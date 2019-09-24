В сезоне-2018/19 производство круп сократилось на 2,4%

В завершившемся сезоне-2018/19 (сентябрь-август) Россия сократила производство круп на 37 тыс. т до 1 млн 492 тыс. т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в результате совокупная выработка оказалась ниже не только предыдущего сезона, но и 2016/17 сельхозгода. Сокращение произошло за счет трех круп — гречки, риса и пшена, производство которых упало на 94 тыс. т, отмечает замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова.



Резкое снижение производства проса в 2017 и 2018 годах привело к тому, что уже в июле его запасы практически иссякли, обращает внимание она. Однако уже в августе в ряде регионов (преимущественно в Ростовской и Саратовской областях) новое зерно начало поступать на крупяные предприятия. По словам Глазуновой, это немного сократило отставание в производстве пшена от предыдущих сезонов. В этом году на фоне снижения производства и роста цен посевные площади проса увеличились в 1,5 раза, а урожай агрокультуры, по прогнозу гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, вырастет в 2,1 раза до 457 тыс. т. В результате цены на пшено, летом достигшие максимумов, сейчас корректируются вниз и с июля уменьшились уже вдвое. «Таким образом, рынок в этом сезоне должен нормализоваться», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



Также острую нехватку сырца в последние месяцы сезона-2018/19 испытывали переработчики риса. «Качественного зерна в этот период практически не осталось. Если в первой половине сезона было произведено 220,5 тыс. т риса-крупы, то во второй половине — 155,1 тыс. т. В августе 2019-го выработка риса стала самой низкой с августа 2013-го», — пояснила Глазунова. Начиная с конца апреля цены на рис стали расти, подтверждает Петриченко, однако он называет такую динамику традиционной для конца сезона. «Сейчас цены на рис уже начали снижаться», — заверил он. «ПроЗерно» ожидает роста производства риса в этом году на 2,6% до 1,065 млн т.



Гречиха, напротив, после высоких валовых сборов в 2016—2018 годах до конца текущего крупяного сезона была в наличии в достаточно больших объемах. «Однако держатели данной культуры не спешили реализовывать ее крупозаводам, предпочитая оставаться "в запасах"», — говорит Глазунова. А после публикации данных Росстата о резком сокращении посевов гречихи в текущем году — на 23% до 807 тыс. га — у аграриев появились ожидания укрепления цен в новом сезоне. Тем не менее урожайность гречихи в этом году ожидается значительно выше прошлогодней, в результате чего ее валовой сбор снизится лишь на 16% до 780 тыс. т, прогнозирует «ПроЗерно».



По данным ИКАР, уменьшение производства гречки, риса и пшена в сезоне-2018/19 было частично компенсировано ростом выработки некоторых других круп. Наибольший прирост зафиксирован по овсяной, перловой и манной крупам, в целом их выпуск увеличился на 36,4 тыс. т относительно сезона-2017/18. Как ранее пояснял «Агроинвестору» вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, крупы во внутреннем потреблении являются взаимозаменяемыми, что в том числе сдерживает и рост потребительских цен.

