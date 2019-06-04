Правительство утвердило программу комплексного развития сельских территорий

Правительство утвердило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», разработанную Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина. Программа рассчитана до 2025 года, и, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, то есть более 37 млн человек. «Задача — приблизить уровень их жизни к городскому, — подчеркнул глава кабмина (цитата по стенограмме на сайте правительства). — В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем заниматься жилищным строительством и благоустройством сельских территорий». Также будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры: строительства дорог, прокладки водо- и газопроводов, развития интернета, перечислил Медведев, отметив, что эти вопросы нужно решать, поскольку здесь село существенно отстает от города.



Основные цели госпрограммы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Общий объем финансирования программы в 2020—2025 годах оценивается примерно в 2,3 трлн руб., в том числе 1 трлн руб. из федерального бюджета. «В программу заложены весьма значительные средства — это и федеральные средства, и внебюджетные, и средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах, — рассчитывает Медведев. — Но самое главное — работа, которая будет проводиться». При реализации программы будет использоваться проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого конкретного населенного пункта, добавил глава правительства.



В частности, госпрограмма предусматривается внедрение льготного кредитования для покупки и строительства жилья в сельской местности по ставке до 3%, а также потребительского кредитования для улучшения обустройства домов. Кроме того, работающие на селе индивидуальные предприниматели и организации смогут получить льготные кредиты по ставке до 5% для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним. Мероприятия распространяются не только на работников предприятий АПК, но и на всех жителей сельских населенных пунктов вне зависимости от вида их профессиональной деятельности, акцентирует Минсельхоз.



Госпрограмма начинает действовать с 2020 года — в феврале агроведомство планирует заключить финальные соглашения с регионами по мероприятиям и объемам их финансирования. Также глава правительства поручил увязать программу с национальными проектами.

