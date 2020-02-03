Новые старые вызовы для АПК. Без масштабного развития экспорта и роста эффективности агросектору все сложнее показывать позитивную динамику

Новый год в России начался с неожиданной — во всяком случае, для большинства — отставки правительства страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об этом через считанные часы после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, из которого стало понятно, что в стране предстоит провести глобальную политическую реформу. Также глава государства в очередной раз подчеркнул, что важнейшая задача правительства — существенное повышение реальных доходов населения. «Для ее решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение ее эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, — сказал Путин. — Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг». По его словам, начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их долю в ВВП страны нужно увеличить с нынешних 21% до 25% в 2024 году.



Госполитика и высокая база

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сохранил место в новом правительстве, а вот курировавший агросектор вице-премьер Алексей Гордеев не вошел в состав кабмина. Тем не менее ставший новым премьер-министром Михаил Мишустин заверил, что одним из приоритетов правительства будет рост аграрного сектора. «За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны, — отметил Мишустин. — И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но также других продуктов растениеводства и животноводства». Кроме того, по его словам, важно развивать кооперацию, чтобы фермеры и малые сельхозпредприятия могли увеличить объем реализации продукции и повышать свои доходы. Однако в начале третьей декады января было непонятно, как изменения во власти могут повлиять на АПК и развитие отрасли в 2020 году.



При этом на сектор будет влиять и ряд других факторов, в том числе достаточно высокая база 2019-го. Хотя к 20 января Росстат еще не подвел итоги развития экономики, в том числе сельского хозяйства в прошлом году, очевидно, что в агроотрасли динамика была позитивной благодаря увеличению урожаев. За январь — ноябрь производство сельхозпродукции выросло на 4,1%. «Такие показатели позволяют сектору занимать устойчивую позицию динамично развивающейся отрасли в экономике страны», — считает заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев. При этом в прошлом году аграрии получили дополнительные стимулы для роста: снижение ставок кредитования на фоне решений ЦБ по изменению ключевой ставки, рекордные цены на зерно, несмотря на большой урожай, высокие сборы масличных агрокультур, обращает внимание он.







По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, 2019-й можно назвать очень неплохим годом. «Хороший урожай зерновых, притом что и цены были на относительно комфортных для экспорта уровнях. Плюс был пройден кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе на внешние рынки. Для свиноводства также были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг», — перечисляет она. Конечно, слабый спрос на внутреннем рынке и, как следствие, дефляция в ряде секторов, например в сахарном, а в конце года на рынке свинины — это очень негативно для АПК в целом, и эти проблемы сохранятся в 2020 году, считает она.



Старший менеджер практики оказания услуг компаниям агропромышленного комплекса PwC в России Антон Виноградов оценивает результаты прошлого года в агросекторе как очень противоречивые. Позитивным моментом является то, что практически все сектора показали рост, однако по мере насыщения рынка производители все больше сталкиваются с необходимостью повышения операционной эффективности работы, улучшения качества и конкурентоспособности продукции. В целом это тоже хорошо для отрасли, но иногда достаточно болезненно для участников рынка, уточняет эксперт. «Со снижением цен столкнулись свиноводы и птицеводы, рынки которых достигли насыщения. Рекордный урожай сахарной свеклы, обрушивший цены, сделал ее нерентабельной. Цены на зерновые к концу 2019 года смогли вернуться к уровню 2018-го, но экспорт зерна был меньше», — рассказывает он.



2019 год для агросектора был очень неоднородным, соглашается старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Успешнее всего складывались дела в молочной отрасли, где цены на сырье существенно выросли, тогда как для производителей сахара год стал крайне тяжелым из-за падения его стоимости. Цены на масличные в 2019 году тоже снизились, однако был поставлен исторический рекорд по производству — около 21 млн т. «Рост объемов произошел практически во всех секторах, что частично смогло компенсировать уменьшение цен», — отмечает он.



