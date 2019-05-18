Рынок ждет перемен: что изменилось в АПК при Дмитрии Патрушеве

Ровно год назад, 18 мая 2018-го, новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, до этого восемь лет руководивший Россельхозбанком. Отрасль восприняла его назначение неоднозначно: было немало вопросов к банку, который он возглавлял, кого-то смущало родство (отец министра — экс-руководитель ФСБ, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев), кого-то беспокоило отсутствие необходимого опыта и компетенций. Тем не менее в целом аграрное бизнес-сообщество признавало, что отрасли нужны перемены, а привести к ним может новая команда, поэтому возлагали на Патрушева определенные надежды. Однако в подтексте многих комментариев годичной давности все-таки звучали опасения — главное, чтобы не стало хуже, чтобы не потерять уже достигнутые показатели. Это было актуально в том числе потому что очень быстро Патрушев начал обновлять команду Минсельхоза — заместителями министра стали его бывшие коллеги по банковскому сектору. Хотя, как и ожидалось, в ведомство пришли и «люди Алексея Гордеева», также чуть более года назад ставшего вице-премьером.



Участники рынка и эксперты предполагали, что в случае чего молодого министра сможет подстраховать именно Гордеев, экс-глава Минсельхоза (1999-2009) и губернатор Воронежской области (2009-2017), которого называют идеологом системного развития и поддержки отрасли, поскольку именно при нем был запущен Нацпроект развития АПК и первая госпрограмма. Правда, поскольку не было понятно, как будет разделен их функционал, не был исключен конфликт интересов, так что невольно возникали параллели с тандемом вице-премьера Виктора Зубкова и Елены Скрынник (она руководила агроведомством в 2009—2012 годах), который распался довольно быстро.



О том, какое впечатление сложилось от работы Патрушева в течение прошедшего года, что изменилось в отношениях агробизнеса и Минсельхоза, какие важные решения были приняты, и чего еще отрасль ждет от обновленной команды «Агроинвестору» рассказали представители отрасли.





Фото: Минсельхоз



Диалог с отраслевыми союзами

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллин, работа профильного комитета с новой командой Минсельхоза складывается достаточно комфортно и системно. «Все заседания нашего комитета проходят с участием статс-секретаря — заместителя министра Ивана Лебедева, также постоянно приходят руководители необходимых департаментов — с этой точки зрения работа четко отлажена, — рассказывает он. — Также периодически бывают встречи с министром, он не уходит от общения, что радует». Новым и достаточно эффективным форматом работы стали выездные совещания министерства, в которых участвуют все заместители министра и главы департаментов, за год они прошли во всех федеральных округах, добавляет депутат.



Важная задача, которую еще предстоит решить Минсельхозу, — обеспечить повышение и удержание доходности сельхозпроизводителей. А для этого нужно регулирование продовольственного рынка, продолжает Хайруллин. В качестве примера он приводит Китай, где госкорпорация устанавливает высокие закупочные цены на зерно, от которых отталкиваются все отрасли его передела. «Аграриев заранее предупреждают, какой будет цена на зерно, поэтому они строят планы и берут кредиты, точно зная, что смогут по ним рассчитаться. У нас же цены очень волатильны. Например, тонна пшеницы в Приволжье может стоить 8 тыс. руб., а в Краснодарском крае только за счет близости к экспортным направлениям, — 15 тыс. руб., — сравнивает он. — Аналогично с мясом, молоком — колебания цен разрушают экономику агросектора. При этом растут производственные затраты: топливо за год подорожало на 60%, электроэнергия — на 18%, а продукция не может расти в цене такими же темпами». Поэтому нужно обеспечить сельхозпроизводителям гарантированную цену реализации, например, закупать пшеницу 3-го класса по 13 тыс. руб./т, 4-го — по 12 тыс. руб./т, фураж — по 10 тыс. руб./т — таким образом у аграриев будет стимул инвестировать в качество, и участники рынков комбикорма, мукомолы, производители мяса тоже смогут лучше планировать работу, предлагает Хайруллин. «Хотелось бы, чтобы Дмитрий Патрушев как министр сельского хозяйства смог выполнить эти пожелания агробизнеса», — резюмирует он.



