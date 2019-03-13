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Аналитика
На развитие села до 2025 года может быть выделено 1,38 трлн рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
13 марта 2019
В результате реализации госпрограммы численность сельского населения должна стабилизироваться
С 2014 по 2018 год на устойчивое развитие сельских территорий потрачено из федерального бюджета 66,5 млрд рублей
Фото: Pixabay

Минсельхоз разработал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Ее паспорт опубликован на портале regulation. gov.ru. Госпрограмму предполагается реализовать в период с 2020 по 2025 год, к этому сроку уровень доходов сельского населения по отношению к городскому должен вырасти с 68% до 75%, а доля благоустроенного жилья — с 32,6% до 50%. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, на достижение этих целей планируется направить около 1,38 трлн руб., из них более 1,06 трлн руб. — из федерального бюджета.

Проект госпрограммы включает три основных направления: нормативное и методическое обеспечение развития села, проведение федеральных мероприятий, а также ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством. «Отобранные в регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом России», — сообщает агроведомство. Также предусмотрено улучшение жилищных условий на селе. В частности, предполагается внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых.

В 2020 году будут формироваться «правовые, организационные и методические условия» для реализации госпрограммы, а с 2021 года на селе планируется внедрять «инновации, обеспечивающие выход на современные стандарты качества услуг», модернизировать и развивать инфраструктуру, говорится в описании проекта. В частности, реализуемые проекты будут направлены на 100% обеспечение сельских территорий мобильной связью и доступом к интернету. «В результате реализации госпрограммы снизится доля сельского населения, проживающего за чертой бедности, его численность стабилизируется, повысится объем инвестиций в сельскую экономику, что приведет к росту занятости и доходов сельского населения», — следует из описания проекта.

Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во вторник на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, эффективное развитие сельских территорий требует системных мер господдержки и активного участия руководства регионов в работе по этому направлению. Вице-премьер Алексей Гордеев в свою очередь считает важными «комплексный подход, глубокое понимание специфики вопроса и серьезное научно-методологическое сопровождение», сообщает его пресс-служба. По словам Гордеева, для формирования образа российского села XXI века необходимо повышать его общую привлекательность и уровень жизни населения, работать над сохранением численности сельских поселений.

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения России составляла 146,9 млн человек, в том числе 37,6 млн человек проживали в 153 тыс. сельских населенных пунктах и административных центрах. Преобладающая часть сельского населения (87%) живет в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек.

Формирование единой госполитики в отношении сельских территорий заявлено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. До 2013-го главным инструментом ее реализации была федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». В 2014 году ее сменила целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая в 2018-м была преобразована в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы развития сельского хозяйства, а с 2019 года — в целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы. С 2014 по 2018 год финансирование целевой программы и подпрограммы составило 66,5 млрд руб. из федерального бюджета и 68,3 млрд руб. — из бюджетов регионов.

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