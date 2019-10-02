Правительство подвело предварительные итоги уборки урожая

По текущим результатам сезонных полевых работ уже ясно, что урожай в этом году будет лучше прошлогоднего, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, на котором подводились предварительные итоги уборочной кампании. По его словам, особенно это касается зерновых и зернобобовых агрокультур. «По данным на начало недели, было намолочено почти 110 млн т зерна. Есть также прирост по масличным культурам <...> Картофеля и овощей в открытом грунте собрано больше, чем в прошлом году. Хороший урожай овощей и в теплицах (то есть в закрытом грунте). Заготовлено достаточное количество кормов», — перечислил глава правительства (цитаты по стенограмме заседания). В связи с эти он заключил, что «в целом отрасль показывает позитивную динамику».

Даже по предварительным результатам видно, что ориентиры госпрограммы АПК по валовому сбору уже достигнуты, подтвердил на заседании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он вновь озвучил данный министерством еще в феврале прогноз урожая зерна на уровне 118 млн т, из которых, по его словам, 78 млн т придется на пшеницу. «По предварительной оценке регионов, в текущем году будет собрано более 7 млн т картофеля, порядка 5 млн т овощей открытого грунта. По этим позициям мы также превышаем целевые показатели госпрограммы», — указал Патрушев. Урожай овощей в зимних теплицах министерство ожидает в объеме 1,2 млн т — почти на 20% выше плановых показателей. Предварительный официальный прогноз производства сахарной свеклы составляет 44 млн т (+4,7% к 2018-му).

Объем выданных кредитов на сезонные полевые работы в 2019 году составил более 344 млрд руб. — на 14,5% выше уровня прошлого года. Под озимый сев подготовлено более 3,7 млн т семян или 102% от прогнозной потребности. На конец сентября аграрии приобрели 3 млн т удобрений, «что почти на 400 т больше, чем на аналогичную дату прошлого года», и ситуация с ценами на них «достаточно стабильная», сообщил Патрушев. Нет перебоев и с поставками топлива. «Аграрии полностью обеспечены топливом для работы во время уборочной кампании», — заверил он.

При этом гибель агрокультур в этом году, по предварительным данным, произошла на площади порядка 1,2 млн га, рассказал министр. По его словам, режим чрезвычайной ситуации с начала года введен в 19 регионах, сумма ущерба может составить порядка 11 млрд руб. «В соответствии с существующим порядком осуществляется компенсация 100% подтвержденного ущерба сельхозтоваропроизводителям, застраховавшим свои имущественные интересы. На эти цели в текущем году предусмотрено 2,5 млрд руб.», — напомнил Патрушев. Также поддержка будет оказана регионам Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения. Так, из резервного фонда правительства уже выделены средства Забайкальскому краю и Иркутской области. Ущерб сельскому хозяйству Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморья предварительно оценивается в 5 млрд руб., рассказывал Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме 25 сентября.

Нынешний год был самым сложным за последнее десятилетие, в свою очередь признал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, в этом году посевные площади в республике находились на уровне прошлого года и составили 3 млн га. Гибель зерновых зафиксирована на 170 тыс. га, потери аграриев составили в 865 млн руб. «Уборочная страда тоже проходит в сложных погодных условиях: постоянно идут дожди, за последний месяц выпало две нормы осадков», — заметил Хабиров.

На прошлой неделе правительство Оренбургской области сообщило, что в результате летней засухи гибель агрокультур в этом году зафиксирована на 178,5 тыс. га. 6 сентября в области введен режим ЧС, в настоящее время проводится оценка ущерба. На 206 тыс. га погиб урожай в Саратовской области. Также о гибели озимых на площади 200 тыс. га заявлял Татарстан, ущерб в республике оценили в 1,5 млрд руб.