Тем не менее одной из заслуг Дмитрия Патрушева Хайруллин называет увеличение объема господдержки сельского хозяйства в этом году до более чем 303 млрд руб. (в 2018-м на реализацию агрогоспрограммы было предусмотрено 242 млрд руб.). При этом, в отличии от своего предшественника Александра Ткачева, который регулярно в своих выступлениях просил добавить отрасли денег, причем разные суммы (озвученный необходимый максимум достигал 1 трлн руб.), Патрушев как будто и не просил — во всяком случае эмоциональными высказываниями о господдержке он точно не запомнился.



Впрочем, на эмоции глава агроведомства вообще крайне сдержан. Возможно, в том числе и поэтому совещания в ведомстве стали более лаконичными и четкими — руководители многих отраслевых союзов отметили это год назад после первой встречи с Патрушевым в его новом ранге, и этот тренд сохраняется. «Совещания в министерстве стали конкретнее, заместители министра приходят подготовленными, так что обсуждение вопросов идет по делу, — подтверждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. — Такой же подход и у самого Патрушева: озвучивается предложение и варианты решения. Хотя не скажу, что при Ткачеве было много «воды», но, может быть, просто наша ассоциация себя так поставила, заявив, что нам не хочется тратить время на пустые разговоры».



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, общение ведомства с отраслевыми союзами при новом руководителе точно не уменьшилось. Союз с первых дней работы Патрушева подписал новое соглашение о взаимодействии с министерством и работает в тесном контакте как с заместителями министра, так и профильными департаментами. «Конечно, у нас есть разногласия, не по всем вопросам удается договориться (например, мы были недовольны ростом цен на зерно, но понимаем, что его экспорт нельзя останавливать), однако нас слышат, — делится он. — Так, мы сами предложили приостановить выдачу льготных кредитов на увеличение товарного производства свинины, поскольку рынок подошел к полному самообеспечению, планы сверстаны на пять лет вперед, и они профинансированы. Здесь было полное понимание». При этом, если договориться не получается, Минсельхоз ведет диалог и приводит аргументы в защиту своей позиции, уточняет Ковалев.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов тоже обращает внимание, что отношения отраслевых союзов и агроведомства стали более рабочими. «Минсельхоз четко заявил, что он хочет выстраивать отношения с отраслью на уровне конструктивного диалога, прежде всего через союзы, и хотел бы видеть принцип «одна отрасль — единый союз», — рассказывает Белов. — Это во многом правильно, хотя ставит перед союзами дополнительную задачу: представлять интересы всей отрасли, разбирать внутри все спорные моменты и выходить на диалог уже с согласованной позицией».



Правда, по части взаимоотношений с отраслевыми союзами есть и неоднозначные моменты. Так, при поддержке агроведомства был создан Национальный союз птицеводов, в который вошли ведущие компании, контролирующие свыше 60% рынка мяса птицы. При этом Минсельхоз не планирует дальше взаимодействовать с Росптицесоюзом, учрежденном в 2001 году, об этом «Агроинвестору» рассказывали три представителя отрасли. Правда, по их словам, у самих птицеводческих компаний в последнее время было немало вопросов к работе Росптицесоюза, в том числе с точки зрения лоббирования их интересов.



Также Минсельхоз инициировал создание нового союза экспортеров зерна. В феврале на совещании с ведущими экспортерами Дмитрий Патрушев заявил, что «необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортеров». «Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка», — цитировала его пресс-служба министерства. По мнению президента Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции Сергея Балана, необходимости в новом объединении не было. Ассоциация работает восемь лет, при ее непосредственном участии была создана Хартия в сфере оборота сельхозпродукции, призванная сделать рынок прозрачным. Видимо, вместо независимой общественной организации Минсельхозу нужна управляемая и предсказуемая, где будут одобряться любые инициативы министерства, предполагал Балан. В этом сезоне было много разговоров о возможности ограничения экспорта зерна, при этом с августа 2018-го агроведомство стало регулярно проводить совещания с крупнейшими экспортерами и обсуждать прогнозные балансы с учетом производства, запасов, потребления и поставок зерна за рубеж.



