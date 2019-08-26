Минсельхоз хочет упростить изъятие неиспользуемых земель

Минсельхоз планирует упросить правила изъятия неиспользуемых земель и подготовил проект изменений в федеральный закон об обороте земель сельхозназначения. Его публичное обсуждение продлится до 5 сентября, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов. Документ направлен на устранение недостатков действующего законодательства, регулирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, выявленных правоприменительной практикой, говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, которые не используются по целевому назначению. Сейчас при выявлении таких земель Россельхознадзор обязан в течение следующих трех лет подтверждать, что участки по-прежнему не используются, и лишь затем может добиться их изъятия у владельца через суд. В случае принятия поправок, службе не нужно будет подтверждать факт неиспользования земель в течение трех лет. Исключением станут ситуации, когда собственник участка сменился до установления факта его неиспользования, в этом случае у него будет год на освоение земли. Таким образом срок вовлечения земель в оборот может быть уменьшен на три года, рассчитывает Минсельхоз.Критерии, по которым можно будет определить, как использовалась земля, должно утвердить правительство. Признаки неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства утверждены постановлением правительства № 369 от 23 апреля 2012 года. В частности участок может быть признан неиспользуемым, если на пашне не производятся работы по возделыванию агрокультур и обработке почвы, на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя превышает 30% площади участка, если залесенность и (или) закустаренность превышает 15% площади пашни и др. По информации «Известий», за последние три года было выявлено свыше 2,3 млн га неиспользуемых участков.После изъятия и продажи земли бывшему собственнику выплатят сумму, полученную на торгах. Однако поправки в закон предусматривают, что стоимость участка может оказаться существенно ниже рыночной, если он пришел в негодность для ведения сельского хозяйства и необходимо проведение культуртехнической мелиорации, следует из пояснительной записки. Сейчас начальная цена такого участка может быть уменьшена не более чем на 20%, поправки допускают снижение не более чем на 85%. Ориентировочные затраты на ввод неиспользуемых земель в оборот в зависимости от различной степени зарастания деревьями и кустарниками, заболачивания, развития эрозионных процессов достигают 83 тыс. руб./га, что зачастую превышает кадастровую стоимость участков, поясняет ведомство. Кроме того, если земля не была продана на повторных открытых торгах, то владелец соседнего участка сможет купить ее на 10% ниже стоимости, заявленной на вторые торги. Это связано с тем, что неиспользуемые земли оказывают негативное влияние на фитосанитарное состояние и пожарную безопасность посевов на соседних земельных участках, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Действие законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, обращает внимание Минсельхоз. Земли изымаются в судебном порядке при условии неустранения выявленных нарушений после назначения административного наказания, а также с выплатой бывшему собственнику земельного участка средств, вырученных от его продажи. В случае устранения выявленных нарушений земля остается у собственника.