Участники рынка говорят, что прошлый год в целом сложился для них хорошо. Так, например, группа «Черкизово» на 16% увеличила продажи свинины, на 22% — мяса бройлера. Правда, в сегменте свиноводства снизилась доходность: цены упали из-за роста предложения, говорит представитель компании. При этом в прошлом году не отмечалось влияния «нерыночных» факторов на ценообразование, добавляет заместитель гендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов. «Стоимость мясного сырья формировалась в зависимости от объемов производства, уровня самообеспечения и т. д. Колебаний объемов потребления в России не наблюдалось, — говорит он. — Сезонные факторы, конечно, оказывали влияние, например, холодное лето, вероятно, несколько снизило ожидаемый объем потребления. Но все это незначительно повлияло на уровень цен».



Локомотивом роста «Черкизова» стало птицеводство, в том числе важным событием было начало поставок продукции в Китай. «После успешной аттестации нескольких предприятий мы заключили крупные контракты на поставки широкого ассортимента куриной продукции с рядом компаний, включая Cargill China и COFCO Meat, — комментирует представитель холдинга. — Также развивались продажи внутри страны: продукция под брендом „Петелинка“ впервые вышла на рынок Сибирского федерального округа после того, как ее производство началось на предприятии „Алтайский бройлер“». Помимо этого, в прошлом году группа подписала инвестиционное соглашение с Тамбовской областью об увеличении мощностей комплекса «Тамбовская индейка» (совместное предприятие с испанской Grupo Fuertes) на 50% до 82 тыс. т мяса в год.



Молочно-товарные комплексы холдинга «АгриВолга» в прошлом году работали без сбоев, он остается одним из самых успешных как в Ярославской области, так и в Центральном федеральном округе, довольна гендиректор компании Елена Яшаева. Компания реконструировала и модернизировала молочную линию Угличского сыродельно-молочного завода, сейчас он способен перерабатывать 95 т сырого молока в сутки. Через полгода завершится модернизация сырной линии, которая будет дополнительно перерабатывать 100 т молока в сутки. «Важное достижение 2019 года: три наших молочных хозяйства получили российские сертификаты на органическое производство. Они дают около 18 т органического молока-сырья в сутки, остальные предприятия производят примерно 200 т неорганического молока в сутки», — говорит она. Также в прошлом году «АгриВолга» взяла в аренду хозяйство «Вощажниково», которое производит 140 т молока в сутки. Благодаря сделке ему удалось избежать пагубных последствий процедуры банкротства — сокращения штата и объемов выпускаемой продукции, отмечает Яшаева.



Миру грозит очередной кризис По мнению Максима Никиточкина из EY, в этом году тормозом отрасли могут стать экспортные ограничения по пшенице. Драйвером — развитие инфраструктуры, рост платежеспособного спроса населения, открытие границ ряда стран для экспорта российской продукции АПК, дальнейшая цифровизация растениеводства и молочного животноводства. При этом он не думает, что внешняя политика может как-то повлиять на российский экспорт АПК: поскольку это несущественная статья доходов российского государства, маловероятно, что в этом направлении могут быть введены какие-то санкции. «Основные риски для развития экономики страны — это потенциальный мировой финансовый кризис, к которому есть несколько существенных предпосылок, в том числе опережающие индикаторы. Но этого кризиса уже ждут год-полтора, а он не наступает, возможно, не наступит и в 2020 году, однако если наступит — это будет довольно существенный удар по экономике, в несколько меньшей степени — по сельскому хозяйству, — говорит он. — Выборы президента США в теории могут увеличить санкционное давление на Россию, однако, с моей точки зрения, незначительно, потому что вряд ли наша страна даст для этого какой-либо релевантный повод».