Кроме того, в мае Минсельхоз сообщил о намерении в следующем сезоне продлить действие нулевой пошлины на экспортируемую пшеницу для «поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке». Вывозная таможенная пошлина на пшеницу была введена с февраля 2015 года и несколько раз менялась, а в сентябре 2016-го была обнулена. Однако ее сохранение даже на нулевом уровне негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль, не раз подчеркивал Российский зерновой союз, но, очевидно, не был услышан. К слову, недавно он сменил адрес, переехав из здания агроведомства в Орликовом переулке, где базировался много лет.





Фото: Минсельхоз



Концентрация на экспорте

В 2015 году, назначая Александра Ткачева министром сельского хозяйства, президент Владимир Путин поручил ему сосредоточиться на решении проблемы замещения импорта. Перед Дмитрием Патрушевым стоит задача увеличения экспорта продукции АПК. Его вступление в должность почти совпало с новым майским указом главы государства, среди целей и задач которого в том числе значится доведение объема агроэкспорта до $45 млрд в 2024 году. По данным ФТС, по итогам прошлого года поставки за рубеж сельхозсырья и продовольствия достигли $25,7 млрд — на 19,1% выше уровня 2017-го.



Работа Патрушева и обновленного Минсельхоза в целом оправдывает ожидания, оценивает Ковалев. «Все команды разные, все со своей спецификой, я думаю, что нынешний вариант достаточно работоспособный», — комментирует он. Министр и его команда приняли эстафету на достаточно положительных трендах, по крайней мере в отраслях свино- и птицеводства, к тому же начало их работы совпало с необходимостью концентрации усилий на экспортном направлении, что стало как требованием отрасли, так и задачей майского указа президента, обращает внимание эксперт. «До этого тоже многое делалось для развития внешней торговли, но не было такой консолидации действий и Минсельхоза, и Минэкономразвития, и Министерства иностранных дел по открытию новых рынков, что сейчас наблюдается в полном масштабе», — говорит Ковалев.



Заслуга агроведомства в том, что оно сформировало оперативный штаб по выходу на новые рынки, в частности для мяса речь идет о приоритетных направлениях — Китай, Япония, Корея. Штаб ежемесячно заседает и рассматривает все возникающие вопросы, раньше такой практики в Минсельхозе не было, подчеркивает глава НСС. «Результат мы уже видим: начались поставки птицы в Китай, для свинины и говядины открылся Гонконг. Понятно, что это не только благодаря работе штаба, повлияла и рыночная конъюнктура, и распространение африканской чумы свиней в Китае, что приведет к росту экспорта туда мяса. Но важно то, что на этом фоне команде Минсельхоза удается сконцентрировать усилия и решать фундаментальные задачи», — акцентирует Ковалев.



Если говорит о мясной отрасли, то новая команда Минсельхоза очень быстро сориентировалась в основных текущих и стратегических задачах и подхватила то, что было сделано при прежнем министре Александре Ткачеве, так что темп не был потерян, доволен Сергей Юшин. В целом все элементы функционирования отрасли уже были выстроены, и было важно их поддержать и развивать дальше. «У нас контакт с министерством очень плотный и рабочий, уровень взаимодействия не уменьшился ни на йоту, так что у нас нет никаких неудобств, — говорит он. — Ведомство активно продвигает наши цели, прежде всего по экспорту, в том числе в работе участвует руководство, включая Дмитрия Патрушева. По рыночным вопросам и мерам поддержки мы также находим понимание».



