В России увеличилось производство и потребление круп

В крупяном сезоне-2018/19 (сентябрь-август) производство круп в России может составить 1,53 млн т, что примерно на 100 тыс. т больше, чем в предыдущем. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В последние годы мы наблюдаем рост выпуска круп в России. Так, в сезоне-2009/10 их производство в нашей стране составляло 1,1 млн т», — сравнила она.



В частности, в последние годы заметно увеличилось производство гречневой крупы: с 316 тыс. т в сезоне-2009/10 до 506 тыс. т в завершающемся сезоне. Рост производства риса за аналогичный период — с 307 тыс. т до 414 тыс. т — в значительной степени обусловлен импортозамещением. «Если в начале 2000-х доля импортного риса в потреблении составляла 70%, то сейчас — всего около 30%», — говорит Глазунова.







Также эксперт отмечает повышение потребления круп, причем, по ее словам, такая тенденция характерна не только для России, но и для большинства развитых стран. В них рост происходит за счет увеличения потребления высококачественных круп, хлопьев, готовых зерновых завтраков, мюсли и т. д.



При этом в нашей стране одновременно с ростом потребления двух основных круп — гречки и риса — снижается потребление ряда других круп, например, перловой и ячневой. «Интересно отметить, что Минобороны несколько лет назад изменило рацион питания солдат и офицеров, заменив перловку на более качественные и питательные гречку и рис», — рассказывает Глазунова.



Она считает, что в перспективе на российском рынке произойдут структурные сдвиги в сторону дальнейшего увеличения потребления более дорогих и качественных круп, расширится предложение каш, хлопьев, пакетированных крупяных гарниров быстрого приготовления, зерновых завтраков. «Высокий потенциал роста у высококачественных изделий из овса, учитывая уникальные диетические свойства этого продукта. Кроме того, будут расти категории новых продуктов, в состав которых входят крупяные ингредиенты: многозерновой хлеб, мучные кондитерские изделия, детское питание, корма для животных и т. д. », — рассуждает Глазунова. А вот доля модных круп типа киноа и булгура, по ее мнению, будет оставаться невысокой из-за их дороговизны, а если и будет расти, то в основном в крупных городах.



Менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин считает, что запрос на здоровый образ жизни в том числе будет способствовать повышению потребления круп. В частности, речь идет о популярных в последнее время видах: булгур, кускус, киноа, амарант, предполагает он.



В прошлом году продажи круп у одного из лидеров этого рынка, «АФГ Националь», увеличились на 17%, в 2017-м — на 27%. Ежегодно по каждому виду сырья компания прогнозирует ситуацию и делает ставку на тот или иной вид крупы. Коммерческий директор холдинга Борис Шабанов говорит, что в сегменте круп сейчас наблюдается несколько тенденций в потреблении. Первая — конъюнктурная: что дорожает в текущем сезоне, то сокращается в объемах потребления, и наоборот. Так, в 2016—2018 годах дешевела гречка, поэтому спрос на нее значительно увеличился, а вот потребление пшена, которое в этом году резко подорожало из-за низкого производства, наоборот, сократилось. Вторая тенденция — «перегруппировка» круп внутри ритейла. «Из-за роста на рынке доли сетевого ритейла сокращается потребление продукции ноунейм и мелких фасовщиков, которые не выдерживают конкуренции с крупными производителями, — рассказывает Шабанов. — Параллельно снижается потребление продукции СТМ, поскольку у покупателя растет запрос на качество и разнообразие, а СТМ преимущественно представлены продукцией в эконом-сегменте и классом ниже».



акже важный тренд — ЗОЖ. Людей, которые следят за своим питанием и качеством еды, становится все больше, и компания старается соответствовать: выпускает бурый рис, сделала линейку бобовых, а также новые смеси с хлопьями, злаками и семенами. Кроме того, сейчас актуален потребительский запрос на простоту приготовления. «Сформировалась большая группа потребителей, которые заинтересованы в простой, быстро готовящейся и в то же время здоровой и полезной еде, — говорит Шабанов. — Растут сегменты круп в варочных пакетах, а также каш в виде готовых смесей из круп и злаков с фруктами».

