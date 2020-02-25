Россия сохранит первенство в мировом экспорте пшеницы

В этом году Россия вновь станет мировым лидером по экспорту пшеницы, хотя пока страна вывозит значительно меньше, чем в прошлом году. Об этом «Агроинвестору» рассказала директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в февральском отчете сохранила прогноз вывоза пшеницы из России в 34 млн т, что позволит нашей стране занять первое место в мире. Вторым может стать Евросоюз с 31 млн т. «В первом полугодии я оценивала экспорт пшеницы в 34 млн т, но теперь думаю, что наша страна поставит на внешние рынки 32,5-33 млн т, — прокомментировала она. — Это связано с низкой ценовой конкурентоспособностью в первой половине сезона, причем были периоды, когда экспортные цены в портах Черного моря были выше цен на французскую пшеницу». Если наши цены будут равны или ниже французских, то тогда мы можем увеличить объемы экспорта, добавляет она.

На прошлой неделе цены российских экспортных контрактов сравнялись с ценами на французскую пшеницу, продолжает Тюрина. «Это может быть сигналом к росту экспорта, до конца года мы должны отгрузить еще 10 млн т, то есть примерно по 2,5 млн т в месяц», — говорит она. По ее словам, в январе Россия вывезла 1,9 млн т, прогнозируемый экспорт на февраль — 2,2 млн т, что на 490 тыс. т меньше, чем в феврале 2019 года. «То есть до 2,5 млн т в месяц мы пока не дотягиваем, — отмечает Тюрина. — Но из-за снижения цен на зерно из России и роста цен на европейское и американское зерно в третьей декаде февраля — в марте можно прогнозировать увеличение отгрузок нашей пшеницы».

По данным Refinitiv Agriculture на 24 февраля, пшеница с протеинов 12,5% стоила $217,5/т (FOB Новороссийск). Экспортные котировки на пшеницу снижаются уже дольше трех недель. «Сейчас рынок переживает достаточно острый момент, особенно с учетом того, что цены на пшеницу с августа прошлого года до недавнего времени поступательно росли. Сельхозпроизводители долгое время придерживали запасы, ожидая еще большего удорожания. Однако, достигнув определенного пика, цены начали снижаться», — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

По словам Тюриной, росту экспорта мешает не только цена, но и хорошие урожаи во Франции, на Украине, а также возросшие отгрузки из Румынии. На некоторых рынках Румыния и Украина очень серьезно конкурируют с российским зерном, добавляет она. «Есть еще фактор средней урожайности по стране. Чем она выше, тем ниже себестоимость и отпускные цены. У нас пока она хуже, чем на Украине: около 27 ц/га по итогам 2019 года против 30-32 ц/га. Конечно, в условиях усиления конкуренции нужно повышать урожайность», — подчеркивает Тюрина. Работа в этом направлении уже идет. Так, в России сокращаются посевы яровой пшеницы, и расширяются — озимой, сбор с гектара которой в среднем вдвое выше. Это может стать фактором увеличения общей урожайности, но также нужно учитывать климатические условия, подчеркивает она. «Сейчас говорят о риске почвенной засухи в Черноземье как в 2010 году, что может негативно отразиться на будущем урожае и повлияет на его цену», — добавляет она. Однако пока прогнозы валового сбора в Причерноморском регионе в целом позитивные, в том числе в России урожай пшеницы может стать вторым после рекорда 2017 года, когда было собрано 86 млн т. Этот фактор также негативно влияет на цены.

По словам Тюриной, основными покупателями российской пшеницы в феврале оставались Турция (406 тыс. т) и Египет (368 тыс. т). В число крупных импортеров вошли Оман (63,6 тыс. т), Судан (53 тыс. т) и Танзания (50 тыс. т). Максимальные объемы ячменя отгрузили в Иран (32 тыс. т) и Израиль (27 тыс. т). Лидерами по закупкам российской кукурузы стали Вьетнам (102,6 тыс. т) и Иран (90 тыс. т). Крупнейшим экспортером пшеницы из России в феврале стала компания «Риф», «Гленкор Агро МЗК» (российская «дочка» Glencore) лидирует по объемам вывоза ячменя и кукурузы.