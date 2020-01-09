Минсельхоз разработал госпрограмму вовлечения в оборот сельхозземель

Минсельхоз разработал госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Проект постановления правительства о ее утверждении размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления документа в силу — март 2020 года, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета. В 2021 году на программу должно быть направлено 171,1 млрд руб., включая 100,6 млрд руб. из федерального бюджета. Госпрограмма позволит обеспечить повышение продовольственной безопасности России и устойчивое развитие АПК, говорится в пояснении к документу.



Первая цель программы — сбор и систематизация данных о землях сельхозназначения. Каждый год планируется собирать информацию о 38,3 млн га. Сейчас данных нет или они не достоверны и разрозненны, также нет единого информационного ресурса, который бы отвечал на различные вопросы о составе, структуре собственности, качестве земель и т. п. , говорится в пояснении к документу. Поэтому анализировать ход вовлечения земель в оборот и эффективно управлять этим процессом невозможно.



Также, согласно проекту госпрограммы, за десять лет предполагается утвердить схемы землеустройства 44 млн га сельхозземель муниципальных образований: провести межевание земель, которые находятся в общедолевой собственности, выявить невостребованные участки, поставить участки на кадастровый учет и др.



Еще одна цель — вовлечение в оборот не менее 12 млн га к 2030 году. Кроме того, к этому времени площадь мелиорируемых земель должна увеличиться не менее чем на 1,6 млн га к уровню 2018 года, когда она составляла 96,12 тыс. га, говорится в документе. Производство растениеводческой продукции на мелиорируемых землях за 10 лет должно увеличиться на 145% относительно 2018-го. При этом степень износа основных фондов мелиоративного комплекса в государственной собственности должна снизиться с 78% в 2020 году до 49,9% в 2030-м. Минсельхоз рассчитывает, что благодаря строительству и реконструкции объектов мелиорации к концу 2030 года удастся предотвратить выбытие из оборота до 3,8 млн га мелиорированных земель, а также защитить от водной эрозии, затопления и подтопления до 829,3 тыс. га.



В сентябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, рассказывал, что ведомство планирует запустить отдельную программу по мелиорации, согласно которой к 2025 году в оборот будет вовлечено около 700 тыс. га мелиорируемых земель. Сейчас действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России» на период 2019—2025 годов, а также федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который в том числе предусматривает увеличение производства зерна на мелиорированных землях на 2,3 млн т, сои — на 1,3 млн т к 2025 году. В 2019-м на мелиорацию было выделено 15,8 млрд руб., однако господдержка этого направления, по оценке Счетной палаты, имеет один из самых низких показателей по кассовому исполнению. По состоянию на 1 сентября до конечных получателей было доведено лишь 14,6% средств.



Кроме того, новая госпрограмма предполагает повышение плодородия почв и сохранение устойчивости агроландшафтов на площади не менее 660 тыс. га за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. В 2018-м они были проведены на 130,5 тыс. га. Также к 2030 году планируется провести известкование 9 млн га кислых почв. В этом году, согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, на раскисление почв должен быть направлен 1 млрд руб. субсидий. Аграрии смогут получить до 90% компенсации затрат на покупку, транспортировку и внесение мелиорантов, рассказывала ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» замглавы Минсельхоза Елена Фастова.



Благодаря реализации госпрограммы Минсельхоз планирует обеспечивать информационное сопровождение сельхозпроизводителей в области земельных отношений и сформировать рынок сельхозземель. Сосредоточение многочисленных функций в едином институте с инновационными подходами и современными IT-технологиями позволит оперативно решать любые задачи в сфере развития АПК страны, говорится в пояснении к документу.



Госпрограмма предполагает выделение субсидий на подготовку проектов межевания земельных участков из общедолевой собственности, постановку на кадастровый учет неиспользуемых земель, а также проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий и на известкования кислых почв.

