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Компании
«АФГ Националь» обновил рекорд по сбору риса
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
12 ноября 2019
Минсельхоз прогнозирует урожай риса в стране на уровне 1,1 млн тонн
В России остаются неубранными менее 4% посевов риса
Фото: Pixabay

«АФГ Националь» завершила уборку риса в Краснодарском крае и Ростовской области. Валовой сбор составил 233,5 тыс. т — на 11,5 тыс. т или 5,2% больше, чем в прошлом году, сообщила компания. В том числе в Краснодарском крае было намолочено 213,4 тыс. т, что составляет почти четверть урожая в регионе (950 тыс. т), сообщила компания. Таким образом холдинг обновил свой прошлогодний рекорд и подтвердил статус крупнейшего производителя риса в России.

По словам руководителя агродивизиона «АФГ Националь» Алексея Попова, в этом году урожайность риса в хозяйствах холдинга увеличилась с 75,3 ц/га до 76,5 ц/га, что немного выше средних показателей по краю (75,6 ц/га). При этом на предприятиях компании в Ростовской области урожайность достигала 82,7 ц/га, тогда как в прошлом году была на уровне 67,1 ц/га. По данным федерального Минсельхоза на 11 ноября, средний сбор с гектара в целом по стране составил 65,6 ц против 65 ц в 2018 году. Валовой сбор составляет 1,2 млн т в бункерном весе, неубранными остается 3,7% посевов.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что урожай риса в этом году составит 1,1 млн т в чистом весе. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», в этом году урожай риса станет рекордным для новой России и достигнет 1,15 млн т — на 11% больше, чем в прошлом году. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает его в диапазоне 1,15-1,2 млн т. При этом замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова обращает внимание, что качества риса-сырца в этом году очень хорошее. По ее прогнозу, в этом сезоне производство рисовой крупы может составить 400-420 тыс. т. По предварительным данным, общий выход крупы на заводах «АФГ Националь» составит не менее 65%, как и в прошлом году, выход крупы по международным стандартам ISO — не менее 57%, рассчитывает компания.

В 2019 году «АФГ Националь» увеличил посевы риса на 1 тыс. га до 30,5 тыс. га, из которых 28,1 тыс. га пришлось на Краснодарский край (22,4% от площади под агрокультурой в регионе), 2,4 тыс. га — на Ростовскую область (16,5%). Загрузка рисовой системы предприятий холдинга находится в нормативах, рекомендованных наукой и законодательными актами, уточняет компания. В целом по стране, по данным Минсельхоза, рисом в этом году было засеяно 194 тыс. га, что на 13 тыс. га больше, чем в 2018-м. По словам гендиректора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, наращивать посевы риса непросто, поскольку нужно предварительно готовить и обрабатывать чеки. «Это сложный процесс, пока он идет поступательно, с 2017 года посевы каждый год понемногу увеличиваются, однако пока сложно говорить, будут ли готовы аграрии инвестировать в расширение площадей под рисом под урожай следующего года», — сказал он «Агроинвестору».

«АФГ Националь» - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России. По собственным данным, компания является лидером в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущим производителем фасованных круп (18% рынка). С 2015 года холдинг также развивает овощное направление, выращивая столовый и семенной картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также производит по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае.

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