Экспорт — единственный драйвер

Основной точкой роста агросектора в прошлом году было растениеводство — производство зерновых и масличных, считает Никиточкин. Снитко тоже называет масложировой сектор «рекордсменом прошлого года»: прирост экспорта и рекордный валовой сбор трех основных масличных — это самый заметный успех. В этом году у сектора сохраняются перспективы дальнейшего роста, но, как и во всем растениеводстве, он продолжится лишь при отсутствии негативных погодных факторов, уточняет она. «С точки зрения экономики выращивание масличных, особенно подсолнечника в ЦФО и Поволжье, сои на Дальнем Востоке и рапса в Сибири, — интересное и перспективное направление, тем более если не будет вводиться дополнительных ограничений на экспорт агрокультур, — говорит она. — Мясной сектор в 2020 году, напротив, сильно замедлит рост, но и его нельзя назвать тормозом». В этом году масложировая и зерновая отрасли останутся точками роста сельского хозяйства, соглашается Виноградов. Также к секторам-лидерам он относит свиноводство, правда, отмечая, что его дальнейшее развитие в условиях перенасыщенного внутреннего рынка во многом будет зависеть от выхода на новые экспортные направления.



Очевидно, что в этом году повторить или превзойти производственные показатели 2019 года в растениеводстве агросектору будет непросто. Хотя, например, перспективы валового сбора зерна в январе выглядели неплохими, поскольку озимые были посеяны на рекордных 18,2 млн га, и их состояние в целом оценивалось как хорошее. Правда, отраслевые эксперты предупреждали, что весной могут возникнуть проблемы из-за низких запасов влаги в почве на фоне малоснежной зимы. Однако ситуация еще может выправиться. Впрочем, кроме погодных факторов, на рынок в этом году будут влиять и другие, в том числе такие же плохо прогнозируемые.



Виноградов делит основные драйверы и тренды отрасли на две группы: внутренние, сформированные особенностями российского рынка, и глобальные. К первым он относит ориентацию на экспорт и консолидацию рынка, ко вторым — внедрение новых технологий и производство органических продуктов.



В глобальном масштабе основная неопределенность для АПК состоит в том, как будут разрешаться торговые конфликты, считает Снитко. Судя по договоренностям, которые были достигнуты 15 января между Китаем и США, аграрные рынки увидят позитив: ожидается увеличение объема торговли, снижение волатильности цен и в перспективе рост экономики мира и совокупного спроса, предполагает она. По соглашению, Китай увеличит импорт, в том числе сельскохозяйственной продукции, из США на $200 млрд за два года. Основной эффект ощутят мировые рынки рыбы и морепродуктов, мяса и сои, прогнозирует Снитко. «Особо хотелось бы отметить, что расширение закупок морепродуктов и рыбы Китаем в США повлияет на позиции российских компаний на китайском рынке, поскольку для нашей страны это важное направление, и КНР у нас много покупает, — отмечает она. — Увеличение закупок Китаем свинины в США снизит дефицит мяса на китайском рынке и приведет к росту цен на мировом. Для России эффект будет умеренно положительным: снизится конкуренция экспортеров в странах Азии, куда мы имеем возможность направлять продукцию».



Российский АПК выполнил задачу по обеспечению продовольственной безопасности почти по всем основным индикаторам. В условиях стагнации внутреннего потребления из-за недостаточной покупательной способности экспорт приобретает ключевое значение, подчеркивает Казначеев. Поставки за рубеж могут разгрузить рынок и стать драйвером дальнейшего роста агросектора в этом году. По предварительной оценке Минсельхоза, в 2019 году объем внешних продаж сельхозсырья и продовольствия превысил $25 млрд при плановом значении в $24 млрд. По расчетам Никиточкина, оценочно, объем агроэкспорта в 2020 году может быть на уровне $25,7-27,3 млрд. «Основной упор в российском экспорте АПК, как обычно, будет приходиться на commodities, я не вижу существенного изменения ситуации по улучшению восприятия в других странах продуктов питания из России», — говорит он.



