным планом, и погодные условия были вполне благоприятными», — сказал Петриченко. Отдельно он отметил рост площади сева озимых в Калининградской области до 107 тыс. га против 77 тыс. га годом ранее.