Конечно, бывают разные рабочие моменты, но главное, что есть общение, и министерство очень открыто, добавляет Юшин. К тому же он отмечает скорость в принятии решений, например, очень оперативно был создан штаб по развитию экспорта. «В рабочих контактах на уровне исполнителей у нас могут быть разные подходы и понимание по времени, но для нашей отрасли я не вижу проблем, — продолжает эксперт. — Мы чувствуем, что животноводство находится в приоритете, Минсельхоз постоянно интересуется нашими планами, оценивает риски, в том числе эпизоотические, которым стало уделяться много внимания». Поскольку в период руководства Россельхозбанком Дмитрий Патрушев регулярно посещал все профильные заседания и совещания как у президента, так и премьер-министра, и слышал, что НМА и другие отраслевые объединения поднимают вопросы ветеринарной безопасности, не пришлось тратить время, чтобы объяснять, как это важно. «Минсельхоз стал активнее работать по нормативным документам, необходимым для решения задач в области ветеринарной безопасности», — оценивает Юшин.



В частности, важным и долгожданным для животноводческой отрасли станет предстоящее возвращение Россельхознадзору полномочий по государственному ветеринарному надзору на федеральном уровне. Как сообщается на сайте правительства, это нужно для того, чтобы исключить дублирование надзорных полномочий разными уровнями власти, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре. Поправки в законы Минсельхоз подготовил по поручению президента. Надзорные полномочия были переданы на региональный уровень в ходе административной реформы 2004-2005 годов, в итоге это привело к тому, что применение скоординированных мер по предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории страны стало затруднительным, и эпизоотическая ситуация ухудшилась. А без обеспечения и гарантии ветеринарной безопасности сложно говорить о развитии экспорта продукции животноводства.



По мнению Юшина, в целом министерство работает слаженно, но система госуправления такова, что часто узкоспециализированные вопросы нужно согласовывать со множеством ведомств, сотрудники которых не обладают необходимыми знаниями и компетенциями или вообще не имеют представления о природе предмета. Из-за этого затягиваются какие-то процессы, которые, как предполагалось, должны были бы идти быстрее. «Но это не претензия к Минсельхозу, потому что так устроена система — все, кто даже не в теме, должны поставить свою подпись, — поясняет он. — Агроведомство могло бы работать еще лучше, если бы находило больше понимания в других министерствах, чего периодически не хватает. Например, к сожалению, не очень помогает Минприроды в плане обеспечения эпизоотического благополучия».





Фото: Минсельхоз



Тандем работает

Артем Белов выделяет три ключевых достижения Минсельхоза за прошедший год. Во-первых, определенным прорывом стало развитие внешней торговли и открытие рынка Китая для мясной и молочной продукции. «Экспорт сельхозпродукции начал приобретать достаточно осязаемые черты как с точки зрения направлений и объемов, так и господдержки, — комментирует Белов. — В ситуации достаточно слабого спроса на внутреннем рынке развитие поставок за рубеж является для нас приоритетом и действительно позволит отрасли развиваться, придать новый импульс».



Вторым важным достижением он считает целевой и структурный подход к господдержке, например, более разумный подход к поддержке науки на принципах частного софинансирования научных программ через механизм ФНТП. Третье важное достижение обновленного Минсельхоза — разделение программ развития сельского хозяйства и сельских территорий. Из-за того, что прежде они были объединены, возникали проблемы: часть денег с социального направления нередко направляли на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства и наоборот, поясняет руководитель «Союзмолоко». Эти три фактора настраивают на позитивный лад и отрасль, и инвесторов, уверен он.



При этом, по словам Белова, все это стало возможно в том числе благодаря тому, что есть сильная связка Гордеев-Патрушев. «Может быть, в каких-то публичных плоскостях не очень видно, что они работают совместно, но по решениям, которые принимаются, очевидно, что это так, и что и курирующий АПК вице-премьер, и министр погружены в вопросы сельского хозяйства», — подчеркивает Белов. Кроме того, у агросектора есть немало вопросов, связанных с экологией — обращение с отходами, классы опасности сельхозпроизводств и др. — и то, что Алексей Гордеев кроме Минсельхоза курирует и Минприроды — серьезный плюс для отрасли, считает Белов. И хотя многие вопросы еще не решены, определенная динамика есть, добавляет он.