Наращивать поставки за рубеж в ситуации слабого роста спроса внутри страны вполне логично, однако Снитко полагает, что перспективы экспорта сосредоточены в традиционных сегментах — рыба, масло, зерно, но прибавлять будут также мясо, сахар и молочная продукция. «Но не стоит ждать перехода с экспорта сырья на вывоз готовой продукции, в частности, я не могу поверить, что долю зерна имеет смысл замещать продуктами его переработки (например, мукой) или что есть шансы заместить его мясной продукцией в ближайшие годы», — акцентирует она.



На объемы экспорта влияет огромное число факторов, как макроэкономических, политических, так и рыночных, погодных и т. п. , считает Арутюнов. «Стремление многих производителей наладить этот канал сбыта понятно: российский рынок близок к насыщению, и развиваться внутри страны становится все сложнее, — соглашается он. — Вместе с тем следует учитывать, что в основном в других странах будут востребованы сырьевые позиции, и главное конкурентное преимущество при этом — низкая цена. Это не позволяет получить хорошую добавленную стоимость». Хотя «Продо» уже несколько лет успешно поставляет продукцию на рынок Казахстана, сейчас экспортное направление не является для группы приоритетом, уточняет топ-менеджер.



Экспорт «Черкизова» в 2019 году увеличился почти в два раза до 3 млрд руб., и в новом году поставки за рубеж будут одним из главных драйверов роста выручки компании. «Эти ожидания мы связываем как с увеличением ассортимента поставок существующим странам-импортерам, так и с расширением географии отгрузок нашей продукции, — делится представитель холдинга. — Нам интересен выход на новые рынки в Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Африки». Предпосылкой для увеличения экспорта является глобальный дефицит животного белка из-за пандемии африканской чумы свиней в Азии, правда, укрепление рубля может сделать отечественную продукцию менее конкурентоспособной, добавляет он.



Для «АФГ Националь» экспортное направление является приоритетным в рисе и крупах на фоне сложившейся благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. «Сейчас мы экспортируем рис в 20 стран, в 2019 году в числе наших партнеров появилась Иордания. Также мы нацелены на дальнейшее увеличение поставок за рубеж фасованных круп, вывоз которых нам удалось удвоить по итогам 2019 года. Основные направления — страны СНГ, Германия и США», — перечисляет гендиректор компании Юрий Белов.



Ключевыми торговыми партнерами нашей страны являются государства Ближнего Востока, Африки, Азии. Политическая стабильность в этих регионах имеет важное значение для выполнения планов по агроэкспорту, обращает внимание Казначеев. «Есть и другой момент: Россия является участником глобального продовольственного рынка. Динамика экспортных цен и курс рубля могут стать причиной волатильности в 2020 году», — предупреждает он.



Виноградов тоже думает, что реализация экспортного потенциала агросектора в этом году продолжит оставаться одним из ключевых трендов, поэтому основными факторами, которые в первую очередь будут влиять на экспорт, станут курс рубля, геополитическая обстановка и открытие новых рынков. В 2020 году экспортеры зерна продолжат развивать перспективное африканское направление, свиноводы ждут открытия рынка Китая, говорит он. «Укрепление рубля оказывает больше негативное воздействие на отрасль, поскольку снижает конкурентоспособность российской продукции, при этом позитив в виде снижения валютных издержек производителей менее значителен», — рассуждает Виноградов, уточняя, что в 2020 году ожидается ослабление рубля.



Ряд регуляторных инициатив будет критически важен для выработки путей развития АПК, но из макропараметров традиционно важными остаются курс рубля и динамика спроса, подтверждает Снитко. «Если говорить о курсе рубля, то долгосрочно тенденция к девальвации сохраняется, хотя в ближайшие месяцы тренд на укрепление, в том числе в силу сезонности, будет доминировать», — предполагает она.



