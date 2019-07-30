Посевы гречихи оказались на минимальном за 16 лет уровне

По данным Росстата, в этом году посевы гречихи составили 807 тыс. га — на 238 тыс. га меньше, чем в 2018-м и ниже ожиданий отраслевых экспертов. Ранее аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозировала сев агрокультуры на уровне 1 млн га, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 1-1,05 млн га.



Площади под гречихой в этом году сократились до самого низкого уровня с 2003 года, обращает внимание заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. «Такая ситуация была ожидаемой и обусловлена неблагоприятной ценовой конъюнктурой в последние два сезона из-за перепроизводства в 2017-м и 2018-м. В итоге часть хозяйств переключилась на выращивание других, более маржинальных агрокультур», — прокомментировала она «Агроинвестору». В 2017-м гречихи было посеяно слишком много — 1,7 млн га, напоминает гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. В прошлом году площади под агрокультурой составили уже 1,045 млн га. «Сейчас посевы гречихи ниже среднемноголетнего показателя, однако из-за невероятного взлета в 2017-м это немало», — отмечает он.



Ранее «ПроЗерно» оценивало перспективы сбора гречихи в этом году в 904 тыс. т (в 2018-м было 932 тыс. т), сейчас Петриченко скорректировал оценку до 750-760 тыс. т, что на 18% ниже прошлого года. Однако с учетом переходящих запасов гречихи этого объема рынку будет вполне достаточно — дефицита гречки не будет, подчеркивает эксперт. При этом цены и на гречиху, и на крупу восстановятся и станут выше, добавляет он.



Валовой сбор гречихи, по оценке ИКАР, в этом году может сократиться до 750-800 тыс. т, особенно учитывая неблагоприятные погодные условия в ряде регионов-производителей. Ранее Глазунова оценивала возможный урожай в 850-880 тыс. т. «Объем в 750-800 тыс. т в целом соответствует потребности российского рынка. Не стоит забывать и о переходящих запасах, оставшихся после предыдущих урожайных лет», — добавляет эксперт. Она соглашается с Петриченко, что сокращение предложения может дать толчок для восстановления цен на гречиху до уровня, на котором они находились два-три года назад.



В отличие от гречихи посевы проса, как и ожидалось, значительно выросли благодаря рекордным ценам на пшено и составили 395 тыс. га, что на 135 тыс. га выше уровня 2018-го, следует из данных Росстата. План Минсельхоза по просу составлял 290 тыс. га, «ПроЗерно» прогнозировало посевы на уровне 345 тыс. га, ИКАР - 350-400 тыс. га.



По просу в последние несколько лет наблюдалась противоположная гречихе картина: цены на данную агрокультуру выросли в четыре-пять раз в связи с крайне низкими валовыми сборами в 2017-м и 2018-м. «Просо стало поистине золотой агрокультурой для тех хозяйств, которые посеяли его в предыдущие два года. Поэтому совершенно логично, что площади под ним увеличились», — говорит Глазунова. Поэтому, по ее мнению, в сезоне-2019/20 можно ожидать снижения цен на просо и пшено. «При этом сокращение может быть не очень значительным, учитывая погодные катаклизмы в период вегетации в регионах-производителях, прежде всего в Саратовской области», — добавляет эксперт.



Петриченко обращает внимание, что хотя площади под просом и выросли на 52% относительно двух предыдущих лет, они все еще меньше среднемноголетнего показателя в 422 тыс. га. По его прогнозу, урожай проса в этом году может составить 465 тыс. т. «Поэтому в текущем сезоне космических цен на пшено, как в минувшем, когда они достигали 60 руб./кг в оптовом звене, не будет», — уверен эксперт. Он считает, что стоимость крупы вернется в нормальный ценовой диапазон — 15-25 руб./кг. «Таким образом, пшено сверху вниз, а гречка-ядрица — снизу вверх могут прийти к привычным среднемноголетним ценам на оптовых рынках России», — заключает Петриченко.

