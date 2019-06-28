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Рынки
Госдума сократила финансирование госпрограммы АПК в 2019 году
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 июня 2019
Ассигнования из федерального бюджета уменьшены на 1 млрд рублей
Позднее в этом году еще 4 млрд рублей может быть выделено на обновление парка сельхозтехники
Фото: А. Арашкевичуте

Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. В соответствии с ними доходы бюджета увеличиваются на 206 млрд руб., расходы — на 256 млрд руб. «Эти средства пойдут в первую очередь на решение социальных задач, на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

В то же время расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства на этот год сокращены на 1 млрд руб. до 302,6 млрд руб. «Предлагаемые законопроектом изменения бюджетных ассигнований не приводят к изменению целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы развития сельского хозяйства», — уточняется в пояснительной записке.

Поправками, в частности, на 6,2 млрд руб. уменьшены трансферты регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такое решение принято «на основе результатов мониторинга эффективности использования ассигнований федерального бюджета на 2019 год на указанные цели». Еще на 150 млн руб. «в связи с изменением заемщиками графиков выборки по заключенным договорам» сокращены субсидии банкам на реализацию механизма льготного кредитования. Также на 31 млн руб. снижены расходы Минсельхоза на текущий ремонт помещений «в связи с уточнением потребности в средствах».

Одновременно поправками в федеральный бюджет на 4,8 млрд руб. увеличивается финансирование возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, еще 350 млн руб. выделено в качестве грантовой поддержки аграриям на развитие селекции и семеноводства картофеля по 24 научно-техническим проектам. Дополнительно 100 млн руб. будет предоставлено «Росагролизингу» на возмещение недополученных доходов по договорам лизинга, 50 млн руб. пойдет на разработку  концепции создания цифровой платформы АПК в рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство».

Решение об увеличении расходов на возмещение CAPEX связано с тем, что ранее выделенные средства на эти цели уже закончились, пояснил «Агроинвестору» зампредседателя комитета по аграрным вопросам Госдумы  Айрат Хайруллин. «Отбора новых проектов не было с осени прошлого года, так как просто не было свободных денег. Поэтому были запрошены дополнительные 5 млрд руб.», — уточнил Хайруллин. Кроме того, позднее еще около 4 млрд руб. может быть выделено на программу обновления сельхозтехники. «Сейчас были распределены определенные суммы по разным статьям, но большая часть профицита бюджета остается нераспределенной. Поэтому я уверен, что, когда Минсельхоз представит Госдуме свои окончательно выверенные задачи и цифры, Госдума их обязательно поддержит. Они будут касаться и поддержки «Росагролизинга», и наших сельхозтоваропроизводителей», — сказал Хайруллин.

Со следующего года помимо госпрограммы развития сельского хозяйства начнется финансирование и госпрограммы развития сельских территорий, напомнил парламентарий. Документ был утвержден постановлением правительства от 31 мая 2019-го.  «Сама программа еще до конца не досчитана и находится в активном рабочем процессе. Однако она тесно связана с программой развития сельского хозяйства, и направлена на создание комфортных условий для жизни», — рассказал Хайруллин. В частности, рассчитывает он, в рамках программы сельские жители смогут брать ипотечные кредиты под 1% годовых.

Первоначально на господдержку сельского хозяйства в федеральном бюджете на этот год было предусмотрено 303,6 млрд руб. — на 62 млрд руб. больше планового объема финансирования в 2018-м.  Согласно документам, представленным к поправкам бюджет, к 1 мая 2019 года кассовое исполнение госпрограммы АПК составляло 85,3 млрд руб.

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