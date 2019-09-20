Аркадий Злочевский: ко второй половине сезона начнется падение цен на пшеницу

Ко второй половине сезона-2019/20 в России произойдет снижение внутренних цен на пшеницу. Такой прогноз дал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на X отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2019/20, организованной «Агроинвестором». Так, по его словам, в начале этого сезона конкурентоспособность российской пшеницы находится на низком уровне. «Несмотря на то, что ожидается второй урожай после рекорда 2017 года, [внутренние] цены не обвалились, как это традиционно происходило на старте сезона», — напомнил Злочевский.



В результате на фоне невысоких экспортных цен отгрузки за рубеж в этом сезоне пока «достаточно вялые», однако во второй половине ситуация изменится. «Это (вялый экспорт), судя по всему, будет происходить до зимы. Однако недостаточные темпы экспорта приведут к формированию запасов и критическому давлению на рынок. Со второй половины сезона, видимо, произойдет выравнивание конкурентоспособности за счет падения внутренних цен», — сказал Злочевский. В результате экспорт во второй половине сезона увеличит темп и будет идти «достаточно активно», уверен эксперт.



По итогам сезона-2019/20 РЗС прогнозирует вывоз зерна на уровне 47 млн т. «То есть рынок должен выровняться, экспортный паритет восстановится и восстановится конкурентоспособность, несмотря на то, что остальные факторы достаточно сильно давят на нее», — считает Злочевский. Среди этих факторов он назвал укрепление рубля, рост себестоимости перевозок автотранспортом за счет увеличения тарифов «Платона», а также стоимость логистических операций, которая «беспрецедентно высока» по отношению к конкурентам. «По железной дороге мы возим дороже всех. У нас 1,68 руб. за тонну на километр, в то время как США — 1,37 руб., Австралия — 1,18 руб., ЕС — 1,38 руб. При этом у нас приходится возить на гораздо большие расстояния, что еще больше удорожает», — подсчитал Злочевский.



Обычно к сентябрю при хорошем урожае, который в России будет и в этом году, цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке выстраиваются по экспортному паритету либо ниже него, подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Однако в этом году цены практически на всей территории России и в Сибири продолжают оставаться гораздо выше экспортного паритета», — констатировал Рылько. Он объяснил сложившуюся ситуацию двумя причинами. Во-первых, после рекордно высоких цен на все зерновые в сезоне-2018/19 животноводы в начале этого сезона решили сформировать запасы, что привело к «разгону цен». «Во-вторых, сейчас у нас появился крупнейший на нашем рынке государственный игрок, который стал везде покупать, не считаясь с ценами», — добавил Рылько.



По данным ИКАР, на прошлой неделе экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться, опустившись до $184 за тонну (FOB, 12,5% протеина). Центр «СовЭкон» оценивал недельное снижение на $1,5 до $185 за тонну. Таким образом, с конца июля экспортные цены уменьшились на $12 за тонну, опустившись до минимального уровня с октября 2018 года. При этом цены на внутреннем рынке в течение августа росли. Снижение наметилось лишь с первой недели сентября, однако оно пока остается незначительным.