При этом экономисты не видят предпосылок для резкого обвала курса национальной валюты. Хотя глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе Гайдаровского форума отмечал, что политика Минфина по покупке иностранной валюты за нефтегазовые сверхдоходы ведет к тому, что ведомство формирует основной спрос на нее. Это опасная игра, при которой «свободное плавание курса в одну сторону, и движение в сторону 200 руб. за доллар возможно, а в сторону 40 руб. — невозможно», предупреждал он. В 2019 году средний курс доллара, по данным ЦБ, был на уровне 64,2 руб., в 2020-м базовый сценарий Минэкономразвития предполагает ослабление до 65,7 руб., целевой — до 65,1 руб.



Согласно обзору Deloitte, в 2018—2019 годах в топ-3 стратегий развития компаний агросектора входили: повышение производственно-технического потенциала; сокращение расходов; увеличение объема производства.



Роста спроса не прогнозируется

К основным внутренним факторам, которые в этом году продолжат существенно влиять на развитие агросектора, Виноградов относит снижение покупательной способности населения, которая ведет к снижению спроса. После отставки с поста премьер-министра Дмитрий Медведев, теперь ставший замглавы Совета безопасности страны, признал, что у возглавляемого им правительства остались нерешенные задачи. «Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы [граждан]. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», — сказал он в интервью Первому каналу. В январе — ноябре прошлого года, по данным Росстата, реальные доходы населения увеличились на 0,8% к аналогичному периоду 2018-го. Минэкономразвития прогнозировало прирост по итогам года на уровне 0,1%, при этом рассчитывая, что в 2020-м динамика ускорится до 1,5%, а в 2021-м — до 2,2%. Впрочем, комментируя уровень инфляции, которая в прошлом году составила 3% при целевом значении в 4%, ведомство признало, что низкий рост цен — следствие фундаментальной слабости внутреннего спроса.



В январе, оценивая экономические эффекты послания президента Федеральному собранию, Минэкономразвития сообщило, что реализация озвученных главой государства инициатив позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов населения во втором полугодии на уровне 1 п. п. (около 0,5 п. п. в целом за год), при этом доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств во втором полугодии дополнительно увеличатся в среднем на 10 п. п. Однако прогноз будет уточнен после публикации окончательных данных за 2019 год.



В этом году увеличение внутреннего спроса маловероятно, хотя возможно незначительное перераспределение его структуры, предполагает Виноградов. Снитко тоже склоняется к тому, что динамика спроса в условиях слабого экономического роста для всей продовольственной продукции пока будет разочаровывающей, хотя и немного лучше, чем в 2019-м. Прирост спроса может быть на уровне 1-1,5%, добавляет Никиточкин.



Потребительская активность находится в определенной стагнации, и факторов, которые бы способствовали серьезным скачкам — как в сторону повышения, так и в сторону снижения — пока не предвидится, соглашается Арутюнов. «Сегодня самый работающий способ вызвать интерес у покупателей — это акции и скидки, — считает он. — Однако в долгосрочной перспективе для сохранения лояльной аудитории все же приоритетным остается качество продукции. Выпуск новых товарных позиций в перспективных категориях (например, полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления) также позволяет поддержать интерес существующих и привлечь новых лояльных потребителей».



«АФГ Националь» не видит предпосылок для увеличения спроса на продукцию, которую производит, и объясняет это тем, что в традиционных сегментах продовольственного рынка — крупы, овощи, фрукты — спрос в целом стабилен. «Несмотря на внутренние структурные изменения, например рост доли продаж мытых фасованных овощей, увеличение спроса на сортовое яблоко, превалирование брендов над СТМ среди потребительских предпочтений в крупах, объемы продаж этих видов продукции примерно одинаковы из года в год, — говорит Белов. — Снижение доходов населения в меньшей степени отражается на наших секторах, чем, например, на сегментах дорогих сортов мяса или рыбы».