Айрат Хайруллин тоже отмечает слаженную работу главы Минсельхоза и вице-премьера. «Между ними нет никаких конфликтов интересов или споров, — говорит депутат. — Однако Гордеев сейчас больше загружен экологическими проблемами, вопросами мусорной реформы. Если бы он с его опытом и компетенциями в сельском хозяйстве отвечал только за него, то наша аграрная политика могла быть успешнее».



Юрий Ковалев считает связку Гордеев-Патрушев лучшей из тех, что были в отрасли за последние годы, тем более что было время, когда курирующий отрасль вице-премьер вообще не разговаривал с министром сельского хозяйства (период работы Виктора Зубкова и Елены Скрынник). «Мне кажется, что сейчас между Гордеевым и Патрушевым полное разграничение полномочий. Не знаю их внутреннюю кухню, но по тому, что доступно, я не вижу проблем», — комментирует он.



Правда, одно из решений тандема отрасль явно разочаровало. В июле прошлого года в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам Гордеев сказал о необходимости пересмотра госпрограммы развития сельского хозяйства, поскольку она потеряла актуальность, что было воспринято позитивно. Однако в сентябре 2018-го Минсельхоз представил обновленный документ, который на деле не существенно отличался от действовавший программы. По сути, ее продлили до 2025 года, добавив проектную часть по развитию агроэкспорта, поддержке фермерства и сельской кооперации. Позднее Минсельхоз пояснял, что подготовить радикально новый документ за короткое время было нереально, и в 2019-м программа претерпит более существенные изменения.





Фото: Минсельхоз



Чего хочет бизнес

Также новая команда министерства в очередной раз начала менять правила игры в отрасли и корректировать условия господдержки, что тоже не вызывает безоговорочного одобрения участников рынка. Так, например, тепличная отрасль негативно отнеслась к отмене возмещения части понесенных капзатрат. Однако у одного из лидеров этого рынка, холдинга «ЭКО-культура», все же складывается положительное впечатление от работы Патрушева на должности министра сельского хозяйства, говорит вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков. «Он оперативно решает проблемы отрасли, активно исполняет президентские поручения и программы с широким подключением непосредственно участников агробизнес. Сейчас в министерстве очень сильная команда», — думает он. По словам Фоменкова, «ЭКО-культура» заинтересована в том, чтобы продолжалась поддержка и субсидирование тепличной отрасли, также острая тема сегодня — это высокие тарифы на энергоносители для сельхозпроизводителей. «Команда министерства с первого дня своего формирования погружена в наши проблемы, для подавляющего большинства руководителей министерства наши сложности не новы, — рассказывает топ-менеджер. — Это вселяет уверенность в том, что стоящие вызовы будут решаться оперативно и с максимальной отдачей».



Также в этом году размер погектарных выплат стали увязывать с наличием или отсутствием страхового полиса, кроме того, на несвязанную поддержку могут рассчитывать только те предприятия, которые используют кондиционные семена районированных сортов. Причем о последнем новшестве стало известно, когда аграрии в основном уже закупили семена. У холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока сырья и пятой компании в стране по размеру земельного банка, из-за этих корректировок погектарная поддержка уменьшится примерно на 40%, или 50 млн руб., оценивал коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. Главное, что тот или иной сорт агрокультуры допущен к возделыванию в России, а где именно его сеять — должен решать сам сельхозпроизводитель, который заинтересован в том, чтобы получить хороший урожай, уверен топ-менеджер.



