Минсельхоз: урожай зерна в этом году превысит 125 млн тонн

В этом году урожай зерна в России должен составить 125,3 млн т. Такой прогноз озвучил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания. Посевная площадь под зерновыми агрокультурами составит 47,4 млн га — почти на 630 тыс. га больше, чем под урожай прошлого года, плановая средняя урожайность — 26,5 ц/га, следует из презентации Некрасова. В 2019 году валовой сбор зерна составил 120,7 млн т против 113,5 млн т в 2018-м.



В том числе посевы яровых зерновых и зернобобовых агрокультур должны составить 29,17 млн га, что на 182 тыс. га меньше, чем в 2019-м. Сокращение произойдет в основном за счет пшеницы и ячменя, при этом площади под кукурузой предполагается увеличить на 147 тыс. га до 2,7 млн га. Также Некрасов обратил внимание, что необходимо расширить посевы ржи почти на 200 тыс. га и гречихи на 52 тыс. га, что позволит устранить возникший на рынке дисбаланс из-за уменьшения их производства и обеспечить комфортные цены для производителей.



Согласно презентации Минсельхоза, озимые под урожай 2020 года посеяны на 18,28 млн га — на 865,7 тыс. га больше, чем годом ранее. В том числе пшеница заняла 16,5 млн га, рожь — 1,1 млн га, ячмень — 0,6 млн га. Озимым важно уделить особое внимание, поскольку озимые обеспечивают 2/3 урожая, хотя на их долю приходится только треть площади общего зернового клина, отметил Некрасов. «Задача регионов — постоянно мониторить ситуацию с озимыми и начать заранее готовить агротехнические мероприятия по улучшению их состояния», — сказал он.



Сейчас, по данным агроведомства, в плохом и изреженном состоянии находится 5,7% озимых — это ниже средних многолетних значений. При этом наиболее сложная ситуация с озимыми складывается в Северо-Кавказском федеральном округе, где доля плохих посевов превышает 14%. В регионах ЦФО доля озимых в плохом состоянии оценивается на уровне 1,3%, на Юге — 7,8%, в Приволжье — 2,7%.



Также в своем докладе Некрасов озвучил прогноз валового сбора масличных агрокультур на уровне 22,4 млн т при плановой площади сева 14,3 млн га. Минсельхоз прогнозирует сокращение посевов подсолнечника почти на 400 тыс. га до 8,1 млн га и ярового рапса на 79,5 тыс. га до 1,29 млн га. Соей планируется занять 3,17 млн га — почти на 133 тыс. га больше, чем в прошлом году.

