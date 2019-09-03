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Аналитика
Цены на пшено в сезоне-2018/19 установили рекорд
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
3 сентября 2019
Сейчас рост стоимости сменился падением
За два года оптовые цены на пшено в России выросли шестикратно
Фото: flickr.com

В первой половине июля цены на пшено достигли исторически рекордных показателей. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в Саратовской области оптовая цена увеличилась до 70 тыс. руб./т, таким образом за два последних сезона она выросла более чем в шесть раз: в сентябре 2017-го пшено продавалось по 11,5 тыс. руб./т, рассказала замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова. В результате в завершившемся крупяном сезоне (сентябрь-август) пшено стало самой дорогой из основных видов круп.

«Причины такого беспрецедентного роста — крайне низкие валовые сборы проса в 2017 и 2018 годах», — напоминает Глазунова. Вследствие удорожания сырья пшено стало лидером роста потребительских цен в 2018 году, ранее сообщал Росстат. За прошлый календарный год цена на эту крупу увеличилась почти в 1,8 раза до 55,8 руб./кг. Согласно официальной статистике, цены на пшено в рознице растут до сих пор, поднявшись с начала 2019-го еще на 46% до 81,6 руб./кг по состоянию на конец августа.

Однако в оптовом звене в конце июля произошел разворот цен в сторону снижения. Так, к концу августа цены производителей пшена в Саратовской области упали до 39,5 тыс. руб./т, следует из аналитики ИКАР. Только за минувшую неделю пшено подешевело сразу на 6 тыс. руб. до 38,1 тыс. руб. за тонну, подтверждает аналитическая компания «ПроЗерно». «Первым толчком к этому стала публикация Росстатом данных о расширении посевов проса более чем в 1,5 раза. Во второй половине августа в ряде регионов (Ростовская, Саратовская области и некоторые другие) более дешевое просо нового урожая начало поступать в переработку», — поясняет Глазунова. Согласно прогнозу эксперта, цены на пшено будут снижаться и дальше в новом сезоне. «Однако вряд ли они опустятся до прежнего низкого уровня, поскольку посевы проса хотя и выросли, однако остаются значительно меньше средних многолетних значений», — полагает замгендиректора ИКАР.

Цены на гречневую крупу, напротив, в течение сезона находились на низких уровнях после перепроизводства гречихи в 2016—2018 годах, однако в последнее время начали расти. Минимума цены на гречку достигли в марте 2018-го, после чего началось их небольшое повышение, сменяющееся периодическими отскоками назад. Однако данные Росстата о резком сокращении посевов гречихи — до самого низкого уровня с 2003 года — развернули цены на гречиху и гречневую крупу в сторону роста, обращает внимание Глазунова. По данным «ПроЗерна», на минувшей неделе цена поднялась до 23,2 тыс. руб./т, в то время как в июле находилась на уровне 21 тыс. руб./т. Согласно Росстату, в рознице гречневая крупа к концу августа стоила 49,7 руб./кг, что на 3,5% выше, чем годом ранее. «Можно предположить, что цены на пшено и гречневую крупу в новом крупяном сезоне-2019/20 будут продолжать двигаться навстречу друг другу», — полагает Глазунова.

Что касается риса, то цены на него сохранялись практически неизменными в первой половине сезона-2018/19, после чего с конца марта начался их рост. «Главная причина — низкие запасы сырца хорошего качества», — акцентирует Глазунова. Однако к концу сезона цены вновь стали проседать: большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия зерна и распродавали остатки наработанного риса-крупы. Давление на цены оказали также данные о некотором расширении посевов риса в 2019-м.

По данным Росстата, посевные площади гречихи в России в этом году сократились на 23% до 807 тыс. га, риса — увеличились на 7% до 194 тыс. га, а проса — возросли в 1,5 раза до 395 тыс. га. Также продолжил снижаться сев овса, который уменьшился в этом году еще на 8% до 2,6 млн га.

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