«Черкизово» надеется, что экономическая стабилизация будет способствовать росту потребительского спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью — маринованные полуфабрикаты, копченые колбасы и кулинарные изделия. Также одной из точек роста своей выручки в 2020 году компания видит расширение работы с фуд-сервисом и HoReCa, обороты которых стабильно растут, говорит представитель группы.







Свинина продолжит дешеветь

В ситуации низкого внутреннего спроса и необходимости наращивать экспорт важным фактором является уровень цен на продукцию. Российские цены довольно часто коррелируют с мировыми, поэтому их крайне сложно спрогнозировать, яркий тому пример — кейс с кукурузой в начале 2019 года в США. Тогда наводнение не позволило фермерам начать посевные работы на большой площади, в результате на фоне паники мировые цены на агрокультуру резко взлетели, а цены на пшеницу последовали за кукурузой, напоминает Никиточкин. «Паника, как обычно, оказалась неоправданной — объем производства кукурузы в США в 2019 году снизился всего на 3,5% относительно 2018-го», — добавляет он.



Снитко обращает внимание, что конец 2019 года показал отрицательные тенденции на рынке свинины. В первом квартале 2020-го пока также ожидается снижение цен, в секторе складывается действительно напряженная ситуация. «Однако мировой спрос на мясо растет, повышаются цены и экспорт в Китай, то есть по-прежнему вопросом №1 для свиноводства остается открытие поставок в эту страну», — говорит она. При этом эксперт прогнозирует разворот к росту на рынке растительных масел (подсолнечного и рапсового), вероятно подорожание некоторых зерновых, в том числе пшеницы, как в мире, так и на внутреннем рынке. «Вот по сахару пока однозначного мнения нет, поскольку очень многое зависит от площади сева сахарной свеклы в 2020 году, и она, вероятно, может существенно сократиться, что приведет к повышению цен на сахар в России, хотя пока предпосылок к этому нет», — комментирует она.



Основным фактором, определяющим уровень цен на рынке мяса в первом полугодии 2020 года, будет прирост производства свинины, считает представитель «Черкизова». «В прошлом году, по нашей оценке, российские свиноводы увеличили производство на 6-7%, и этот довольно высокий темп роста может сохраниться. Если российским производителям не удастся экспортировать значительный объем мяса (филе бройлера и свиной грудинки), цены в России, скорее всего, останутся на более низком уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассуждает он, добавляя, что открытие Китая для прямых поставок свинины могло бы помочь российским производителям сбалансировать внутренний рынок.



По прогнозу Арутюнова, среднегодовая цена на свинину в этом году составит 130 руб./кг (здесь и далее — с НДС, базис Москва) за полутуши второй категории, окорок будет стоить 190 руб./кг, тримминг — 110 руб./кг. Средняя цена на тушку бройлера сложится на уровне 95 руб./кг, на бедро без хребта — 84 руб./кг. При этом стоимость фуражной пшеницы составит 10,5 тыс. руб./т, кукурузы — 9,5 тыс. руб./т.



Представитель «Черкизова» обращает внимание, что падение цен на свинину началось в сентябре 2019 года — в период относительно комфортного уровня издержек свиноводов. «Хорошие урожаи зерновых и масличных в европейской части России привели к стабилизации цен на фуражную пшеницу и снижению стоимости соевого шрота. С наступлением нового сельскохозяйственного года ситуация может измениться, — предупреждает он. — С 2012 года российские аграрии получили череду неплохих урожаев, но с каждым новым удачным сезоном возрастает математическая вероятность наступления аномально засушливой погоды, как это было в 2010 и 2012 годах». Резкое сокращение производства зерновых приведет к еще большему падению маржинальности свиноводов и ускорит уход с рынка малоэффективных компаний. При подобном развитии событий возврата к высоким ценам на свинину можно ожидать уже во второй половине текущего года, не исключает он.



