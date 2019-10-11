Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от ЧС до 11,6 млрд рублей

Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций до 11,6 млрд руб., следует из презентации, представленной директором департамента растениеводства, механизации, химизации и зашиты растений агроведомства Романом Некрасовым в ходе выставки «Золотая осень». Режим ЧС введен в 19 регионах, площадь гибели агрокультур превышает 1,3 млн га. На прошлой неделе на заседании правительства, посвященном предварительным итогам уборочной кампании, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что, по предварительным данным, агрокультуры погибли на 1,2 млн га, а сумма ущерба может составить примерно 11 млрд руб.

На ликвидацию последствий ЧС из резервного фонда правительства Забайкальскому краю выделено 820,9 млн руб., Иркутской области будет направлено 511,4 млн руб. Сейчас до получателей доведено 98% средств, следует из презентации Некрасова. «По остальным регионам ДФО мы также компенсируем 100% ущерба, — заверил он. — И в этом году принято решение не только компенсировать прямые потери, но и выплатить на год вперед проценты по льготным кредитам и лизингу, что поможет поддержать аграриев». По данным Минсельхоза, ущерб агросектору Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономной области предварительно оценивается в 5 млрд руб., причем только в Амурской области он превышает 3,5 млрд руб., рассказал Некрасов, отметив, что в такой ситуации без помощи федерального бюджета не обойтись.

На ликвидацию последствий ЧС в других регионах в этом году в бюджете Минсельхоза предусмотрено 2,5 млрд руб. «В законодательстве предусмотрено возмещение только того ущерба, который нанесен застрахованным площадям, — напомнил Некрасов. — Либо мы рассматриваем возможность поддержать те регионы, которые заявили ущерб по озимым 2018 года высева». Сейчас сумма в 1,8 млрд руб. по семи регионам направлена на согласование, уточнил он. Помочь другим регионам законодательство не позволяет. «И я ориентирую всех, что на следующий год такая тенденция будет продолжена, и поэтому мы будем рассматривать для выделения господдержки только застрахованные посевы», — подчеркнул Некрасов. Также он обратил внимание на качество подготовки документов, приведя пример, что регион заявляет ущерб на 140 млн руб., а проверкой подтверждается только 3 млн руб.

Ранее Дмитрий Патрушев сообщал, что в этом году количество застрахованных площадей по сравнению с 2018-м увеличилось почти в четыре раза. Минсельхоз принял меры по совершенствованию механизма агрострахования, напомнил глава ведомства. В том числе, теперь объем средств, выделяемых региону, будет зависеть от показателей сельхозстрахования на его территории. По данным Национального союза агростраховщиков на 1 сентября, застрахованные площади выросли в пять раз до 2,8 млн га, однако значительная часть посевов, пострадавших в этом году от ЧС не была застрахована. Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе также признавал, что агрострахование в России пока развито слабо, отметив, что нужно продолжать развивать это направление, создавая правила, которые будут приемлемыми как для сельхозпроизводителей, так и страховых компаний.