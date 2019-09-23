Качество зерна нового урожая лучшее с 2015 года

Отличительной особенностью урожая зерна 2019 года является его очень хорошее качество, сообщила директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева на конференции Russian Crop Production-2019/20, организованной «Агроинвестором» 20 сентября. Так, практически 80% сбора пшеницы относится к продовольственным 1-4 классам. «Если погода в Сибири не подведет, наверное, он будет одним из лучших за последние годы», — сказала Королева. По ее словам, по результатам уборки в Сибири показатели качества могут еще улучшиться, так как этот макрорегион традиционно отличается высоким качеством.



По состоянию на 16 сентября, согласно данным центра, доля 3-го класса в собранном урожае пшеницы составляла 31,2%, в то время как по итогам прошлого года было всего 23%. «С 2015 года такой рекордной «трешки» у нас не было в урожае», — подчеркнула Королева. Доля 4-го класса увеличилась до 47,3% против 46,6% в 2018-м. Также в этом году практически нет неклассного зерна. «В течение 11 лет подряд проблемным моментом было проросшее зерно, которое пытались отправить на экспорт в другие страны. В этом году такой проблемы не стоит», — отметила она.



Почти по всем регионам Южного федерального округа кроме Крыма увеличилась доля 3-го класса, в том числе в Ростовской области она выросла до 32,7%, в Краснодарском крае — до 29,3%, в Волгоградской области — до 41,6%. В Ставропольском крае доля 3-го класса достигла 40,9%, что является рекордным результатом, констатировала Королева. Улучшение зафиксировано и в основных регионах-производителях Центра страны, где доля 3-го класса оценивается в среднем в 20,5%, в том числе в Брянской области — 46,1%, в Тульской — 37,1%. В Поволжье 28,4% собранной пшеницы приходится на 3-й класс, а в Сибири — более 50%. «Надеюсь, что на этом уровне мы и останемся, если не будет такой же ситуации с дождями, как сейчас в Казахстане», — добавила Королева.



Кроме того, в мягкой пшенице урожая 2019 года фиксируется рекордно высокое значение показателя протеина. В среднем по стране его значение составляет 12,9% (в 2018-м — 12,1%), при этом на экспорт отправлены партии и с протеином 15%. «То есть выше 13,5% протеина в этом году — не дефицит, хотя обычно экспортерам было сложно собрать целую партию с протеином 13,5% и выше», — сказала Королева. В целом, по оценке центра, если в 2018-м на пшеницу с протеином более 12,5% приходилось 38% в собранном урожае мягкой пшеницы, то в 2019-м этот показатель увеличился до 68%. «Это рекордный показатель за весь период наблюдения», — сказала Королева. В то же время из-за погодных условий такой показатель, как натура, в этом году в стране снизился до 770 г/л, но показатель сырой клейковины увеличился до 21,4%, что является максимальным значением с 2015 года.



Доля ячменя 1-го класса, по состоянию на 16 сентября, выросла до 33,1% против 29,9% в 2018-м при снижении доли 2-го класса до 66,9% (в 2018-м — 70%). В том числе в Южном федеральном округе доля ячменя 1-го класса увеличилась на 7,8 п. п. до 21,3%, в то время как в Центре — сократилась на 6,2 п. п. до 37,9%, а в Сибири к настоящему времени снижение составляет 8,8 п. п., до 25,3%. Доля ржи 1-го класса в стране на текущий момент на 5,8 п. п. выше прошлогодней и составляет 24,2% при сокращении доли 2-го класса на 12,1 п. п. до 31,7% и рост е доли 3-го на 4,9 п. п. до 28,7%, 5-го — на 2,1 п. п. до 15,4%.



По оперативным данным Минсельхоза, к 16 сентября в стране было намолочено 99,6 млн т зерна в бункерном весе, к 19 сентября этот объем вырос до 102,6 млн т. Зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены почти с 80% посевных площадей. В том числе пшеницы произведено 70,2 млн т, ячменя — 20 млн т, кукурузы — 2,4 млн т. Средняя урожайность зерновых составляет 27,6 ц/га против 26,7 ц/га в 2018-м. Более высокая урожайность останется и по итогам 2019 года, прогнозирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Особо следует отметить, что она будет выше, чем 2016 году», — сказал он. В результате текущий урожай станет вторым после рекордного 2017-го, когда он составил 135,5 млн т в зачетном весе.

