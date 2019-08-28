В России впервые за семь лет получена пшеница 1-го класса

В России впервые с 2012 года в ходе мониторинга урожая зерна в Крыму выявлено 1,14 тыс. т пшеницы 1-го класса, сообщил Центр оценки качества зерна (ЦОКЗ). По результатам проведенных исследований, содержание сырой клейковины в партии пшеницы составляет 36,9%, массовая доля белка — 18,2%, число падения — 516 с, натура — 777 г/л, стекловидность — 62%. До этого специалисты центра последний раз выявляли такую пшеницу в 2012 году в Оренбургской области, объем партии составлял 0,7 тыс. т.



Согласно данным лабораторных исследований зерна нового урожая, проводимых ЦОКЗ, уже сегодня можно говорить об очень хорошем качестве российского зерна в сравнении с предыдущими годами, рассказала «Агроинвестору» директор центра Юлия Королева. «Значительно увеличилась доля 3-го класса, отмечается небольшое, но все же увеличение производства пшеницы 2-го класса, а также выявление партии 1-го класса», — говорит она. Кроме того, значительно выросла доля ячменя и ржи 1-го класса.



По данным на 26 августа центр обследовал 23,4 млн т зерна, в том числе 19,7 млн т пшеницы или 34,5% от ее валового сбора. Доля пшеницы 2-го класса составляет 0,04% от проверенного объема, 3-го — 30,4%, 4-го — 48,7%, 5-го — 27,8%. «За прошедшую неделю доля пшеницы 1-4 классов выросла до 79,1% и значительно превышает значение 2018 года», — отмечает ЦОКЗ. По итогам прошлого года доля 3-го класса была на уровне 21,7%, 4-го — 47,4%, 5-го — 27,8%. Королева считает, что если в период сбора урожая в Сибири погодные условия будут благоприятными, то можно прогнозировать, что сегодняшние показатели качества еще улучшатся.



По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, погода в этом году была более благоприятной, чем в прошлом, поэтому качество зерна нового урожая будет выше, несмотря на то что в некоторых регионах зерно щуплое из-за засухи, а где-то слишком влажное из-за обильных осадков. «В этом году погода очень помогла получить зерно высокого качества аграриям на юге страны, а также в Черноземье, хоть и в меньшей степени. Нет такого процента проросшего зерна, как в 2018-м», — добавляет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Королева отмечает, что погодные условия имеют большое значение для качественных характеристик урожая. «Дожди после жарких дней в период созревания зерна снижают показатель клейковины, а жара после дождей в начале уборочных работ увеличивает количество проросшего зерна. Как следствие — снижается показатель числа падения, что мы и наблюдали в прошлом году, — напоминает она. — Засушливое лето в ряде регионов в этом году тоже повлияло на качество урожая: уменьшился показатель натуры, но увеличилось содержание белка».



Однако кроме погодных факторов, по словам Королевой, немаловажное значение для качества урожая имеют правильный выбор семенного материала, внесение минеральных удобрений вовремя и в необходимом объеме, обработки посевов средствами защиты растений от болезней и вредителей, своевременное проведение полевых работ. Сейчас аграрии вкладываются в получение урожая более высокого качества, применяют больше удобрений и СЗР, обращает внимание Петриченко. «Некоторые производители планомерно включаются в специальные программы по выращиванию твердых и сильных сортов пшеницы. Все это сложно было представить себе 15 лет назад, но, тем не менее, процесс идет», — добавляет эксперт. Правда, при таких же погодных условиях, как в прошлом году, при равных усилиях и мерах повышения качества, зерно все равно было бы хуже, уверен эксперт. «Даже в таких странах как Франция, США, Великобритания, где технологический вклад в производство зерна очень большой, погода может многое испортить или, наоборот, улучшить. В этом году, например, сильно не повезло США, а странам Европы, наоборот, повезло: там жара способствовала повышению качества зерна», — рассказывает Петриченко.



По словам Королевой, в мировом производстве мягкой пшеницы доля сильной составляет всего 15-20%, поэтому ее выращивание и рациональное использование является важнейшей задачей. Производить пшеницу с высоким содержанием протеина нужно, это очень хороший продукт, имеющий постоянный спрос, однако в последнее время рынок не мотивирует аграриев бороться за качество, сетует Петриченко. «Мизерная разница в цене за тонну при высоких вложениях не позволяет даже отбить затраты на производство. А разница в себестоимости выращивания пшеницы 1-го и 2-го классов и обычной может составлять в зависимости от применяемых технологий от 5 тыс. руб./га до 10 тыс. руб./га», — подчеркивает он.



Цены на пшеницу 1-го и 2-го классов в этом, как и в прошлом сезонах, не самые привлекательные. Например, сейчас, по данным «ПроЗерна», разница в стоимости между пшеницей с повышенным протеином (хайпро) — 2-го класса и выше — и обычной продовольственной на мировом рынке составляет примерно $40 за тонну — около $240/т против $200/т. «Еще пять лет назад — в 2014-м — она составляла $50/т. А десять лет назад рядовая продовольственная пшеница стоила $180/т, а с повышенным протеином — $280/т», — напоминает Петриченко. Тогда у аграриев действительно был стимул вкладываться в производство зерна высокого качества, добавляет он.



Планомерное повышение качества зерна требует инвестиций, которые должны окупаться, в противном случае производители не будут вкладываться в технологии, подтверждает Злочевский. К тому же есть системные риски, связанные с качеством. «У нас в стране с 2015 года действует так называемая плавающая пошлина на экспорт пшеницы. Сейчас по ней нулевая ставка, которая продлена на ближайшие два года. А инвестиции в качество необходимо делать в течение пяти лет, чтобы получить полноценный результат», — рассказывает он. В условиях действия пошлины инвестиции в качество фактически нереальны, так как более качественная пшеница стоит дороже, чем пшеница 3-го и 4-го классов. То есть, если к 1 июля 2021 года нулевая ставка не будет продлена, то за вывоз более качественной пшеницы придется платить больше. «Для стимулирования инвестиций в качество пошлину необходимо отменить», — уверен Злочевский.





