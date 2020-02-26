Цены на пшеницу продолжают снижаться

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться: она подешевела с $220/т (FOB глубоководные порты) до $218/т. Неделей ранее стоимость пшеницы снизилась на $6, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах остались на 12,8-13,1 тыс. руб./т, согласно открытым данным трейдеров.

На внутреннем рынке средние цены на пшеницу 3-го и 4-го классов уменьшились на 125 руб. — до 12125 руб./т. Сельхозпроизводители начинают постепенно приспосабливаться к более низким ценам, предложение местами оживилось, отмечают аналитики центра.

Закупки со стороны животноводов поддерживают рынок фуражного зерна, который остается относительно сильным. Также наблюдается некоторый рост спроса на кукурузу и ячмень со стороны экспортеров. Пшеница 5-го класса подорожала на 25 руб. и теперь стоит 11200 руб./т, фуражный ячмень — на 25 руб. до 9700 руб./т, кукуруза — на 75 руб. до 10175 руб./т.

По информации «СовЭкона», сейчас на все товарные рынки влияют сообщения о коронавирусе. В Чикаго котировки на американскую пшеницу SRW обвалились почти на 3%, французская подешевела на 1,4%. «Помимо общего негативного новостного фонда на рынке пшеницы по-прежнему нет никаких серьезных сюжетов, которые могли бы его поддержать», — говорится в сообщении центра.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что новости о распространении коронавируса будут влиять на цены еще месяц, до конца марта. «Тема себя изживает, ажиотаж вокруг нее уже не такой, как был раньше. Да и она больше строится на психологии, а не на реальных фактах», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Злочевского, в перспективе на цены пшеницы может повлиять погодный фактор, политическая обстановка, цены на нефть и валютный курс, но ожидать резкого удешевления зерна не стоит. «Сейчас идет снижение цен, но я думаю, что к концу марта оно прекратится», — говорит он, добавляя, что к концу сезона ожидает цену в $220/т.

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) также считает, что наибольшее влияние на цены могут оказать климатические факторы, ход посевной и уборочной кампаний. «Уже сейчас аграрии в европейской части страны отмечают нехватку влаги в почве. При неблагоприятном развитии событий это может сказаться на количестве и качестве урожая, а, следовательно, и ценах на сельхозпродукцию», — говорит представитель союза.

На сегодняшний день почти треть выращенного в России зерна ориентирована на экспорт, поэтому ситуация на мировом рынке и, в частности, информация об эпидемии коронавируса напрямую влияет на мировые фондовые и товарные рынки, а также на закупочные цены экспортно-ориентированных компаний, добавляет она.

Но, по словам аграриев «на местах», информация о коронавирусе сейчас слабо затрагивает ценообразование внутри страны, поддержку которому оказывает уровень закупочных цен перерабатывающей промышленности, считает НСЗ. Так, в начале сезона в европейской части страны средние цены на пшеницу 3-го класса стартовали с отметки 11600 руб./т, 4-го — 10600 руб./т, 5-го — 9650 руб./т, фуражного ячменя — 9750 руб./т. К началу декабря 2019 года стоимость пшеницы 3-го класса составила 11700 руб./т, 4-го класса — 11300 руб./т, 5-го класса — 10650 руб./т, фуражного ячменя — 9950 руб./т.

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов ранее рассказывал «Агроинвестору», что снижение экспортных цен на пшеницу может продолжаться, хотя и медленнее, и возможно, более высоких экспортных цен мы в этом сезоне уже не увидим. Правда, эксперт не исключает вероятность серьезного отскока цен, которая, по его словам, есть всегда — например, если предположить, что резко ударят и долго продлятся морозы, поставив под угрозу новый урожай озимых, цены на пшеницу могут взлететь. Тем не менее, пока такой сценарий кажется маловероятным, считает он.

Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов также считает, что если не вмешается погодный фактор, и мы не увидим, что со значительной частью посевов озимой пшеницы в результате зимовки у основных стран-производителей случилось нечто ужасное, нас ожидает дальнейшее снижение цен. «А вероятность такого события пока оценивается достаточно низко», — уточнял он.