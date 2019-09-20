Внутреннее потребление зерна в этом сезоне сократится

Внутреннее потребление зерна в сезоне-2019/20 снизится почти на 1 млн т до 78,4 млн т, сообщил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на X отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2019/20, организованной «Агроинвестором». Такую динамику обусловит пшеница, потребление которой, как ожидается, сократится на 3 млн т до 42,4 млн т при росте потребления ячменя на 1,5 млн т до 14,9 млн т, кукурузы — на 0,5 млн т до 9,1 млн т.



По словам Петриченко, снижение потребления произойдет из-за уменьшения спроса со стороны животноводческой отрасли. «Если ранее потребление [в животноводстве] было либо стабильно, либо немного подрастало, то в этом сезоне, мы полагаем, оно снизится, хотя и не очень существенно», — сказал Петриченко. Так, заметил он, поголовье птицы еще в прошлом сезоне опустилось ниже 2017 года, а сейчас оно еще меньше. «И мы это видим и по производству мяса: если в целом оно и подрастает, то совсем на чуть-чуть за счет свиноводства, в то время как производство птицы уменьшается», — сказал Петриченко.



Кроме того, есть тренд на постепенное снижение потребления зерна и на пищевые цели, добавил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Наблюдается снижение по объему спроса на хлебобулочные изделия. Небольшое, но оно есть», — заметил Злочевский. Он напомнил, что обычно падение доходов населения вызывает, наоборот, рост спроса на хлеб. «Однако в этом сезоне уже снижение. Был некоторый всплеск, завязанный на падение доходов, но все-таки парадигма на здоровое потребление дает свое», — отметил Злочевский. Согласно его прогнозу, уменьшение спроса на хлебобулочные изделия и, соответственно, на продовольственное зерно внутри страны будет наблюдаться и далее.



Урожай зерна в этом сезоне Петриченко прогнозирует на уровне 121,4 млн т (в том числе 75 млн т пшеницы), Злочевский — 121 млн т, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка озвучил показатель в 122 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы. В результате экспортный потенциал в этом сезоне, по оценке «ПроЗерно», составляет 45,7 млн т против 44 млн т в 2018/19. Из них 35 млн т придется на пшеницу. «То есть по пшенице будет практически повторение прошлогоднего результата при приросте [экспорта] ячменя и кукурузы», — сказал Петриченко. Конечные запасы на конец сезона-2019/20 составят 13 млн т против 15,2 млн т годом ранее, подсчитал эксперт. Российский зерновой союз оценивает отгрузки зерна из России за рубеж в текущем сезона на уровне 47 млн т.

