Продовольственное эмбарго продлено до конца 2020 года

Президент Владимир Путин продлил срок действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции и присоединившихся к ним. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, ограничения будут действовать до конца 2020 года. Правительство при необходимости может вносить предложения об изменении срока действия специальных экономических мер. В прошлом году эмбарго было продлено позже — 12 июля.



На прошлой неделе в ходе «прямой линии» глава государства со ссылкой на экспертные данные оценил потери России от действующих взаимных ограничений примерно в $50 млрд с 2014 года, при этом потери Евросоюза за этот период достигли $240 млрд, Японии — $27 млрд, США — $17 млрд, поскольку у нас с ними небольшой товарооборот. «Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — подчеркнул Путин.



При этом благодаря санкциям и политике импортозамещения работа по многим направлениям была мобилизована, сказал президент, в частности отметив сельское хозяйство. «Смотрите, если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: “Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения”. Сегодня это факт, и, больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и думаю, что это достижимая цифра», — сказал Путин.



Другим документом президент внес изменения в указ о применении специальных экономических мер, дополнив его пунктом о том, что транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров теперь будут возможны при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС. Такие грузы должны быть запломбированы, а водители должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, теперь в указе прописано, что физическим лицам разрешено ввозить продукцию из-за рубежа для личного пользования. В мае агрорынок активно обсуждал возможность запрета на провоз импортного продовольствия — в частности, хамона и сыров — в ручной клади.



На прошлой неделе Совет ЕС продлил санкции против России до 23 июня 2020 года. Изначально они были введены в 2014-м после того как в марте в результате референдума Крым вошел в состав России, и с тех пор ежегодно продлевались. США, Евросоюз и ряд других стран не признали итоги голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Россия указом президента впервые ввела ответные меры на санкции Запада 6 августа 2014 года, днем позже правительство страны запретило импорт продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. С 13 августа 2015-го в список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 2016 года — Украина. Под запретом находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, фрукты, орехи. Список товаров также не раз корректировался, в частности, из него исключались семенной картофель и мальки рыбы. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго было распространено на соль, с 27 октября 2017-го — на живых свиней. С 20 мая 2017 года запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок был снят.



В прошлом году эксперты OECD-FAO в прогнозе развития сельского хозяйства в мире на 2018-2027 годы предположили, что российское продэмбарго будет отменено в конце 2018-го.





