Россия планирует мелиорировать 700 тысяч гектаров до 2025 года

До 2025 года в России планируется вовлечь в сельхозоборот около 700 тыс. га мелиорируемых земель. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в среду, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. По его словам, в рамках работы Минсельхоза предполагается запустить отдельную госпрограмму по мелиорации земель. «В рамках экспортного проекта будут выделяться деньги на мелиорацию. Соответственно, если мы утвердим новую госпрограмму, то эти цифры станут реальностью — порядка 700 тыс. га мелиорируемых земель», — сказал Патрушев.



В 2019 году на мелиорацию выделено 15,8 млрд руб. с учетом госпрограммы и мероприятий проекта «Экспорт продукции АПК», сообщил Патрушев. В прошлом году объем финансирования составлял 11,2 млрд руб. «За счет увеличения господдержки планируется ввести в эксплуатацию почти 115 тыс. га мелиорируемых земель, а также вернуть в оборот более 220 тыс. га выбывших сельхозугодий. Это втрое больше, чем в 2018 году», — спрогнозировал глава аграрного ведомства. Также он подтвердил, что планируется внести в госпрограмму АПК возможность предоставления субсидий регионам на известкование кислых почв. «Мы предполагаем, порядка 90% — с учетом субсидий федерального и регионального бюджетов — можно будет получить тем, кто захочет это делать», — объявил Патрушев.



По словам министра, на мелиорацию и раскисление «на следующий год деньги предусмотрены». «Мы предполагаем, что эти деньги будут выделяться. На и мелиорацию, и известкование кислых почв», — заверил он.



В то же время в этом году господдержка в области мелиорации имеет один из самых низких показателей по кассовому исполнению, сообщил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. По состоянию на 1 сентября лишь 14,6% средств, предусмотренных на мероприятия в области мелиорации, были доведены до конечных получателей. Еще меньше кассовое исполнение только у межбюджетных субсидий на реализацию федерального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации — 8,8%, сообщил Каульбарс.



Ранее Минсельхоз оценивал долю мелиорированных земель в России в 8% от всей площади пашни. Однако из 9 млн га «реально работают» лишь 3 млн га, заявил глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. «Все другие страны ушли на 40% посевных площадей мелиорируемых. Где мы находимся? Китай, Индия: по 1,5-2 млн га в год вводят, а мы 100 [тыс. га] или чуть больше. Это не тот объем, не тот прорыв», — посетовал депутат. По его словам, с момента распада СССР площади используемых земель сельхозназначения сократились вдвое, только за последние восемь лет были «потеряны» 17 млн га. «Если говорить о посевных площадях, то мы работаем сегодня на 80 млн га вместо тех 117-ти, которые были в 1990-м году. Задача архиважная: земельные ресурсы — это ценнейшее богатство нашей державы. Возрождение посевного клина до 117 [млн га] дает плюсом 100 млн т в зерновом эквиваленте урожая», — подсчитал Кашин (цитаты по видеотрансляции заседания).



Сейчас действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России» на период 2019—2025 годов, в результате реализации которой к 2026 году производство продукции растениеводства на мелиорируемых землях должно увеличиться на 117%. Также с этого года работает федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который в том числе предусматривает прирост производства агрокультур на мелиорированных землях к 2025 году, в частности, зерна — на 2,3 млн т, сои — на 1,3 млн т.

