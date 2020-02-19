Минсельхоз: про интервенции можно забыть

В ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России-2020 заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что «экспортеры сейчас никому не нужны», так как зерно «расходится» внутри страны, потому что в России хорошо развиты животноводство и переработка, сообщило агентство RNS. «Агроинвестор» направил в Минсельхоз запрос с просьбой уточнить, что имелось в виду, и как могут быть не нужны экспортеры, когда перед АПК стоит задача увеличения поставок за рубеж, а на зерно в прошлом году пришлось около трети в стоимостном объеме агроэкспорта.

«Когда экспорт нарастить не получается, лучше всего сказать: экспортеры нам не нужны. Сейчас вывоз зерна все же не столь динамичен, — считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — С какой-то стороны она права, с какой-то — нет». По его мнению, в такой ситуации стоит просто сказать: «нам нужно производство в 100 млн т. Больше не нужно». По данным ФТС, с начала сезона по 6 февраля было экспортировано 27 млн т зерна, в том числе 23,1 млн т пшеницы, что на 16,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона. «Возможно, Лут имела в виду то, что в регионах России животноводы сейчас дают за зерно (пшеницу, кукурузу, ячмень) более высокую цену», — предполагает гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Но нужно учитывать и формы оплаты. Так, животноводы в регионах не всегда предлагают ее в удобном для продавца формате (например, полную предоплату), добавляет он.

Также Оксана Лут отметила, что зерновые интервенции — это «пережиток прошлого». «Наше зерно нужно внутри страны, это очень хорошо. Поэтому, мне кажется, это точно вопрос не критический сейчас, и про интервенции можно забыть, потому что интервенции — это пережиток прошлого, — цитирует Лут RNS. — У нас раньше не было возможности сбыта, у нас с вами ничего не было развито, а сейчас наша отрасль находится на очень высокой ступени развития, чем мы должны безусловно гордиться».

Закупочные или товарные интервенции, при том механизме, который сейчас существует, весьма негибкий инструмент. «Но именно при нынешнем механизме: он тугой, инертный и в качестве воздействия на ценовые колебания малоэффективен», — соглашается Петриченко. Но, с другой стороны, что мешает его отрегулировать, рассуждает он. «Хотя даже если и сделать это, так или иначе интервенции — не совсем современный рычаг. От подобных ему отказываются: в Евросоюзе этот механизм не используют уже более десяти лет», — говорит он.

Корбут поддерживает: используемый сейчас механизм зерновых интервенций неудовлетворительный, устаревший. «Я считаю, что нужно решать вопрос по-другому. Первый вариант: государство полностью отказывается от регулирования цен <...>. Второй, и мы его предлагали Минсельхозу много раз: ввести минимальные гарантированные цены <...>, — рассказывает он. — То есть, если цена будет очень низкой, на уровне себестоимости (эта цена поставлена Минсельхозом как интервенционная), государство готово будет выкупить все зерно, предложенное по этой цене. Да, очень дешево, но чтобы выкупили все». В таком случае система регулирования цен будет прозрачной, а государство будет нести ответственность за происходящее на рынке.

Государственные интервенции предназначены для стабилизации цен на рынке зерна и поддержания уровня доходов производителей. Они проводятся при снижении цен на зерно ниже минимальных расчетных путем его закупки, в том числе на биржевых торгах. Товарные интервенции проводятся при росте цен выше максимальных расчетных путем продажи из госфонда ранее закупленного зерна.

В начале февраля Минсельхоз предложил минимальные цены на зерно урожая 2020 года для проведения государственных закупочных интервенций в 2020—2021 годах. В частности, на мягкую пшеницу 3-го класса цена с НДС может составить для Центрального и Северо-Западного федеральных округов 7,15 тыс. руб./т, для Северо-Кавказского — 7,7 тыс. руб./т, Южного — 7,37 тыс. руб./т, Приволжского — 7,92 тыс. руб./т, Уральского — 7,59 тыс. руб./т, Сибирского и Дальневосточного — 7,26 тыс. руб./т.