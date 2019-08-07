Пять лет назад в России начали действовать «специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности» - эмбарго на импорт отдельных видов продовольствия из стран, которые ввели санкции против нашего государства или присоединились к ним. 6 августа указ о введении ограничений был подписан президентом Владимиром Путиным, 7 августа правительство утвердило перечень товаров, ввоз которых запрещается. По данным Минсельхоза, за прошедшие пять лет импорт продовольствия в Россию уменьшился на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018-м. Российским аграриям удалось увеличить объемы производства как для обеспечения внутренних потребностей, так и для активного развития экспорта, отмечает ведомство. «Агроинвестор» спросил участников рынка, что агроотрасли и их компаниям дало продэмбарго.



Руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов:

- Эмбарго стало одним из важных факторов для создания отдельного направления в рамках холдинга — производства товарных яблок по суперинтенсивной технологии. Это технологически сложный и крайне капиталоемкий проект, необходимым условием реализации которого является возможность долгосрочного планирования, а значит — понятные и предсказуемые правила игры и последовательная господдержка. Даже самые эффективные с точки зрения производительности суперинтесивные сады, которые вступают в полное плодоношение быстрее, чем любой другой тип сада, начинают приносить урожай в промышленных объемах только на четвертый-пятый год. Сокращение импорта яблок дало некую фору российским плодоводам, однако, чтобы они могли воспользоваться ею в полной мере, потребуется еще не менее пяти-семи лет.



Сейчас у нас 700 га суперинтенсивного сада, которые постепенно вступают в промышленное плодоношение, современное фруктохранилище и собственный питомник. Уже в этом году мы ожидаем получить промышленный урожай яблок самых востребованных у потребителей мировых сортов, соответствующих международным стандартам качества, которые будем активно выводить на внутренний рынок.



Ключевой эффект дало закрытие импорта из Польши, которая являлась крупнейшим поставщиком яблок на российский рынок. Отчасти эти объемы заместили Сербия и Молдавия, отчасти — российские производители.



В целом садоводство — отрасль, развитие которой требует довольно длительного времени. Поэтому сейчас, несмотря на большое количество новых проектов в стране, объемы импорта яблок все еще высоки. Думаю, что первые серьезные результаты политики импортозамещения на рынке яблок при сохранении текущих условий мы увидим в перспективе 5-10 лет.



Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев:

- В целом на аграрной отрасли введение эмбарго сказалось позитивно, так как государство стало уделять больше внимания сельхозпроизводителям. Например, выросло производство зерна.



При этом на российском рынке сыра после введения эмбарго произошло перераспределение импорта — теперь сыры в нашу страну стали поступать не из Европы, а из Белоруссии, Армении, Латинской Америки. Кроме того, после введения эмбарго увеличилось количество фальсификата. Во втором полугодии 2014-го и первом полугодии 2015 года после закрытия европейского импорта в России ощущалась нехватка сыров и молока для их производства, и многие производители стали использовать для их изготовления немолочные жиры. Подтверждение тому — рост в разы ввоза в нашу страну пальмового масла за период действия эмбарго.



В отношении сыроделия после введения эмбарго никаких существенных сдвигов не произошло из-за того, что у государства нет внятной политики относительно молочного животноводства. Конечно, есть государственная программа, но, во-первых, нет понимания того, сколько она будет действовать, во-вторых, отсутствуют конкретные показатели, к которым государство хочет привести отрасль. Сама по себе задача увеличить производство сыров тоже нелегкая.



На нашей компании эмбарго никак не сказалось. Мы еще в 2007 году определились с своей стратегией — сконцентрироваться на производстве сыров и собственного сыропригодного молока.



Председатель совета директоров компании «АгриВолга» Алексей Костин:

- Часть проектов, которые реализовывались за последние пять лет, никак не связаны с введением продэмбарго, но некоторые появились именно благодаря ограничениям импорта. К первой категории относятся проекты, связанные с глубокой переработкой сельхозпродукции, увеличением аграрного экспорта, ко второй — проекты по производству плодоовощной продукции и сыров.



Сейчас эмбарго продолжает влиять на некоторые отрасли. Например, некоторые предприятия по производству сыров, которые начали строиться сразу после введения ограничений, только сейчас вводятся в эксплуатацию, и, если эмбарго на поставки сыров в нашу страну будет отменено, таким компаниям будет сложно выйти на рынок, особенно в сегменте твердых сыров, где у нас нет такого опыта, как у западных конкурентов.



В целом, санкции сыграли положительную роль в сегменте молочной продукции, так как стали увеличиваться объемы ее производства. Теперь очередь за системой «Меркурий», которая, надеемся, заставит фальсификаторов уйти с рынка.



Если говорить про нашу компанию, то мы всегда стремились самостоятельно перерабатывать свое молоко. С введением эмбарго мы поняли, что сыроделие — та отрасль, в которую можно идти. Год назад мы приобрели два сыродельных завода: «Угличский» и «Даниловский», завершаем их реконструкцию. Уже сейчас это современные эффективные предприятия.



Заместитель гендиректора тепличного комбината «Сейм Агро» (Курская область) Константин Ильин:

- На производителях тепличных овощей введение продэмбарго сказалось позитивно: с уходом с рынка зарубежных конкурентов российские компании смогли расширить площади под овощами закрытого грунта.



Наше предприятие в основном производит огурцы различных гибридов отечественной селекции, а все они, как известно, не выдерживают длительной транспортировки, но имеют хорошие вкусовые качества. Сейчас мы укрепились в этом сегменте и даже в случае отмены ограничений на импорт будем чувствовать себя на рынке достаточно комфортно. Сейчас у нас под огурцом 8 га теплиц. ​



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