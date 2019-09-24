Экспортные цены на пшеницу начали расти

Российский экспорт зерна в сентябре будет на уровне августа и составит 4,4 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». В том числе отгрузки пшеницы увеличатся до 3,9-4 млн т против 3,8 млн т в августе, при сокращении вывоза ячменя до 0,2-0,3 млн т и кукурузы — до 0,1 млн т.



Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает экспорт в августе почти в 5,4 млн т с учетом зернобобовых. Однако в сентябре темпы затормозились и объем отгрузок по итогам месяца составит 4 млн т, рассказывал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на конференции Russian Crop Production — 2019/20, организованной «Агроинвестором» в конце прошлой неделе. По словам Петриченко, снижение темпов обусловлено текущей конъюнктурой рынка, при которой внутренняя цена не соответствует экспортному паритету. «Внутренний рынок подрастает, экспортный рынок падает. Те, кто сейчас экспортируют, я не знаю, с какими экономическими результатами они это делают», — сказал Петриченко.



В то же время на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу перешли в рост. По данным аналитического центра «Русагротранса», контракты с поставкой в октябре на минувшей неделе поднялись на $1 до $185 за тонну. При этом в прошлом сезоне, отметил руководитель центра Игорь Павенский, средняя цена составляла $219 за тонну, в позапрошлом — $186/т. Согласно мониторингу аналитического центра «СовЭкон», цены на прошлой неделе укрепились на $2 до $187 за тонну. «Это произошло в первый раз после двух месяцев снижения», — отмечают аналитики центра. По их оценке, рост был поддержан укреплением мировых биржевых площадок: в сентябре декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской и Парижской биржах завершил длительный понижательный тренд и перешел к росту. Американская пшеница завершила прошлую неделю на отметке $4,8/бушель ($178/т), что на 5% выше закрытия августа, французская — на €171/т ($189/т; +2%).



Российский внутренний рынок, по данным «СовЭкона», на прошлой неделе, напротив, продолжил постепенно снижаться. На европейской части страны пшеница 3-го класса подешевела на 100 руб. до 10300 руб./т, 4-го класса — на 25 руб. до 10050 руб./т, 5-го класса — на 50 руб. до 9450 руб./т. «В Поволжье и Сибири, где сельхозпроизводители продолжают активно продавать зерно, цены по-прежнему быстро падают. Снижение цен на Юге прекратилось, а некоторые сельхозпроизводители начали даже незначительно повышать их», — отмечает «СовЭкон».



Компания «ПроЗерно» зафиксировала лишь незначительные колебания цен на внутреннем рынке. По ее оценке, на прошлой неделе пшеница 3-го класса подешевела на 5 руб. до 11110 руб./т, 4-го класса — подорожала на 5 руб. до 10265 руб./т, а фуражная пшеница опустилась в цене на 25 руб. до 9775 руб./т. По данным аналитического центра «Русагротранса», закупочные цены пшеницы (12,5% протеина) в глубоководных портах, как и неделей ранее, оставались на уровне 11400-11600 рублей за тонну (без НДС).



По мере расширения уборки яровых аналитический центр «Русагротранса» в сентябре повысил прогноз урожая зерна на 1 млн т до 119,7 млн т. В том числе прогноз сбора пшеницы увеличен на 0,6 млн т до 75,4 млн т за счет повышения средней урожайности с 26,6 ц/га до 26,8 ц/га (в прошлом году — 26,45 ц/га). Прогноз валового сбора ячменя остался без изменений на уровне 20,2 млн т, кукурузы — повышен на 0,3 млн т до 12,6 млн т «в связи с ожидаемой рекордной урожайностью в Центральном федеральном округе». «ПроЗерно» ожидает урожай на уровне 121,4 млн т (в том числе 75 млн т пшеницы), «СовЭкон» - 118,2 млн т (74,9 млн т пшеницы), Институт конъюнктуры аграрного рынка — 122 млн т (75 млн т пшеницы), Российский зерновой союз (РЗС) — 121 млн т.



В начале этого сезона конкурентоспособность российской пшеницы находится на низком уровне, в результате чего темпы экспорта «достаточно вялые», рассказывал президент РЗС Аркадий Злочевский на конференции Russian Crop Production — 2019/20. Однако во второй половине сезона, полагает он, за счет падения внутренних цен конкурентоспособность восстановится и экспорт активизируется.

