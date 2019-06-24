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Технологии
С 2020 году аграриям компенсируют 30% затрат на повышение плодородия
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 июня 2019
Эксперты считают, что мера будет крайне востребованной
За 26 лет доля кислых почв в России выросла с 30% до 45%
Фото: Pixabay

С 2020 года 30% затрат аграриев на мероприятия по повышению плодородия почв будут компенсироваться из госбюджета. Об этом в ходе форума «День ярославского поля» сообщил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, передает ТАСС. «К 2020 году начнут работать меры господдержки в виде возмещения затрат по повышению плодородия почв. Затраты, которые аграрии несут, выполняя эти работы, будут на 30% компенсированы», — сказал Хатуов.

Он уточнил, что речь идет о раскислении почв, а также ряде других видов работ. По его словам, Минсельхоз также подготовил меру поддержки в виде возмещения затрат по вводу земель в сельхозоборот. «70% затрат будет получать тот, кто вводит земли в оборот», — добавил Хатуов. Он напомнил, что отечественному АПК поставлена задача удвоения экспорта, наращивания объема производства по некоторым сельхозкультурам. «Для этого необходимо разобраться с плодородием почвы, улучшить доступность сельхозтехники», — приводит слова Хатуова пресс-служба администрации Ярославской области.

Господдержка мероприятий по повышению плодородия, безусловно, нужна, уверена ведущий научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики Екатерина Гатаулина. «Но многое будет зависеть от конкретного механизма, который будет предложен, и не будет ли сокращения по другим, уже действующим мерам господдержки», — предупреждает она. В частности, очень важно, каким образом будет определяться результативность мероприятий. «Подтверждение повышения плодородия почв связано с дорогостоящими лабораторными исследованиями, которые должны проводить аграрии, это увеличивает издержки получения такой господдержки», — полагает она.

В настоящее время в России уже действует программа по мелиорации, однако она в первую очередь направлена на создание и содержание систем по ирригации почв или их осушению, поддержке агролесомелиоративных и культуртехнических мероприятий. Есть и механизм несвязанной поддержки в растениеводстве, который также увязан с повышением плодородия почв, перечисляет Гатаулина. «Однако части несвязанной поддержки в последнее время лишены целый ряд регионов-основных производителей сельскохозяйственной продукции. В 2019-м это Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края. В то же время проблема снижения плодородия везде стоит довольно остро. Есть регионы с сильным закислением почв, в благоприятных же для сельского хозяйства регионах речь в первую очередь идет о восстановлении земель в результате их интенсивного использования, о компенсации выноса минеральных удобрений и гумуса», — добавляет Гатаулина.

Из 198 млн га сельхозугодий в России значительная часть подвержена активным процессам деградации — зарастает бурьяном, кустарником, мелколесьем. Ветровой эрозии подвержено 61 млн га сельхозугодий, опустыниванию — уже более 100 млн га, что подтверждается образованием в Калмыкия первой в России пустыни, говорит замдекана факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Павел Красильников. Площадь оврагов на пашне превысила 1 млн га, их ежегодный прирост достигает 20 тыс. км. Доля кислых почв на фоне резкого сокращения объемов известкования за 26 лет увеличилась с 30% до 45%. Переувлажнению и заболачиванию подвержено 7% пашни, еще 3% — вторичному засолению; в южных регионах доля таких земель достигает 50%.

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