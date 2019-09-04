В Саратовской области на 200 тыс. гектаров погиб урожай

Аграрии Саратовской области в текущем году зафиксировали гибель посевов озимых и яровых агрокультур на площади более 200 тыс. га из-за погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона. «В результате опасных агрометеорологических явлений, повлиявших на рост, развитие и формирование урожая, гибель озимых и яровых сельскохозяйственных культур составила 205,6 тыс. га, однако уборка продолжается, на сегодня собрано около 2 млн т зерна», — сообщил представитель ведомства.



В 2018 году с момента осеннего сева озимых наблюдался дефицит влаги — почвенная и атмосферная засуха, уточнили в министерстве. Затем в регионе была очень снежная зима, при таких условиях озимые всходы, находясь в теплой талой земле и прикрытые сверху слоем снега, от недостатка воздуха начинают задыхаться и умирать, то есть происходит так называемое выпревание озимых. Весной и летом, в период созревания яровых, в области вновь не хватало влаги. В связи с гибелью урожая в нескольких районах с весны вводился режим ЧС.



По данным министерства, всего гибель урожая зафиксировали более 200 производителей сельскохозяйственных товаров в 22 районах области. Ущерб сейчас подсчитывается. В прошлом году из-за жаркой погоды и засухи в Саратовской области погибло 120 тыс. га посевов, тогда пострадали 188 хозяйств в 11 муниципальных районах области.



По данным Гидрометцентра России, в первой половине августа в Поволжье, а также Центре и Северо-Западе погодные условия были неблагоприятными для проведения уборочных работ — из-за дождей (за месяц выпало от 50 до 140 мм осадков), высокой влажности воздуха, переувлажнения почвы и стеблестоя зерновых культур. Малоблагоприятной погода была и для формирования урожая поздних зерновых и пропашных агрокультур. Однако во второй половине месяца потеплело, дожди прекратились, и условия для проведения уборки улучшились, отмечается в агрометеорологическом обзоре за август. Темпы уборки зерновых ускорились, а влажность убираемого зерна в большинстве районов была близка к кондиционной, в ряде северных районов она повышенная. На большей части Северо-Западного, севере Центрального и Приволжского округов во второй декаде августа наступили оптимальные сроки сева озимых, погодные условия для сева были в основном удовлетворительными, а на юге Поволжья — малоблагоприятными из-за дефицита влаги в почве.



Ранее о гибели озимых на площади 200 тыс. га заявил Татарстан, ущерб в республике оценили в 1,5 млрд руб. Режим ЧС действует в Удмуртии в связи с переувлажнением почвы. Как рассказала глава Минсельхозпрода региона Ольга Абрамова, в течение ближайших двух недель федеральный Минсельхоз рассмотрит представленные документы на предмет компенсации ущерба, также помощь местным аграриям будет оказана из регионального бюджета. «Но самая большая проблема заключается в том, что у нас не застрахованы посевы», — отметила она (цитата по сообщению пресс-службы Минсельхоза России). Из-за неблагоприятных погодных условий уменьшится урожай зерна в Московской области. По информации главы подмосковного Минсельхозпрода Андрея Разина, если в прошлом году валовой сбор составлял 400 тыс. т, то «в этом году мы чуть-чуть перевалим за 300 тыс. т». Министр уточнил, что на объемах урожая сказались неблагоприятные погодные условия начала и середины лета.



Всего к 22 августа в 29 регионах России было отмечено не менее 32 событий существенного ущерба сельскому хозяйству в результате природных аномалий и чрезвычайных ситуаций, подсчитал Национальный союз агростраховщиков (НСА). По предварительным данным, заявленные потери агропроизводителей от этих бедствий превышают 11 млрд руб. В то же время первые семь месяцев 2019 года продемонстрировали активное восстановление рынка агрострахования. Так, размер застрахованных с господдержкой площадей ярового сева в стране увеличился в пять раз — с 0,5 млн га до 2,8 млн га, объем страховой премии — втрое, с 0,5 до 1,6 млрд руб. Сельхозпроизводителям, не заключившим договоры агрострахования, компенсируется из бюджета только 50% ущерба от чрезвычайных ситуаций.

