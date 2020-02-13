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Рынки
Минсельхоз утвердил объемы субсидируемых перевозок зерна
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
13 февраля 2020
Восемь восточных регионов смогут вывезти по субсидии 2,1 млн тонн зерна
Больше всего зерна на льготных условиях сможет вывезти Алтайский край, меньше всего — Тюменская область
Фото: Д. Абрамов

Минсельхоз планирует субсидировать перевозку 2,1 млн т зерна из восточных регионов страны, следует из приказа ведомства. В том числе на Алтайский и Красноярский края приходится 514,9 тыс. т и 266,8 тыс. т соответственно, Кемеровская область сможет вывезти 103,9 тыс. т, Курганская — 195,3 тыс. т, Новосибирская — 289,9, Омская — 463 тыс. т, Оренбургская — около 74,7 тыс. т, Тюменская — 185,2 тыс. т. Льгота будет предоставляться РЖД на возмещение потерь при перевозке зерна из этих регионов в отдельные субъекты Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. Субсидия будет действовать до 31 августа 2020 года.

Вывоз зерна из отдельных регионов, удаленных от портов, начали субсидировать в конце 2017 года из-за резкого снижения цен. Эта мера действовала до 31 июля 2018 года. За это время по льготному тарифу было вывезено 2 млн т зерна, что позволило стабилизировать ценовую ситуацию. Субсидии распространялись на Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Курганскую, Новосибирскую и Омскую области. В 2019 году число регионов, из которых субсидируется вывоз зерна, было уменьшено, кроме того льгота распространялась на перевозку всего 69 тыс. т зерна.

Как рассказал «Агроинестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов, объем субсидирования на 2020 год значительный. По его словам, эти 2,1 млн т могут пойти не только на экспорт, но и Северо-Западный федеральный округ, например, в Санкт-Петербург, где высокое потребление на мукомольных предприятиях, также востребовано фуражное зерно. «Этот регион может взять на себя достаточно много зерна именно по субсидии, так как он подходит под эту программу как дотационный регион», — уточнил эксперт. При этом льгота может оказать и поддержку экспорту, но в объеме до 1 млн т, считает Суханов.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут обращает внимание, что льгота будет действовать только на урожай прошлого года, и было бы разумно продлить ее действие до конца календарного года. По его словам, подобные обсуждения были, но в итоге принято решение, что программа будет действовать до 31 августа. «Решение о субсидировании перевозок нужное, важное. Отрицать нельзя: Минсельхоз сделал доброе дело», — добавляет он. По словам Корбута, субсидирование необходимо Сибири из-за дорогой логистики. «Куда не вези — везде 5-6 тыс. км. Соответственно, на перевозку уходит много денег», — говорит он.

При этом Корбут отмечает, что озвученные объемы — существенные для регионов, но возникает вопрос: а есть ли у них столько зерна, учитывая, что значительные объемы уже экспортированы в Казахстан. «А ведь нужно не только вывезти зерно, но и не допустить того, чтобы мукомольное производство Сибири село на голодный паек в ожидании нового урожая», — рассуждает Корбут. Также важно, по какой цене будет закупаться зерно, продолжает он. «Проект приказа Минсельхоза об интервенционных ценах, которые практически в два раза ниже рынка,  дает повод покупателям предлагать низкие цены, практически равные себестоимости производства», — говорит он.

В начале февраля агроведомство разместило проект приказа, согласно которому цены закупочных интервенций на пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 6,5-7,92 тыс. руб./т в зависимости от федерального округа.

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