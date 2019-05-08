Сергей Юшин: «Выход на рынок Гонконга даст новые компетенции российским экспортерам»

Гонконг разрешил поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России, сообщил Россельхознадзор. Многочисленные переговоры и инспекции продолжались более четырех лет, при этом открытию гонконгского рынка значительно способствовала внедренная в России в июле прошлого года электронная ветеринарная сертификация, отмечает ведомство. Сейчас право поставок получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов — «Брянская мясная компания» («Мираторг»), «Заречное» и «Оренбиф», а также 23 производителя свинины и субпродуктов. В их числе такие крупные игроки как «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Русагро», «Черкизово», «Белгранкорм», «Великолукский мясокомбинат», «АгроПромкомплектация», «Сибирская аграрная группа» и другие. Из рынков стран Юго-Восточной Азии гонконгский стал первым, куда будут осуществляться поставки свинины из России, акцентирует Россельхознадзор. Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Агроинвестору» о перспективах сотрудничества России и Гонконга.



— Какие возможности появляются у российских производителей с открытием поставок свинины и говядины в Гонконг?



- Во-первых, открытие новых рынков дает дополнительную возможность реагирования на ценовые изменения на внутреннем рынке, позволяет обеспечивать финансово более устойчивую модель ведения бизнеса, лучше подстраиваться под постоянно меняющийся мировой рынок. Кроме того, наши производители смогут реализовывать в Гонконг те части туши, которые мало востребованы в нашей стране, но пользуются высоким спросом в странах Азии (например, уши, пятачки и т. п. — прим. «Агроинвестора»). Наконец, опыт работы с Гонконгом даст российским экспортерам новые компетенции, благодаря которым они смогут выйти, например, на другие рынки Юго-Восточной Азии.



- То есть, это важный рынок для нас?



- Вообще на рынок Гонконга стремятся все страны, в том числе крупнейшие мировые производители мяса — США и Бразилия. Хотя сам этот рынок не очень емкий, но население Гонконга обладает высокой платежеспособностью. Плюс, это важный туристический центр. В целом же открытие любого, даже самого небольшого рынка сегодня является важным этапом развития для отрасли. Например, наши конкуренты — те же американцы — борются даже за выход на, казалось бы, маленькие рынки — в страны, где население составляет не более 3-5 млн человек, так как крупных государств-импортеров не так много. Однако поставки на большое количество маленьких рынков все равно в результате ведет к хорошим показателям экспорта и более стабильной ситуации в отрасли.



— Насколько трудно было России выйти на рынок Гонконга?



- Процесс выхода на любой новый рынок является сложным и занимает не один год. С тем же Гонконгом переговоры шли примерно пять лет. Все страны-импортеры хотят быть уверены в том, что мясо, которое к ним поставляется, не заражено опасными вирусами и бактериями, которые впоследствии могут нанести ощутимый ущерб как местному животноводству, так и людям. Поэтому одним из факторов успеха является эпизоотическое благополучие страны. Также существуют технические барьеры, которые используются для того, чтобы не отдавать свой рынок производителям из других стран. Любое ответственное государство заинтересовано в росте собственной экономики, в том числе, в секторе сельского хозяйства. Поэтому процесс допуска на рынок никогда не бывает быстрым. Так, мы еще с 2013 года ведем переговоры о поставках свинины на рынок Вьетнама и пока не добились результатов. Однако надеемся, что выход на рынок Гонконга будет способствовать и положительному решению со стороны Вьетнама и ряда других стран о начале экспорта туда нашей животноводческой продукции.



— Как страны-импортеры контролируют эпизоотическую ситуацию у потенциального поставщика?



- Проверяющие надзорные органы этих государств изучают сначала общую ситуацию с болезнями животных, систему организации эпизоотического мониторинга, а также способности ветеринарных служб страны гарантировать соблюдение требований, которые страна-покупатель предъявляет к экспортерам, причем на каждом рынке эти требования свои.



— Какая мясная продукция на рынке Гонконга, на ваш взгляд, будет пользоваться спросом, а какая будет менее востребована?



- На рынке Гонконга высокая конкуренция в сегменте свинины, так как она туда уже ввозится в больших объемах. Но даже здесь есть некоторые позиции, которые мы сможем продавать по конкурентоспособной цене. Премиальная говядина из России на этом рынке может также найти своих потребителей, так как мы добились очень высокого качества этой продукции. Заметная часть населения Гонконга — люди с очень высокими доходами. К тому же, за счет высокого числа туристов, бизнесменов — это крупный международный центр, где много ресторанов, в том числе, европейской и американской кухни. Как известно, доля премиальных отрубов мраморной говядины составляет не более 10% от туши, и обеспечить все более растущий платежеспособный спрос на них непросто.



Кроме того, в Гонконг можно будет экспортировать некоторые субпродукты, так как они являются традиционными для китайской кухни, и стоимость их там выше, чем на нашем рынке. Мы будем глубоко изучать возможности поставок более широкого ассортимента и стараться потеснить конкурентов.