Без господдержки пока никак

Немаловажное влияние на развитие АПК в этом году традиционно будет оказывать господдержка отрасли, формат которой был изменен. В частности, теперь субсидии разделены на компенсирующую — она объединила «единую» субсидию, погектарные выплаты и дотации на товарное молоко, и стимулирующую, на которую смогут рассчитывать предприятия, которые увеличивают производство продукции по тем направлениям, которые Минсельхоз определил как приоритетные, а регионы выбрали их для себя как «прорывные». На компенсирующие выплаты в 2020 году предусмотрено около 34 млрд руб., на стимулирующие — 27 млрд руб.



Дарья Снитко считает, что господдержка АПК становится более ориентированной на развитие экспорта. «Инструменты стимулирования внешних продаж пока оцениваются неоднозначно, так как в ряде случаев субсидирование ставок по кредитам для экспорта несколько искажает рыночные условия. А субсидии по-прежнему будут существенно влиять на развитие отрасли», — рассуждает она. Правда, Снитко думает, что лучше было бы сделать упор на регулирование отрасли, а не господдержку. Некоторые инициативы в области регулирования рынков, в частности зернового, слухи о квотировании экспорта ухудшают долгосрочные ожидания на рынке, поясняет эксперт. «В частности, уже почти сложился консенсус, что выращивание зерна будет экономически привлекательным еще пару лет, но из-за расширения ограничений внешних продаж мотивации для роста к 2022-2023 годам не останется», — акционирует она.



Господдержка, несомненно, остается важным элементом для развития агросектора, это очень хорошо видно из данных Минсельхоза: рентабельность сельхозпредприятий в 2019 году без учета субсидий составила 10%, а с ними — 14,6%, напоминает Никиточкин. «Конечно, самые крупные компании в теории могут обходиться и без субсидий, но нужно понимать важный момент: они конкурируют не только внутри страны, но и на мировом рынке, и для успеха там необходимо иметь сравнимый с другими странами уровень субсидий, — подчеркивает он. — В целом, на мой взгляд, существенных изменений в агросекторе из-за некоторого изменения формата поддержки ожидать не приходится».



По данным аналитиков МКБ, подавляющая часть агрохолдингов работает с хорошей маржинальностью, которая обеспечена высокой долей субсидий (до 54% чистой прибыли) и внутренними ценами, которые поддерживают контрсанкции. «Поэтому льготные программы правительства сохранят роль стимула для наращивания инвесторами производственных мощностей», — считает Казначеев.



Виноградов тоже думает, что корректировка правил господдержки не должна существенно отразиться на развитии агросектора, поскольку объем субсидирования не сократится, и АПК по-прежнему является стратегически важной отраслью для государства, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность страны. «В последние годы перед российскими сельхозпроизводителями ставились амбициозные задачи по наращиванию объемов выпуска продукции, однако при экстенсивном росте мало внимания уделялось операционной эффективности. На фоне того, что основные фонды в секторе довольно изношенные, это привело к высокой зависимости компаний от государственной поддержки», — признает он. Главными причинами низких показателей эффективности российского агросектора по сравнению со странами-лидерами Виноградов считает высокую долю ручного труда, низкий уровень автоматизации и внедрения цифровых технологий, невысокие показатели урожайности, устаревший фонд сельскохозяйственной техники, системы управления и производства. «Пока эти проблемы остаются, господдержка будет играть ключевую роль в развитии АПК», — уверен эксперт. Также стоит упомянуть помощь государства компаниям в продвижении продукции за рубеж и планов по созданию всей необходимой транспортной инфраструктуры, добавляет он.







Агробизнес продолжит развиваться

Несмотря ни на что, агросектор остается привлекательным для инвесторов, особенно его отдельные сектора. Так, по мнению Снитко, в этом году по-прежнему будет интересным производство зерна, особенно пшеницы. «С точки зрения инвестиций каких-то очевидных трендов я не вижу: мода на молочные проекты угасает, на тепличные комплексы и расширение производства мяса — тоже, — делится она. — В этом году на первый план будут выходить проекты в области логистики и инфраструктуры, а также модернизация действующих мощностей, работа над операционной эффективностью производства и в продажах».



