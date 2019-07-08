Рост цен на пшено и капусту в 17 раз превысил инфляцию

Росстат уточнил данные по годовой динамике потребительских цен в 2018 году. Тогда как общий уровень инфляции составил 4,3%, продовольствие (без учета алкогольных напитков) подорожало в среднем на 5,1%, однако рост цен на некоторые товары в разы превысил этот показатель.



Лидером роста цен в прошлом году стало пшено, подорожавшее на 73,6%. Если в декабре 2017-го в рознице эта крупа стоила около 31,5 руб./кг, то в декабре 2018-го — почти 56 руб./кг, и стоимость продолжает увеличиваться. Так, в мае она превысила 77 руб./кг. Такая динамика — результат снижения производства. В прошлом году посевы проса в России на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры снизились до 260 тыс. га, за три года площадь под агрокультурой сократилась более чем в 2,5 раза. Урожай составил 217 тыс. т, тогда как потребность рынка оценивается в 450-500 тыс. т. В итоге пшено — ранее одна из самых дешевых круп — стало самым дорогим. Для сравнения, рис в июне стоил около 68,3 руб./кг, гречка — 50,2 руб./кг. По данным Росстата, за неделю с 25 июня по 1 июля пшено прибавило в цене еще 0,5%. Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году отраслевые эксперты прогнозирует увеличение посевов проса и рост производства до более чем 400 тыс. т, что может способствовать снижению цен.



Также по итогам прошлого года Росстат отметил существенное повышение цен на некоторые овощи. Значительнее всего выросла стоимость капусты (72,8%), также двузначной была динамика стоимости лука (23,7%), свеклы (23%), моркови (20%). Однако томаты наоборот стали дешевле на 10,6%, огурцы — на 6%. В этом году цены на капусту продолжали повышаться вплоть до мая, когда достигли пика почти в 60 руб., но по итогам июля резко снизились до 36,7 руб./кг, следует из данных Росстата. Рост был связан с низкими ценами в предыдущие годы, что привело к сокращению производства и объемов закладки капусты на хранение, в результате традиционное сезонное повышение цен оказалось таким заметным.



При этом томаты и огурцы дешевеют, поскольку их производство в стране растет благодаря развитию тепличной отрасли. Если в декабре 2017 года огурцы стоили в среднем 148,3 руб./кг, а томаты 142,6 руб./кг, то в декабре 2018-го -141,4 руб./кг и 128,7 руб./кг. К июню стоимость огурцов опустилась в среднем до 84,6 руб./кг, томаты подешевели до 107,3 руб./кг.



Ранее Плодоовощной союз прогнозировал, что поскольку погодные условия складываются в целом благоприятно, сезонное снижение цен на овощи и фрукты будет на стандартном уровне: основное уменьшение стоимости начнется в июле и будет продолжаться до первых заморозков. За неделю с 25 июня по 1 июля плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 1,1%. В том числе цена капусты понизилась на 12,2%, огурцов — на 7,2%, томатов — на 6,9%, лука — на 2%.



Также намного выше уровня инфляции в прошлом году был рост цен на сахар (28,3%), яйца (25,9%), охлажденных и мороженых кур (20,7%), подсчитал Росстат. Динамика по сахару связана с восстановлением его стоимости после снижения почти на 24% в 2017 году, при этом к 1 июля он стоил на 7,2% меньше, чем в декабре 2018 года. Поскольку производство в этом году прогнозируется на уровне, близком к рекордному, экспорт развивается плохо, а мировые цены низкие, цены на сахар, очевидно, продолжат уменьшаться. Повышение цен на бройлера было связано с замедлением роста производства и дисбалансом спроса и предложения. Кроме того, в 2017-м цены были на низком уровне и в декабре составляли около 126 руб./кг против 138,5 руб./кг в декабре 2016-го. В июне этого года курица в рознице стоила в среднем 143,8 руб./кг, подешевев с начала года более чем на 9 руб./кг.



По итогам мая инфляция составила 5,1% к маю прошлого года, следует из данных Росстата. В июне динамика индекса потребительских цен была нулевой относительно мая, при этом статведомство зафиксировало дефляцию по продовольственным товарами — они подешевели на 0,5% с учетом плодоовощной продукции. Без нее продукты питания подорожали на 0,1%. В мае Минэкономразвития прогнозировало, что в августе благодаря урожаю удастся нивелировать повышение ставки НДС, что приведет к дефляции на уровне 0,1%.