Гендиректор оренбургской компании «Елань» Алексей Орлов, делясь впечатлениями от первого года работы обновленного Минсельхоза, тоже упоминает изменение условий получения несвязанной поддержки. «С одной стороны, это правильный подход: если семена сертифицированы, значит, и урожай будет более высоким, однако сама система не учитывает ряд важных моментов. Во-первых, о нововведении наше предприятие узнало только в этом году, когда уже были посеяны озимые — 6 тыс. га, — комментирует он. — Кроме того, фактически наши поля находятся в Оренбургской области, которая располагается в разных климатических зонах. Именно наши посевы расположены близко к Приволжью, хотя, согласно новому закону, для получения субсидии мы должны использовать семена, районированные для Урала и Зауралья». По его мнению, определяя границы районирования, необходимо согласовывать их с экспертным сообществом и представителями бизнеса. При этом Орлов отмечает и позитивные моменты, например, говорит о том, что Дмитрий Патрушев отстаивает интересы сельхозпроизводителей в части цен на горючее и удобрения, благодаря этому в текущем году цены на топливо остаются стабильными.



А вот руководитель одного из крупных агрохолдингов, попросивший об анонимности, считает, что за прошедший год Патрушев еще не успел себя проявить. «Ощущение, будто он присматривается, изучает специфику и проблемы отрасли, но пока не действует как руководитель, не делает никаких заявлений», — говорит он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец по-прежнему ждет позитивных перемен и реформ со стороны Минсельхоза, в том числе, в части финансирования отрасли. «Например, недавно шла речь о том, что агроведомством будут ежеквартально выделяться деньги на компенсацию процентной ставки по кредитам, однако пока этого не происходит», — сожалеет он. Также, по мнению руководителя, необходимо решать проблему цен на сахар. В 2018-м, несмотря на низкий урожай сахарной свеклы, они снизились до 31 тыс. руб./т, тогда как годом ранее были на уровне 37 тыс. руб./т. «И у нас есть опасения, что в этом году стоимость сахара упадет еще ниже, особенно если будет высокий урожай, а экспорт продолжит сокращаться», — сетует Неженец.



В мясном животноводстве негативным фактором он называет слабое привлечение в отрасль небольших хозяйств. «Кроме того, инициативы крупных агрохолдингов о полном запрете ввоза гражданами в нашу страну хамона и пармезана кажутся отвлекающими маневрами, которые нужны лишь для того, чтобы переключить внимание Минсельхоза с действительно серьезных проблем», — предполагает он, однако добавляет, что в отрасли все-таки наблюдаются изменения к лучшему, хотя это и очень медленный процесс.



Сельское хозяйство — одна из самых сложных отраслей экономики, не случайно в США именно министр сельского хозяйства чаще всего оказывается старожилом правительства. Поэтому по прошествии года работы нового министра подводить какие-либо итоги кажется преждевременным, считает главный аналитик группы «Черкизово», крупнейшего в стране производителя мяса, Андрей Дальнов. Тем не менее, он отмечает, что в работе новой команды Минсельхоза импонирует внимание, уделяемое развитию экспорта. «Внутренний рынок все больше наполняется собственным продовольствием, и внешние поставки помогут уравновесить растущее предложение, — рассуждает он. — Другой темой, которой министерство также совершенно обосновано уделяет повышенное внимание, стало информационное обеспечение отрасли. Качественная статистика, аналитика и прогнозы гораздо теснее связаны с динамикой экспорта, чем может показаться на первый взгляд». Очевидно, что чем больше неопределенность, тем больше времени у отдельной компании займет переориентация на новые каналы реализации, поясняет он.



По словам Дальнова, логично ожидать, что агроведомство продолжит работу над изменением принципов субсидирования отрасли, и что предприятия, которые способны экспортировать свою продукцию, будут получать поддержку в приоритетном порядке. «Также хотелось бы, чтобы Минсельхоз и другие заинтересованные ведомства снова обратили внимание на альтернативный экспорту механизм стимулирования рынка, которым могла бы стать программа продовольственной помощи на федеральном уровне, — продолжает он. — В США такие программы являются своеобразными «матрешками»: на поверхности это просто помощь социально незащищенным слоям населения, но чуть глубже — мощный экономический мультипликатор, форма субсидирования сельского хозяйства, которая никак не ограничена правилами ВТО, также она препятствует дальнейшему расслоению населения по уровню доходов».





