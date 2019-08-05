Минсельхоз предложил субсидировать известкование почв

Минсельхоз подготовил изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, предполагающие субсидирование проведения аграриями работ по известкованию пахотных земель. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 2020 года, следует из проекта, опубликованного на портале regulation. gov.ru.



При компенсации 30% стоимости работ (для Дальнего Востока — 50%) расходы федерального бюджета в 2020 году составят 3,1 млрд руб., в 2021-м — 5,9 млрд руб., в 2022-м — 7 млрд руб., указано в пояснительной записке. С учетом субсидий из бюджетов регионов возмещение должно составить «не более 90% фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями затрат по мероприятиям в области известкования кислых почв», говорится в тексте поправок. Компенсировать предполагается фактические затраты на разработку проектно-сметной документации в результате агрохимического обследования полей, приобретение мелиорантов, включенных в госкаталог пестицидов и агрохимикатов, транспортные расходы по доставке мелиорантов и технологические работы по их внесению.



«При проведении запланированных мероприятий по известкованию кислых почв дополнительная суммарная прибавка продукции растениеводства до 2025 года включительно составит 8451,4 тыс. т зерновых единиц, в том числе в 2020 году — 178,5 тыс. т зерновых единиц, в 2021 году — 488,5 тыс. т зерновых единиц, в 2022 году — 952,4 тыс. т зерновых единиц», — отмечается в пояснительной записке. А до 2031 года благодаря последействию мелиорантов прибавка составит 18,9 млн т зерновых единиц, подсчитал Минсельхоз. Итоговую стоимость прибавки урожая от проведения мероприятий по известкованию кислых почв агроведомство оценило в 150,4 млрд руб.



По данным министерства, общая площадь пашни с кислой реакцией почвенной среды (рН меньше 5,5) составляет 35,1 млн га. Таким образом, исходя из общей площади пашни в стране в 117 млн га, доля кислых почв составляет около 30%. Процесс подкисления почв в стране нарастает, и увеличивается площадь почв, требующих известкования, говорится в Нацдокладе о состоянии и использовании земель сельхозназначения. Среди федеральных округов наибольшие площади пашни, нуждающейся в известковании, расположены в Дальневосточном федеральном округе (89,6% от площади пашни). Очень сильнокислые (рH меньше 4) и сильнокислые (рH 4,4-4,5) почвы характерны в первую очередь для Центрального (3%), Северо-Западного (6,2%), Приволжского (3,8%) и Дальневосточного (15%) округов. Средне- (рH 4,6-5,0) и слабокислые (рH 5,1-5,5) почвы в Центре страны занимают 56,4% пашни, в Северо-Западном округе — 40%, в Приволжском — 31%, в Уральском — 48%, в Сибирском — 29%, в Дальневосточном — 74%.



«На кислых почвах снижается урожай большинства сельскохозяйственных культур, а эффективность минеральных удобрений ниже на 30%», — оценивает Минсельхоз. К повышенной кислотности почв чувствительны такие агрокультуры как пшеница, соя, рапс, подсолнечник, сахарная свекла. Средняя стоимость затрат в 2019 году на проведение известкования почв оценивается в 16 тыс. руб./га, на Дальнем Востоке — в 37,5 тыс. руб./га. В 2019 году по данным Минсельхоза, аграрии планируют произвестковать 714 тыс. га, в 2020 -м — 1,1 млн га, в 2021-м — 1,35 млн га.



Известкование почв для аграриев сейчас крайне актуальная задача, подтверждает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда. Однако, обращает внимание она, есть и другие мероприятия по повышению плодородия, которые необходимы сельхозпроизводителям. «Когда начинают мельчить господдержку, возникают сложности как с получением субсидий, так и контролем их использования. Если бы поддержка была более широкого охвата, то аграрии сами делали то, что считали нужным», — полагает она. Кроме того, как ранее отмечала ведущий научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики Екатерина Гатаулина, для подтверждения результативности агрохимических мероприятий, в том числе известкования, требуются дорогостоящие лабораторные исследования, что может увеличить издержки получения такой господдержки. При этом в России уже действует программа по мелиорации, а также механизм погектарной поддержки, которой, впрочем, в последнее время лишили ряд регионов — основных производителей сельскохозяйственной продукции, обращала внимание Гатаулина.



О том, что со следующего года планируется компенсировать из госбюджета затраты аграриев на мероприятия по повышению плодородия почв, в июне сообщал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Тогда он отмечал, что кроме раскисления почв субсидии будут предоставляться и на другие виды работ. По словам Хатуова, отечественному АПК поставлена задача удвоения экспорта, наращивания объема производства по некоторым сельхозкультурам. «Для этого необходимо разобраться с плодородием почвы, улучшить доступность сельхозтехники», — отмечал первый замминистра.

