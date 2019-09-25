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Аналитика
Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы до 78 млн тонн
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 сентября 2019
Аналитики сомневаются в достижении такого результата
По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор пшеницы в России составил 72,1 млн тонн
Фото: В. Бычков

Минсельхоз России скорректировал прогноз производства пшеницы в стране в 2019 году до 78 млн т. Об этом объявил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе «правительственного часа» в Госдуме. Ранее оценка валового сбора аграрного ведомства находилась на уровне 75 млн т. При этом общий прогноз производства зерна оставлен на прежнем уровне в 118 млн т. «Производство зерна в текущем году ожидается на уровне 118 млн т, то есть почти на 5 млн т больше, чем в 2018 году. Прогнозируется существенный рост урожая пшеницы — до 78 млн т», — доложил Патрушев парламентариям.

По его словам, на сегодняшний день аграрии собрали более 105 млн т зерна (в бункерном весе), уборочная кампания проходит в штатном режиме. «Убрать урожай предстоит почти с 80 млн га, это на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году», — сравнил министр. Текущий урожай будет отмечен не только ростом объемов, но и улучшением качественных показателей, добавил Патрушев. «Впервые с 2012 года выявлена пшеница 1-го, то есть наивысшего класса», — объявил он (цитаты по трансляции заседания Госдумы).

Прогноз Минсельхоза по сбору пшеницы оказался самым высоким на текущий момент. Так, аналитический центр «Русагротранса» оценивает урожай пшеницы в 75,4 млн т, оценка аналитической компании «ПроЗерно» - 75 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает валовой сбор также на уровне 75 млн т и не видит оснований для его существенного повышения. «По пшенице наш прогноз остается неизменным уже на протяжении пяти недель и его столь значительное изменение крайне маловероятно», — сказал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Кроме того, заметил он, в этом году ожидается рост урожая ячменя — до 20,2 млн т (рост на 3,2 млн т к 2018-му) и кукурузы — до 13,8 млн т (+2,4 млн т). С учетом этого общий урожай зерна в России ИКАР оценивает на уровне 122 млн т, что значительно выше прогноза Минсельхоза.

Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует валовой сбор на уровне 74,9 млн т при совокупном производстве зерна в 118,2 млн т. «Повышение Минсельхозом прогноза по пшенице на 3 млн т выглядит довольно странно, при том что общий объем в 118 млн т не поменялся», — сказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Он напомнил, что Минсельхоз длительное время озвучивал цифру в 75 млн т, однако в текущей ситуации оценка в 78 млн т выглядит «слишком оптимистично».

«Исходя из оперативной официальной отчетности о том, что уже убрано и осталось убрать, принципиальных изменений по пшенице произойти не должно. Вопросы могут оставаться лишь по поздним зерновым культурам, в первую очередь по кукурузе», — полагает Сизов. В то же время он заметил, что в последние два года Росстат, выпуская данные по урожаю в декабре, показывал существенно более высокие цифры по сравнению с теми, которые публиковались по ходу уборочной кампании. «То есть теоретически итоговый объем по пшенице в данных Росстата может вырасти на 1-1,5 млн т по сравнению с тем, что мы должны были бы иметь, исходя из последних данных по уборке. Например, в 2017 году Росстатом было «добавлено» почти 2 млн т пшеницы», — напомнил Сизов.

Глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин, в свою очередь, выразил уверенность, что урожай зерна составит «не менее 120 млн т». По его словам, такой результат получится, несмотря на слабую техническую оснащенность российских аграриев, которая приводит к потерям урожая. Согласно данным, представленным им на пленарном заседании Госдумы, в стране на 1 тыс. га посевных площадей приходится два комбайна и три трактора. «В сравнении с Белоруссией это в шесть раз [меньше], и в девять и десять раз — в сравнении с США и Германией», — подсчитал Кашин.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 23 сентября зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране обмолочены с 38,7 млн га или 83% посевных площадей, намолочено 105,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 27,2 ц/га (в 2018-м — 26,5 ц/га). В том числе пшеницы собрано 72,1 млн т, ячменя — 20,3 млн т, кукурузы на зерно — 2,7 млн т.

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