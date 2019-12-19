Урожай зерна может оказаться выше официальных данных

Росстат подвел предварительные итоги сбора урожая в этом году. По его расчетам, валовой сбор зерна во всех хозяйствах в весе после доработки составил 120,6 млн т против 113,3 млн т в 2018-м. В том числе сельхозорганизации собрали 84,4 млн т, КФХ — 35,3 млн т, хозяйства населения — 0,9 млн т, следует из данных статведомства. Ранее Минсельхоз оценивал, что в этом году урожай составит 121 млн т.

Как показывает практика, обычно фактические показатели валового сбора больше тех, которые в декабре публикует Росстат, так как он не всегда учитывает зерно, выращенное во всех фермерских хозяйствах, прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Так, в феврале Росстат повысил показатель урожая зерна по итогам 2018 года со 112,9 млн т до 113,3 млн т, в рекордном 2017-м первоначально озвученный показатель в 135,4 млн т увеличился на 100 тыс. т.

«Последние данные Минсельхоза по урожаю в бункерном весе — 126,7 млн т. Как правило, объем после доработки оценивают, вычитая из валового сбора 5%, поэтому и получилось 120,6 млн т, — поясняет Тюрина. — Однако мы считаем, что цифра будет больше — 123-124 млн т с учетом всего собранного зерна». Однако при расчете баланса рынка РЗС все же оперирует той цифрой, которую дает Росстат, добавляет она.

Как следует из данных «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, к 6 декабря в Воронежской, Орловской, Брянской областях, а также в Татарстане уборка зерновых была не завершена, при этом в мониторинге центра представлена информация не по всем регионам. В целом по стране к этому времени были не убраны 3,3% посевов зерновых и зернобобовых — около 1,5 млн га. В том числе необмолоченными оставалось 1,9% (примерно 540 тыс. га) пшеницы, 3,4% (300 тыс. га) ячменя, 7,3% (около 200 тыс. га) кукурузы.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает сбор зерна после доработки на уровне 122 млн т. «Дело в том, что в этом году, по нашим прогнозам, коэффициент рефакции — пересчета из бункерного веса в зачетный — будет ниже среднего и меньше, чем годом ранее, — пояснил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. — Мы считаем, что по пшенице данный показатель будет составлять 3,1-3,2% против 3,7% в прошлом году и 4% в 2017-м».

По его словам, кроме того, что в этом году во многих регионах были благоприятные условия уборки, коэффициент рефакции ежегодно уменьшается еще и из-за улучшения технологий и использования более совершенной техники, благодаря которым доля отходов сокращается. «Однако подробной информации от регионов пока недостаточно, поэтому мы ждем детального официального отчета к концу следующей недели», — уточнил эксперт.

По предварительной оценке Национального союза зернопроизводителей, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 120 млн т, в том числе доля пшеницы составит примерно 75 млн т, уточнил представитель союза.

Также, по данным Росстата, в этом году все хозяйства собрали 15,1 млн т подсолнечника, что стало новым рекордом, как и прогнозировали отраслевые аналитики. Предыдущий максимум — почти 12,8 млн т — был достигнут в прошлом году. Урожай сахарной свеклы статведомство оценило в 50,6 млн т (+20,4% к прошлому году), картофеля — 22,2 млн т (-0,7%), овощей — 14 млн т (+2,6%). По данным Минсельхоза, к 6 декабря было накопано 53,3 млн т сахарной свеклы, урожай подсолнечника составлял 15,3 млн т в бункерном весе, причем неубранными оставалось 2,8% посевов.