Никиточкин в числе наиболее привлекательных сегментов называет молочное животноводство, инфраструктуру, глубокую переработку зерновых и масличных. «В 2020 году эти направления инвестирования сохранятся, к ним добавится глубокая переработка молока — в последнее время запросы на подобные проекты учащаются, — рассказывает он. — При этом теряется интерес к секторам, которые государство больше не субсидирует и в которых произошло насыщение рынка: закрытый грунт, свиноводство, птицеводство».



Сейчас инвесторам интересны два основных типа активов в АПК: сегменты с высоким экспортным потенциалом и с возможностью замещения импорта, говорит Виноградов. Исходя из этих предпочтений, по его словам, наиболее привлекательными будут масложировые, зерновые компании, виноградарство, а также проекты по глубокой переработке. Также после структурных изменений выросла инвестиционная привлекательность молочного производства.



Казначеев тоже обращает внимание на высокий потенциал молочного бизнеса. «Отрасль рентабельна и инвестиционно привлекательна, многие производители и переработчики выглядят финансово устойчиво (рентабельность EBITDA производителей молока составляет около 20-25%). Крупные вертикально-интегрированные агрохолдинги запускают проекты по производству молочной продукции», — поясняет он.



«АФГ Националь», как и в прошлом году, в 2020-м планирует сосредоточиться на повышении операционной эффективности. «Стратегически это наш приоритет», — подчеркивает Белов. Во всех дивизионах компания рассчитывает сохранить высокие показатели урожайности, при этом она немного сократит площади под картофелем и овощами и увеличит фасовочные мощности, чтобы лучше синхронизировать все этапы производства, хранения и предпродажной подготовки продукции. «Продолжим оптимизировать себестоимость за счет использования современных агротехнологий и препаратов, обновим часть сельхозтехники и оборудования для обеспечения еще более бережной уборки и транспортировки», — делится планами топ-менеджер. Также в этом году холдинг намерен увеличить мощности хранения яблок с 10 тыс. т до 25 тыс. т и продвигает на рынке свой яблочный бренд «Прекраснодар». В сегменте круп продуктовая линейка в начале года была расширена за счет девяти ЗОЖ-новинок: это различные вариации смесей злаков, семян и бобовых. Кроме того, компания продолжает развивать селекцию риса и в начале года рассчитывает получить патенты на новые сорта, рассказывает Белов.



«АгриВолга» рассматривает вопрос строительства новой фермы на 2 тыс. голов КРС в Ярославской области. Также в планах компании увеличение надоев. Если сейчас она производит 18 т органического молока в сутки, то по итогам года хочет повысить этот показатель на 10% за счет улучшения рациона животных, говорит Елена Яшаева. Кроме того, в 2020 году закончится модернизация Угличского сыродельно-молочного завода, заработает сыроваренный блок на 100 т сырья в сутки. Задачей отрасли она считает увеличение производства качественной молочной продукции, внедрение новых технологий и уменьшение себестоимости производства. «В 2020 году вступил в силу российский закон об органическом производстве, и это огромный важный шаг для сельского хозяйства и молочной промышленности, — уверена Яшаева. — Мы будем стремиться к росту производства органической продукции. Надеемся, что и ритейл станет расширять под нее полку, способствуя популяризации здорового питания».



«Черкизово» планирует и в дальнейшем наращивать бизнес как за счет органического роста, так и за счет M&A в случае, если в поле интересов компании будут попадать активы, подходящие по качеству и цене, делится представитель группы. «Глобальная цель нашей компании — стать лидером во всех категориях мясной продукции, в которых мы работаем. Это значит, что основные наши инвестиции будут в расширение мощностей по производству свинины и индейки, — комментирует он. — Некоторые из этих инвестиций мы уже озвучивали в 2019 году. Порядок вложений останется прежним — 10 млрд руб. в год».

